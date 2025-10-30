연합뉴스

보건의료노동자들은 코로나19 기간 동안 '코로나 영웅'으로 의료의 한복판에서 헌신했고 지난해부터 최근까지 의료대란의 한복판에서 환자 곁을 묵묵히 지켰다.국민참여의료혁신위원회는 누적된 의료 현장의 문제들을 풀고, 집단·조직·지역사회 등 중간 수준에서 사회적 대화의 실질적 성공 모멘텀을 만들어낼 수 있는 중대한 고리다. 그런 점에서 다음 네 가지 제안을 하고자 한다.첫째, 수요자 중심의 혁신 과제부터 집중해야 한다. 위원회는 현재 국민이 가장 절실하게 느끼는 의료개혁 과제에 우선 집중해야 한다. 과거 정부 주도의 개혁은 의료전달체계, 건강보험 지불제도, 공공·지역의료 등 공급자 중심의 제도개선에 치우쳤다면, 이제는 국민의 입장에서, 수요자 중심의 아래로부터의 상향식 개혁 방안을 찾아야 한다.구체적으로는 국민이 효능감을 느낄 수 있는 의제에 집중할 필요가 있다. 예컨대 ▲ 소아과 오픈런 ▲ 분만 기피 ▲ 의료취약지 공백 ▲ 응급실 뺑뺑이 ▲ 높은 간병비 부담 ▲ 환자 권리 보호 ▲ 수도권 원정 진료 유발하는 지역 의료체계 부실 등 국민이 실제로 겪고 있는 불편에 대해 실질적 해법을 제시해야 한다.또한 의료와 돌봄의 칸막이를 허물고, '돌보는 의료'를 실현해야 한다. 내년 `통합돌봄법'(지역사회에서 돌봄이 필요한 사람이 거주지에서 가능하면 자립적으로 생활할 수 있도록, 보건·의료·복지·요양 서비스 등을 통합지원)시행을 앞두고, 초고령사회에 대비한 재활·요양·생애말기 지역의료돌봄 체계를 개선해, '살던 곳에서 노후 보내기'가 가능하도록 해야 한다.이러한 논의는 단지 제도 개선에 머물러서는 안 된다. 과거에도 제도 개선안은 있었지만, 그것을 실현할 인력과 재정 논의가 뒷받침되지 못했다. 의사인력 확충 역시, 단지 숫자 확대가 아니라 국민 요구 실현을 위한 실질적 인력 확보 전략으로 재검토되어야 하며, 간호사 등 타 직종의 노동 조건 개선과 인력 유지 방안도 병행되어야 한다.특히 지역·필수·공공의료 강화를 위한 핵심은, 중앙정부와 지방정부의 적극적인 재정투자 전략이다. 제도, 인력, 재정이 유기적으로 맞물려야 국민이 체감하는 개혁이 가능하다. 과거 노무현, 문재인 정부 모두 공공의료 확대를 약속했지만, 재정 계획 부재와 예비타당성조사 면제(정부가 대형 공공사업을 추진할 때 통상 거치는 경제성·정책성 평가 절차를 생략하는 것) 실패로 제대로 실현되지 못했다. 이번에는 담배 개별소비세 중 소방안전교부세에서 제외된 1조 1700억 원을 공공보건의료 돌봄기금으로 활용하고, 공공보건의료기금 설립을 통해 구체적 재정계획을 병행해야 한다.둘째, 사회적 대화와 숙의 민주주의의 성공 모델이 되어야 한다. 이번 위원회는 한국 사회적 대화의 정체와 실패를 극복할 기회다. 새 정부 들어 초기업 단위 사회적 대화 활성화가 국정과제로 제시된 만큼, 중간 단위 수준에서의 사회적 대화 성공이 무엇보다 중요하다.국민공론화 방식은 연금개혁 공론화와 같은 선례를 참고할 수 있다. 연금개혁 공론화위는 시민대표단 500명을 무작위 추출하고, 학습자료 및 영상강의, 생방송 토론회 등을 통해 숙의 과정을 거친 뒤, 결과를 국민에게 공개하는 방식으로 진행됐다. 이는 '일반 시민'을 의사결정 주체로 세운 의미 있는 시도였다.공론화 추진은 ▲ 구상(공정한 의제 설정과 추진 주체 구성) ▲ 설계(대표성 있는 시민단 선정과 자료집 제작) ▲ 운영(학습과 숙의의 적절성) ▲ 연계(정책 반영과 제도화) 단계로 구성된다. 각 단계별 교훈을 의료공론화에도 적용할 필요가 있다.물론 숙의민주주의가 만능은 아니다. 대표성, 숙의 과정에서의 정보 왜곡 가능성, 숙의에 참여한 시민의 책임성 문제 등 비판적 질문에도 답을 준비해야 한다. 정보 제공 방식 개선, 토론 조정자의 공정성과 전문성 확보, 최종 합의의 사회적 설득력 제고가 핵심이다.