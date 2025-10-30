이진민

숙명여대.윤석열 부인 김건희씨의 석사 학위 논문 검증을 3년 6개월간 질질 끌어온 숙명여대가 김영호 국회 교육위원장(더불어민주당)에게 "신속한 결정을 기다리는 국민의 기대에 부응하지 못한 점 송구스럽게 생각한다"라는 문서를 보냈다. 앞서, 김 위원장이 방송으로 중계된 국회 교육위 종합감사에서 "숙대 총장은 대국민 사과를 해라"라고 요구했는데, 숙대는 국회 교육위원장에게만 '송구' 의사를 나타낸 것이다.30일 오후, <오마이뉴스>는 이날 숙대가 '숙명여대' 명의로 김영호 위원장에게 보낸 A4 용지 1장 분량의 공문을 입수해 살펴봤다. 발송인에는 '숙대 문시연 총장'이 아닌 기관 이름만 적혀 있었다. 이 공문의 발송 담담은 '숙대 총장 비서실'이었다.숙대는 이 공문에서 "2024년 9월 1일 문시연 총장의 임기 시작과 동시에 즉각적으로 연구진실성위원회의 위원을 규정에 맞게 재구성했다. 총장으로서 규정에 따르되 신속한 결정 내려주시기를 간곡히 부탁드렸다"라면서 "연구진실성위는 2024년 9월 23일부터 2025년 6월 19일까지 총 19차례 회의를 통하여 해당 논문의 표절 결정과 학위 취소 결정을 했다"라고 밝혔다.이어 숙대는 "결과적으로 최초 신고 때부터 약 3년 6개월이라는 기간이 소요되었다"라면서 "학교의 신속한 결정을 기다리는 국민의 기대에 부응하지 못한 점 대단히 송구스럽게 생각한다"라고 했다.앞서, 이날 오전 김영호 위원장은 종합감사를 시작하면서 "숙대 역시 국민대처럼 그 간단한 논문표절 문제를 질질 끌며 국민을 조롱했다"라면서 "이 문제에 대해 숙대 총장은 대국민 사과를 하라. 그 사이 총장이 바뀌었지만, 3년 반 동안 검증을 질질 끈 문제는 대국민 사과를 통해서 추락한 연구 윤리를 바로 세워주시길 바란다"라고 요구한 바 있다.