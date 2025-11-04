▲
서울 송파구의 한 부동산 중개업소. 2022.1.9연합뉴스
오랜 세월 부동산 불평등 해소의 핵심 기제로 보유세 강화를 주창해 온 내 입장에서는 답답하고 안타까운 상황이 계속되었다. 그런데 최근 한 달 사이에 분위기가 급격히 반전되었다. 정부 고위 관료들의 입에서 보유세의 필요성이 언급되기 시작하고, 소위 부동산 전문가들 사이에 보유세 강화를 주장하는 목소리가 높아졌다. 최근 몇 년간 수면 아래 억눌려 있던 논의가 마침내 '가장 뜨거운 이슈'로 귀환한 것이다. 실로 놀랍고도 반가운 일이다.
왜 이런 반전이 일어났을까. 짐작건대 이재명 정부 출범 후 6.27대책이 발표되고 시간이 지나면서 대출규제는 '반짝효과'가 있지만 문제를 근본적으로 해결하기에는 한계가 있다는 점이 드러났고, 9.7대책 발표 후 부동산값 폭등 시 공급 확대책 발표는 아무런 효과가 없다는 사실이 확연해졌다. 부동산 투기를 잠재우려면 근본적인 정책 수단인 보유세를 건드리지 않으면 안 된다는 것이 명백해졌기 때문이리라.
우리는 과거 윤석열 정부가 종부세를 무력화시킨 후 생긴 '보유세 공백'이 어떤 결과를 낳았는지 되돌아볼 필요가 있다. 보유세를 '징벌적 과세'로 규정하고 그 기능을 무력화하려 했던 시도들은, 시장에 '부동산 불패'라는 잘못된 신호를 줬다. 주택을 거주의 공간이 아닌 투자의 대상으로 보는 시각을 제어할 가장 강력한 수단을 스스로 포기한 셈이다.
물론 문재인 정부가 출범 후 3년간 보유세 강화에 미온적으로 대처하다가 집값 폭등을 자초했고, 그 후에는 부동산 조세 전체(종부세, 취득세, 양도소득세)를 급격히 강화하면서 '1주택자 = 실수요자, 다주택자 = 투기꾼'이라는 프레임 아래 다주택자에게 과중한 세금을 부과하는 차등과세를 펼쳤다는 전사(前史)가 존재했다. 하지만 정상적인 정부였다면 문재인 정부의 오류를 바로잡는 선에서 부동산 세제를 개편했을 텐데, 윤석열 정부는 신난 듯이 종부세 무력화로 치달았다.
그 결과는 어떠했나. 2022년 이후 완연한 안정세를 보이던 부동산 시장은 다시 불붙기 시작했다. 한동안 언론 지면에서 사라졌던 '영끌'과 '패닉 바잉'이라는 용어도 다시 등장했다. 지금은 마치 '민주 정부가 집권하면 집값은 폭등한다'는 속설을 입증이라도 하듯 부동산값 상승세가 계속되는 상황이다.
이제라도 보유세 논의가 다시 공론의 장으로 돌아온 것은 다행이다. 지금이야말로 부동산 세제 관련 원칙을 바로 세울 때다.
보유세는 시장 안정화와 불평등 완화에 꼭 필요한 세금
첫째, 보유세는 '징벌'이 아니라 '원칙'이다. 천연자원·환경과 마찬가지로, 토지는 공유부(Commons)의 성격이 강하다. 그런 자산을 보유하거나 이용함으로써 얻는 불로소득에 우선 과세하고 사회적 인프라 사용에 대한 비용을 부담시키는 것은 조세정의의 기본이다. 특히 다주택자와 초고가 주택 보유자를 대상으로 부과하는 종부세는 자산 불평등을 완화하고 소수의 부동산 독점을 막는 최소한의 장치다.
종부세는 부동산 고액 보유자와 투기꾼을 대상으로 부과하기 때문에 징벌적 성격을 갖기는 하지만, 부동산 투기가 우리 사회에 끼치는 해악을 생각한다면 그 정도는 기꺼이 감수해야 한다.
이런 논란을 피하려면 종부세 대신에 국토보유세를 도입하는 근본적인 개혁이 필요하다. 국토보유세는 모든 토지 소유자를 대상으로 부과하여 세수 순증분을 모든 국민에게 1/n씩 기본소득으로 분배하는 새로운 세금이다(자세한 내용은 내가 쓴 <오마이뉴스> 2021년 7월 27일 자 칼럼 '집값 잡는 국토보유세, 이재명·추미애가 옳다' https://omn.kr/22dlp
을 참고하라). 보유세를 강화하는 대신 다른 세금, 즉 부동산 거래세나 부가가치세를 완화하는 '패키지형 세제개편'도 고려할 수 있다.
둘째, 보유세는 가장 강력한 '시장 안정화' 기제다. <그림 1>과 <그림 2>는 종부세가 각각 이명박 정부, 윤석열 정부에 의해 무력화되는 상황을 보여준다. 끝없이 올라가던 집값은 종부세, 특히 주택분 종부세가 최고조에 달했던 2007년과 2021년 이후 하향 안정화되었다. 종부세는 확실히 시장 안정화 기능을 발휘했던 셈이다. 주택분 종부세가 급감하고 난 다음 주택 가격이 다시 상승세를 보였다는 점도 종부세가 부동산 시장에 미친 영향을 반증한다.