2024년은 이런 결심을 행동으로 옮긴 첫해였다. 코로나 이후 다시 돌아온 맥주 인문학 강연의 주제는 '맥주, 인문학을 만나다'였다. 새로운 챕터가 시작되었음을 알리는 작은 일성이었다. 구성에도 변화가 있었다. 유튜브에 있는 '세바시 강연'에서 착안해, 한 주제를 30분씩 세 번 이야기하는 틀을 마련했다. 이른바, '맥주 세바시'.



코로나로 공백이 생긴 인문학을 다시 채우자는 의미에서 'Beer 있는 인문학 채우기'라는 부제도 붙였다. 연사는 각 분야의 전문가를 초청했다. '크래프트처럼 맥주 한 잔'은 이혁상 다큐멘터리 감독이, '전쟁 속 맥주, 맥주 속 전쟁'은 김희중 연구원이, '조지오웰, 미처 몰랐던 작품 속 맥주 이야기'는 협회 맥주 인문학 총괄을 하고 있는 이명룡 이사가 진행한 강연은 큰 반향을 일으켰다.



올해 강연을 준비하며 가장 고민했던 것은 주제였다. 다행히 연사들의 강연 제목을 받아 들자 비로소 두통이 사라졌다. '요셉의 꿈, 그리고 맥주', '미국 맥주와 재즈, 뜻밖의 듀오', '테이블과 맥주, 스타일로 만나다' 세 연사가 제안한 제목은 모두 같은 방향을 가리키고 있었다. '오감'이었다.



맥주, 오감을 만나다



▲맥주 인문학 강연 진행을 하고 있다 윤한샘

10월 내내 비가 오더니, 다행히 강연이 있는 날은 비가 멈췄다. 오랜만이라서 그런가, 강연 준비를 하기 위해 내려가는 링고의 계단이 생경하게 느껴졌다. 감사하게도 링고 이상태 대표는 이번 강연을 위해 빔프로젝터와 120인치 스크린도 새로 준비해 주었다.



미리 온 크루들이 관객 네임택과 기념품을 정리하는 동안 나는 강연 PPT가 제대로 돌아가는지 점검했다. 대중 강연에서 발표 자료에 문제가 생기면 흐름이 끊겨 서로가 당혹스러운 순간이 찾아올 수도 있다.



▲2025년 맥주 인문학 굿즈들 윤한샘

올해도 어김없이 강연 굿즈는 키링. 홉과 맥아, 협회 로고가 박힌 키보드 키링은 손가락으로 누르면 불이 들어와 아무 생각 없이 두드리면 스트레스가 풀리는 듯했다. 작년과 달리 하나 더 추가된 굿즈도 마음에 들었다. '맥주 오감을 만나다'가 새겨진 다회용 장바구니였다. 평상시에는 손바닥보다 작아 가방에 넣고 다니다, 맥주를 구매할 때 장바구니로 사용할 수 있는 신박한 아이템이었다. 우리 같은 맥주러버에게 이보다 소중한 굿즈는 없으리라.



행사는 오후 2시부터 5시, 강연 30분과 휴식 20분을 세 번 반복하는 타임 테이블로 구성됐다. 3시간 정도 되는 맥주 강연은 청중들이 집중력을 유지할 수 있는 호흡이 중요하다. 맥주 강연이니만큼 제공되는 맥주에도 신경을 써야 했다. 이번 강연에는 감사하게도 태평양조에서 팜하우스 에일을, 안동브루어리에서 세종을 협찬해 주었다. 또한 독립맥주공장에서는 웰컴맥주로 필스너 우르켈과 럭키 드로우 선물로 정동라가를 제공해 풍성한 강연을 마련할 수 있었다.



맥주와 사람을 잇는 맥주 인문학



▲이주환 연사의 첫 번째 강연 윤한샘

첫 번째 강연의 제목은 '요셉의 꿈, 그리고 맥주'. 종말론 연구소 이주환 연사는 구약성경의 모세와 출애굽에서 유추할 수 있는 맥주 에피소드를 흥미로운 관점으로 풀어냈다. 실제 성경에 와인은 언급되지만 맥주는 어디에도 나오지 않는다. 이집트 파라오와 모세가 나오면, 한 번쯤은 드러날 법도 한데. 가끔 맥주 이야기꾼들은 성경에 맥주가 있었다면 할 말이 많았을 거라는 농담을 하곤 한다.



이주환 연사는 애니메이션 <이집트 왕자>를 통해 요셉과 출애굽을 청중들에게 소개했다. 요셉이 감옥에서 만난 빵 굽는 사람과 맥주 양조사의 꿈을 해석해 주었던 사실을 언급하며, 누구도 관심 갖지 않았던 성경 속 에피소드를 융숭한 이집트 맥주 문화와 매조지었다. 다양한 관점이 맥주와 초연결되는 인문학의 효능이 드러나는 순간이었다.



▲조만철 연사의 두 번째 강연 윤한샘

두 번째 시간은 LP 수집과 크래프트 맥주에 정통한 조만철 연사의 강연. 그는 노예와 이민의 역사 속에서 재즈와 미국 맥주 사이의 연결고리를 찾아냈다. 노예들의 노동요였던 재즈와 독일 이민자들의 맥주가 미국 문화의 뿌리가 되는 모습이 묘하게 어우러졌다.



또한 미 서부로 이동하며 자유로운 선율로 진화한 재즈와 크래프트 맥주가 자유와 저항이라는 공통점을 갖고 있다는 창의적인 해석도 선보였다. 강연 중간 조만철 연사는 시대에 따른 재즈를 들려주며 링고를 순식간에 뉴욕의 블루노트로 바꾸기도 했다. 재즈가 각자의 해석이듯, 맥주 또한 해석의 영역이라 결국 문화로 연결된다는 결론에 박수를 보낼 수밖에.



▲최은주 연사의 세 번째 강연 윤한샘

마지막 강연은 푸드스타일리스트 최은주 연사의 시간이었다. 각종 드라마와 예능에서 음식에 관한 실무와 컨설팅을 맡고 있는 그녀는 테이블 스타일과 맥주를 연결 짓는 흥미로운 관점을 제시했다. 클래식부터 모던까지 식기와 소품으로 다채로운 테이블 스타일을 구현해 내면서 청중들의 깊은 관심을 받았다.



최은주 연사는 음식과 맥주의 페어링처럼 테이블 스타일과 맥주를 매칭하면 다양한 이야깃거리를 풀어낼 수 있다고 설명했다. 클래식 테이블 스타일에는 필스너 우르켈 같은 클래식 맥주를, 자연 스타일에는 크릭람빅처럼 자연 발효 맥주를, 반대로 모던 스타일에는 에네그램 필스 같은 크래프트 맥주를 연결하면 풍성한 식사 자리를 만들 수 있다는 관점은 다른 강연에서 볼 수 없는 것들이었다. 이런 창의적인 강연을 어디서 또 들을 수 있을까?



#맥주 #맥주인문학 #맥주강연 프리미엄 윤한샘의 맥주실록 이전글 기막힌 유명 맥주 기업의 비밀... 4남매 이야기, 사실일까? 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

