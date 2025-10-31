사진공동취재단

- 김성훈 "대통령님께서 전략을 세우시고 준비하시는데 전혀 지장없으시도록 저희 경호처가 철통같이 막아내겠습니다. 아무 걱정하지 마십시오. 공수처와 경찰 간에 미숙한 처리로 소진해버린 영장 집행시간을 연장신청한다는 것도 말도 안 되는 거고, 모든 것들이 대통령님께 유리하게 바뀌어가고 있는 것 같습니다. 더욱 더 직원들 정신무장시켜 한 치 흔들림없이 임무수행하도록 하겠습니다."



- 윤석열 "그래 경호처가 흔들림 없이 단결. 경호처는 정치진영 상관없이 전현직 대통령, 국군통수권자의 안전만 생각한다. 군사시설보호구역과 경호구역에 대한 완벽한 통제. 우리는 정치를 모른다. 일관된 임무 하나만 생각한다."



- 김성훈 "말씀하신 그 내용을 다시 한번 직원들에게 주지시키고 흔들림없이 주어진 숭고한 임무 수행을 위해 충성을 다하겠습니다."

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석하고 있다. 형사 법정에서 윤 전 대통령의 모습이 공개된 것은 지난 4월 내란 사건 재판 이후 약 5개월 만이다.다시 법정에 모습을 드러낸 전직 대통령 윤석열씨가 적극적으로 재판을 주도하고 나섰다. 그는 직접 증인 김성훈 전 경호처 차장을 신문하는가 하면, 변호인 반대신문의 문제점을 지적하는 내란특검을 반박하기도 했다.윤씨는 31일 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사) 심리로 열린 '체포방해' 사건 재판에 한 달 만에 출석했다. 이번 증인은 윤씨의 지시를 받아 고위공직자범죄수사처의 체포영장 집행을 저지하고, 12.3 비상계엄 관련자들의 비화폰 기록 삭제를 시도했다는 혐의를 받고 있는 김성훈 전 경호처 차장이었다. 특검은 오전에 이어 오후재판에서도 '물증'을 제시하며 김 전 처장을 압박했다. 이번에는 2차 영장이 발부된 1월 7일 윤씨와 주고받은 메시지 내용이었다.특검은 이 대화 내용이 '2차 체포영장 집행을 저지하라'는 대통령 지시가 내려간 것으로 보고 있다. 하지만 김성훈 전 차장은 "주어가 빠졌는데, 처장(박종준 당시 경호처장)이 그런 기조를 담화문('체포영장 집행에 응한다면 직무유기'란 내용으로 1월 5일 발표 – 기자 주)을 통해서 더 강하게 담았고, 이 내용(대통령과 주고받은 메시지)을 보니까 '윗분들이 다 일맥상통하게 생각하나보다' 생각해서 그런 것이다"라고 말했다.