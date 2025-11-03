연합뉴스

이재명 대통령이 10월 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션을 주재하고 있다.검찰이 제기한 의혹이 법원에서 부인된 것도 '이재명 연루설'을 배척하는 요소입니다. 재판부는 사건 초기부터 검찰이 '이재명 저수지 자금'으로 추정했던 428억 원에 대해 유동규의 자금으로 결론내렸습니다. 이 대통령에게 전달된 돈이 없다는 건 당초 검찰이 세운 의혹의 얼개가 부실하다는 것을 보여주는 증거입니다. 재판부가 유동규에 대해 검찰 구형보다 더 높은 형량을 적용한 것도 의미심장합니다. 검찰이 이 대통령에게 불리한 진술을 하는 대가로 구형을 축소했다는 의문이 제기될 수 있습니다.최근 재판에서 핵심 피고인인 남욱 변호사 진술이 바뀌고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 남욱은 당초 "이재명은 씨알도 안 먹힌다"고 진술했다가 유동규에게 '이재명 측에 건네라'는 취지로 3억 원을 전달했다고 말을 뒤집었는데, 재판에서 다시 진술을 번복했습니다. 재판부는 남욱의 주장을 받아들여 이 돈이 유동규 몫이었다는 것을 인정해 검찰의 짜맞추기 수사 의혹이 불거질 것으로 보입니다.이 대통령의 대장동 사건은 이번 재판부와는 다른 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)가 맡고 있습니다. 이 재판부는 지난 6월 서울고법의 이 대통령 공직선거법 위반 파기환송심 중단에 이어 두 번째로 재판을 미뤘습니다. 당시 재판부는 이 조치는 '대통령은 내란 또는 외환의 죄를 법한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상의 소추를 받지 아니한다'고 돼있는 헌법 84조에 따른 것이라고 밝혔습니다. 현역 대통령에 대해서는 진행 중인 재판을 중단하는 게 헌법 취지에 맞는다는 것을 분명히 한 것입니다. 최근 한덕수 재판에서 보듯 이진관 판사는 공정한 절차와 원칙에 충실하다는 평을 받고 있습니다.이런 상황에서 국민의힘이 이 대통령 재판 즉각 재개를 주장하는 건 이치에 맞지 않다는 지적이 많습니다. 이번 대장동 1심 재판에서 이 대통령의 관련성이 명백해졌다는 건데 억지에 가까울뿐더러 헌법에 따른 대통령의 재판 중단 재개는 정치 공세에 불과하다는 겁니다. 만약 국민의힘 주장대로 이 대통령 재판이 재개된다면 대통령은 중단된 5개의 재판에 쫓아다니느라 국정에 전념할 수 없는 건 두말할 필요도 없습니다. 이번 APEC정상회담과 한미 관세협상 등 국가적 이슈 대응력도 현저히 떨어질 수밖에 없습니다. 이 대통령 재판 중단이 법리적으로나, 정치적으로 합당한 이유입니다.