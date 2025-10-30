▲
유영하 국민의힘 의원이 7월 15일 오전 서울 여의도 국회 정무위원회 전체회의에서 열린 권오을 국가보훈부 장관 후보자 인사청문회에서 권 후보자에게 자료 제출을 요구하고 있다.유성호
유영하 국민의힘 국회의원의 이른바 '고릴라 그림' 논란이 당사자의 해명과 사과로 마무리됐다. 그러나 유영하 의원의 이번 사건을 계기로 과거 다른 국회의원들의 국회 내 '딴짓' 사건들이 재차 회자하고 있다.
유영하 의원은 지난 27일, 국회 정무위원회의 금융위원회·금융감독원 등을 대상으로 한 국정감사 현장에서 연필로 고릴라 그림을 그렸다. 당시는 다른 의원의 질의가 진행 중인 상황이었다. 노트북 화면에 고릴라 사진을 여러 장 띄운 유 의원은 이 중 캐리커처 그림을 연필로 따라 그리고 있었는데, 이 장면이 <서울신문> 보도로 알려지면서 크게 화제가 됐다.
당시 유 의원과 의원실 측에서는 여러 매체의 질문에 명확한 해명을 하지 않았다. 세간의 이목이 계속 집중되자, 지난 29일과 30일에 걸쳐 유 의원은 페이스북을 통해 입장을 밝혔다. 그는 "국감장에서 비록 짧은 몇 분이지만 그림을 그린 딴짓에 대해서는 할 말이 없다"라며 "실수한 것이고 변명할 게 아니다"라고 말했다.
그는 "어렵게 준비해서 질의한 것은 온데간데없고 남은 건 고릴라 그림뿐이라 허탈하지만 다 내 탓이기에 어쩔 수 없다"라면서도 "잠깐의 일탈로 인한 것이지만 나를 돌아보면서 초심으로 돌아가 자리의 무거움을 새삼 깨닫는다. 지지해 주시고 응원해주시는 분들께 송구한 마음을 전한다"라고 고개를 숙였다. "경위야 어찌 되었든 국감장에서 집중하지 못한 모습을 보여 미안한 마음이고 질책을 피할 생각도 없다"라며 "본의야 어떻든 간에 잘한 건 아니다"라고 잘못을 인정하는 모습도 보였다.
국회의원들이 국회 본회의장이나 상임위원회 회의실에서 공무에 집중하지 않아 빈축을 사는 게 어제오늘의 일은 아니다. 김민전 국민의힘 의원처럼 대놓고 자는 모습이 포착되는 경우도 부지기수이다. 전직 대통령 박근혜씨가 한나라당 국회의원 시절, 모니터 앞에서 '볼펜'을 세우는 사진은 무려 2013년부터 때만 되면 소환되는 유명 '짤방(잘림방지용 이미지)'이 됐다.
<오마이뉴스>가 여야를 막론하고 대표적인 사례 몇 가지만 추려보았다.
[이춘석] 주식 차명 거래 의혹 불거져 상임위원장직 사임... 제명 조치까지