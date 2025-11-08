유성호

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참석했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 불참했다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 불참했다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

"국회의원은 '국가이익을 우선으로 하여 국회의원의 직무를 양심에 따라 성실히 수행할 것을

국민 앞에 엄숙히 선서'하도록 되어 있습니다. 그런데 7명의 국회의원은 그 선서가 무색하게

국민의 안전과 생존 문제를 외면했습니다. 국회의원의 책무를 다하지 못한 무책임한 침묵입니다." (7월 8일, 국민의힘 원내대책회의)

나는 헌법을 준수하고 국민의 자유와 복리의 증진 및 조국의 평화적 통일을 위하여 노력하겠다.

정희용 국민의힘 의원(경북 고령군성주군칠곡군)이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회의 해양수산부, 한국해양교통안전공단 등에 대한 국정감사에서 조승환 해양수산부 장관에게 질의하고 있다.다음은 헌법 수호 의무가 있는 정희용 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.7월 3일, 정희용 의원이 대표발의한 '중국의 서해 구조물 무단 설치 규탄 결의안'이 국회 본회의를 통과했다. 재석 259명 중 찬성 252명, 기권 7명이었다. 정 의원은 이 7명을 두고 "국회의원으로서의 책무"를 얘기했다.중국이 서해 잠정조치수역 내 양식시설을 무단 설치하는 것을 규탄하며 '국회의원으로서의 책무'를 방기했다 따진 것이다. '국회의원 선서'에는 다음과 같은 구절도 있다.이에 따르면, 비상계엄의 밤 그리고 12.7 탄핵 표결 당시 국회의원으로서 책무를 다한 선택이 무엇이었을지는 너무나 명징하다.1976년 경상북도 칠곡 왜관읍에서 태어났다. 경북에서 초중고를 나와 경북대학교 정치외교학과에 진학했다. 대학 졸업 후, 주진우 전 의원(사조그룹 회장을 지낸 15대·16대 국회의원) 비서를 지냈으며 나경원·송언석 의원실에서 보좌관으로 일했다. 2019년에는 이철우 경북도지사의 민생특별보좌관으로 임명돼 도청에서 근무했다.다음 해 21대 총선에서 고령군성주군칠곡군 선거구에 출마했고 공천을 받아 당선됐다. 2021년 대선 국면에서 윤석열 캠프에 합류했고, 2022년 3월 윤석열 당선인 정무1팀장으로 임명됐다. 대선 후 주호영 원내대표의 비서실장을 맡았고, 윤재옥 원내대표 체제에서도 비서실장으로 재선임됐다. 2024년 1월에는 원내대변인으로 임명됐다. 2024년 재선에 성공했으며, 추경호 원내대표 체제에서도 비서실장에 올랐다. 2025년 8월 장동혁 지도부 체제에서 사무총장으로 임명됐다.정 의원의 사무총장 임명에 대해 장동혁계와 대척점에 선 친한계 의원도 언론을 통해 "말하자면 '끝내주게 잘한 인선'"이라고 평할 정도로, 당 안팎의 신임을 받고 있다고 한다. 국민의힘 재해대책위원장을 4년째 맡고 있는데, 22대 국회에서 자신의 1호 법안이었던 '산림재난방지법안'이 2024년 12월 31일 국회 본회의를 통과하기도 했다.정 의원은 2020년 6월 21대 총선 당선 직후부터 급여 일부를 지역구 자치단체 장학회에 기부하고 있다. 올해 3월 기준, 세 곳의 장학회에 기부한 금액이 총 6000만 원에 달한다고 한다. 지난 6월에는 '대한민국 국회 의정 대상' 수상으로 받은 상금 500만 원을 경북 산불 피해 지역에 기부하기도 했다.