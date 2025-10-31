▲
30일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 최민희 위원장이 국민의힘 박정훈 의원의 사퇴 요구 발언을 듣고 있다.연합뉴스
더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장은 30일 "국정감사 기간 국회 사랑재에서 딸 결혼식 논란이 일어난 데 대해 우선 국민 여러분께 사과드린다. 이런 논란의 씨가 없도록 좀 더 관리하지 못한 점이 매우 후회되고 아쉽다. 제 잘못"이라고 말했다. 다만 국민의힘 과방위 의원들이 사퇴를 촉구하는 가운데, 관련한 거취 표명은 없었다.
최 위원장은 과방위 국감 마지막 날, 자정에 가까운 시각이자 국감 종료 약 30분 전 본인 인상 발언을 통해 이같이 말하면서도 "사실의 왜곡, 너무나 터무니없는 허위 주장은 기록 차원에서라도 남겨둬야 한다고 생각한다"고 밝혔다. 최 위원장 발언 당시 국감장에는 여야 간사 등 4명 정도의 의원이 남아있었다.
최 위원장은 이날 약 5분 간 발언을 통해 ▲딸이 결혼식을 두 번 했다는 건 터무니없는 주장이며 ▲시험 일정으로 미뤄졌을 뿐 국감에 일부러 맞춰 한 결혼식이 아니고 ▲국회 사랑재 예약 또한 자녀가 의원 아이디를 사용했을 뿐이며 ▲피감 기관에 청첩장이나 화환을 요청한 적이 없다고 주장했다. 또 ▲ 청첩장 카드 결제는 기본 양식이었으나 인지한 즉시 딸이 삭제했으며 ▲보수종편 등 언론사에서 받은 축의금 또한 딸 친구들이 몰라서 받은 것으로 모두 돌려줬다는 등의 해명을 내놨다. 다만 MBC 보도본부장 퇴장 조치를 시켜 논란이 된 건에 대해선 구체적 언급은 없었다.
앞서 특히 논란이 된 건 최 위원장 자녀 결혼식(10.18)이 국감 기간에 진행된 데 따라 결혼식에서 피감 기관 등으로부터 일부러 축의금을 받은 게 아니냐는 부분이었다. 결혼식 일정도, 내용도 부적절했단 박정훈 국민의힘 의원 지적에 20일 최 위원장이 "제 질의 내용을 보면, 문과 출신인 제가 양자역학을 공부하느라 거의 잠을 못 잘 지경"이라며 "(그 탓에) 집안 일이나 딸 결혼식을 신경 못 썼다"라고 한 부분도 이후 논란을 키웠다. 일정을 알았냐 몰랐냐에 대한 진실 공방으로 이어졌다.
최 위원장은 구체적으로 일정과 관련해 일부러 그 때 결혼식을 한 게 아니라고 해명했다. 그는 "딸은 작년 8월 양가 부모와의 협의 하에 혼인 신고를 먼저 하고 준비 중인 시험과 그 후 원서 접수 일정 등을 고려하여 올해 9월 내지 10월에 결혼식을 하려고 준비해 왔다"며 "딸에겐 9월이 더 좋았는데 9월 예약이 되지 않아 할 수 없이 10월에 겨우 날을 잡았다고 한다"고 말했다. 혼인 신고를 먼저 하고 결혼식을 뒤늦게 했을 뿐, 2번 결혼하지는 않았단 이야기다.
그러면서도 그는 "혼인 당사자 계획에 따라 올해 가을이 적합한 일정이었다고 하더라도 여타 논란이 생길 것을 미리 예측하고 장소나 일정, 부조와 화환을 막는 좀 더 적극적인 사전 조치를 해야 했다"며 "(제가) 왜 그러지 못 했을까, 혼자 많이 자책하며 국민 여러분께 그리고 특히 민주당 의원님들께 죄송하게 생각한다"고 덧붙였다.
최 위원장은 앞서 대기업·언론사 관계자 이름과 액수가 적힌 명단을 보좌진에게 전달하는 장면이 26일 한 언론사에 포착됐고, 이에 "일정 수준이 넘는 축의금을 돌려주기 위한 것"이라고 해명한 바 있다. 최 위원장은 관련한 보좌진 동원 의혹과 관련해서도 이날 사과 발언에서 "예식, 장소 예약이나 진행 등의 보좌진을 동원한 일이 없다"며 "제가 인지한 뒤 부적절한 부조를 빨리, 급히 돌려주는 과정에서 보좌진의 도움을 받았다"라고 해명했다.