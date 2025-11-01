AP/연합뉴스

2024년 10월 14일, 알래스카주 카크토빅 근처 북극 국립 야생동물 보호구역의 브룩스 산맥에 눈이 덮여 있다.미국 북동부 알래스카 끝자락에 자리한 북극보호구는 사우스캐롤라이나주와 맞먹는 약 1900만 에이커 규모의 광대한 보호구역이다. 해발 2700m에 달하는 봉우리와 빙하로 이루어진 브룩스산맥이 중심을 이루며, 북쪽으로는 평탄한 툰드라 지대와 수많은 하천이, 남쪽으로는 호수가 점점이 이어진 침엽수림 계곡이 펼쳐져 있다.보호구역은 북극해 연안의 툰드라 평원부터 브룩스산맥의 구릉과 숲, 포큐파인 강 상류의 침엽수림, 보퍼트해 연안의 석호와 모래섬에 이르기까지 다양한 지형과 생물 서식지를 품고 있다. 대부분 영구동토층(Permafrost)으로 덮여 있어 여름에도 습지 상태가 유지되며, 식물은 낮이 길어 빠르게 자라지만 생장기는 짧다. 이러한 특성 때문에 북극보호구의 생태계는 인간 활동에 특히 취약하며 한번 훼손되면 회복에 오랜 시간이 걸린다.보호구 안에는 도로와 공공시설이 전혀 없고, 야생 하천으로 지정된 세 개의 강과 약 800만 에이커 규모의 보호구역 내 최대 완전 자연보호지역이 존재한다. 접근 또한 쉽지 않아 대부분 방문객은 페어뱅크스에서 카크토빅, 데드호스, 아틱빌리지 등 인근 마을로 항공편을 이용해 이동한 뒤 전세 비행기를 타고 들어가야 한다.[13]'미국의 세렝게티'라고 불리는 이곳은 뛰어난 생물다양성으로 유명하며 특히 알래스카 북부 노스슬로프(North Slope)에 위치한 160만 에이커의 해안평야는 미국에서 매우 온전하게 보존된 생태계 중 하나다. 북극보호구는 조류 200종 이상, 어류 42종, 포유류 45종이 서식하며 12만 마리가 넘는 포큐파인 순록 무리의 삶의 터전이다. 북극보호구를 찾는 새들은 북미 50개 주와 6개 대륙을 오가며 먹이를 먹고 번식하며, 북극의 여름 동안 폭발적으로 번성하는 생물군집을 누린다.[14] 그러나인근 보퍼트해 일대에 최대 118억 배럴로 추정되는 석유가 매장돼 있어서, '미국의 세렝게티'의 미래를 어둡게 한다.[15]북극보호구는 1960년 드와이트 아이젠하워 대통령 시절 지정됐다. 알래스카 대부분 지역에서 이미 석유·가스 시추가 허용되지만, 석유·가스 기업들의 개발 압력은 북극보호구에까지 미치고 있다. 최근 몇 년 동안, 관련 이해관계자들이 의회를 설득해 보호구 해안평야 내 에너지 개발을 허용하는 법안 통과를 시도하면서 보호구 생태계에 의존하는 야생동물들에게 심각한 위협이 됐다.시추는 언제나 위험을 동반한다. 기존 알래스카 석유 시추 현장에서는 크고 작은 유출 사고가 거의 매일 발생하며 환경에 장기적인 피해를 남길 수 있다. 또한 북극보호구에서 석유 시추가 허용되면 도로, 파이프라인, 자갈 채굴장, 중장비 등 생산 인프라가 들어서며 원시 자연이 산업화 영향에 훼손된다. 개발 지지자들이 주장하는 것과 달리 북극보호구 내 에너지 개발은 에너지 비용을 낮추거나 에너지 안보를 높이는 데 거의 기여하지 않는다고 환경론자들은 비판한다.조류와 서식지를 보호하는 데 전념하는 미국 비영리 환경 단체인 오듀본(National Audubon Society)은 미국 에너지 문제를 해결하면서도 보호구의 천혜 자연을 지킬 수 있는 더 나은 방법으로 연비 기준 강화, 에너지 절약, 적정한 입지의 풍력·태양광 등 재생에너지의 책임 있는 개발을 제시한다.[16]