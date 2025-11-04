연합뉴스

그것(사회개혁: 인용자)은 생각의 각성과 사상의 진보를 통해 달성된다. 올바른 생각이 없으면 올바른 행동이 나올 수 없고, 올바른 생각이 있으면 반드시 올바른 행동이 나온다. 힘은 항상 대중의 손에 있다. 대중을 억압하는 것은 그 자신의 무지와 근시안적 이기심이다.

지난 27일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지.다행히 분위기가 바뀌어 금기처럼 여겨졌던 보유세가 다시 테이블 위에 올랐다. 논의가 본격화하면, 기득권 세력과 수구 언론들은 또다시 '세금 폭탄'이라는 자극적인 구호로 공론장을 혼탁하게 만들 것이다. 우리 국민은 윤석열의 내란을 극복하면서 남다른 애국심과 정의감을 장착했다. 부동산 문제 해결을 위해 정말 필요한 정책이 무엇인지 분별할 역량도 갖추었다고 믿는다. 대한민국 부동산 시장이 불량시장의 상태를 벗어나 공정성·형평성·효율성을 발휘하는 우량시장이 되도록 만드는 일은 결국 국민의 몫이다. 정치권이 더 이상 원칙을 외면하지 못하도록 강하게 압박하고 매섭게 감시하자.19세기 말 미국에서 '진보시대(Progressive Era)'를 열었던 사회개혁가 헨리 조지(Henry George, 1839~1897)가 <사회문제의 경제학>에서 한 말이다. 우리도 대한민국에서 새로운 진보시대를 열 수 있다. 국민이 올바른 생각을 갖느냐 못 갖느냐, 또 힘이 자신들의 손에 있음을 깨닫느냐 못 깨닫느냐가 관건이다.