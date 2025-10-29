연합뉴스

28일 경북 경주시 첨성대 앞에서 쌍산 김동욱 서예가가 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사를 맞아 서예 퍼포먼스를 하고 있다.1989년 냉전이 막을 내리던 시기에 APEC은 '자유롭고 개방된 무역'이 번영을 보장한다는 믿음 아래 출범했다. 회원국들은 아시아와 미주를 잇는 하나의 시장을 구상하며, 관세를 낮추고 교역의 흐름을 확대하는 데 뜻을 모았다. 생산은 분업으로, 무역은 개방으로 효율을 높이는 것이 시대의 상식이었다.이 구상이 본격적인 정상 간 협의체로 격상된 것은 1993년이었다. 개방을 통한 성장, 협력을 통한 평화, 그리고 시장의 통합. 미국 시애틀에서 열린 첫 APEC 정상회의는 이처럼 명료한 기조로 출범을 알렸다. 각국은 장벽을 낮추며, '교역의 확대가 곧 성장'이라는 공식에 의심을 두지 않았다.하지만 지금 세계는 그 공식에서 급격히 멀어지고 있다. 2018년 이후 트럼프 미국 행정부가 시작한 관세 전쟁과 기술 통제는 세계 교역 질서를 뿌리째 뒤흔들었다. 미국이 반도체와 전기차, 철강을 국가안보 품목으로 묶자 유럽은 산업 유출을 막기 위해 보조금 경쟁에 나섰고, 중국은 수출보다 내수와 자립을 중시하는 '이중 순환' 전략으로 돌아섰다.그 결과 관세는 높아지고 기술의 교류와 산업의 흐름은 국경에서 막혔다. 여기에 지정학적 갈등이 겹치면서, 생산과 공급의 네트워크는 더 이상 하나의 '세계시장'으로 이어지지 않는다.문제는 이런 변화가 보호무역을 선택한 나라에조차 완전한 안전을 보장하지 않는다는 점이다. 부품의 단절, 운송 경로의 불안, 원자재 가격의 급등은 국경을 막은 나라 안에서도 발생한다. 자국 산업을 보호하기 위해 세운 장벽이 되레 그 산업의 부품과 소재를 끊어놓는 역설이 생긴 것이다.미국이 반도체와 배터리를 전략산업으로 규정했지만, 그 생산의 절반 이상은 여전히 해외 의존적이라는 사실이 이를 보여준다. 여기에 더해, 반도체 공정과 전기차 모터에 필수적인 희토류의 70퍼센트 이상이 중국에서 정제되고 있다는 점은 미국이 직면한 현실적 모순을 상징한다. 자국의 기술을 보호하려는 정책이 결국 타국의 원재료에 발목 잡히는 구조적 역설로 이어진 것이다.미국이 스스로 세운 세계 질서를 스스로 허물고 있다는 비판은 이제 무의미하다. 이미 체계는 무너졌고 되돌릴 수도 없다. 지금 필요한 것은 무너진 질서 위에서 새로운 균형을 찾아내는 일이다. 그것이 이번 APEC에서 한국이 맡아야 할 중재자의 역할이다. 그 가운데 가장 시급한 과제가 바로 '공급망의 안정성을 공공재로 만드는 것'이다.공급망은 단순한 물류의 경로가 아니다. 그것은 경제의 신경망이다. 이 신경이 끊기면 각국이 생산하더라도 제품은 완성되지 않고, 재고와 물가, 고용까지 흔들린다. 보호무역의 시대일수록 관세를 낮출 수는 없어도, 지연·중복·정보 단절을 줄이는 일은 모두의 이익이 된다. 그런 이유로 APEC은 이제 자유화의 구호보다 공급망의 안정과 예측 가능성을 새로운 목표로 삼아야 한다.미국은 스스로도 보호주의가 공급망을 위협한다는 사실을 알고 있다. 그러나 국내 정치와 안보 전략이 맞물리며 쉽게 물러서지 못한다. 따라서 "개방하라"는 요구는 설득력이 없다. 접근 방식을 바꿔야 한다. 미국이 물러서지 못한다면, 물러서지 않고도 바꿀 수 있는 출구를 열어줘야 한다."당신의 보호조치가 오히려 당신의 산업을 약화시키지 않도록 공급망을 함께 관리하자." 이 논리는 미국이 자국의 이익을 유지하면서도 협력의 틀 안으로 들어올 수 있는 유일한 경로를 제시한다. 자유무역 복귀를 강요하지 않고, 공급망 안정이라는 실질적 이익을 공유하게 만드는 것이다.