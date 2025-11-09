연합뉴스

"아직도 내란수괴 혐의로 재판을 받고 있는 윤석열 전 대통령을 지지하고 옹호하면서 대놓고 윤어게인을 외치는 사람들을 어떻게 규정해야 할까? 이런 세력들이 존재하는 한 국민의힘은 내란당의 오명은 벗기가 어려울 것이다... (중략)



윤어게인 세력들이 단합해서 당대표 선거에서 이겼으니 모든 것이 정당화된다? 아무나 말잔치를 해도 될 것이다? 우리끼리 살고 있는 세상이 아니다. 국민들의 뜻을 담지 못하면 우리끼리 갇혀있는 세상이 된다." (2025년 8월 27일 페이스북)

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

가

강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)

나

나경원(서울 동작구을)

바

박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)

사

서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)

아

안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)

자

장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)

차

최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)

하

한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)

2024년 3월 14일, 당시 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 부산 사하구 괴정시장을 찾아 조경태 사하을 후보와 지지를 호소하고 있다.1968년 2월 경상남도 고성군에서 태어났다. 부산 신평초등학교, 사하중학교, 경남고등학교, 부산대학교 토목공학과를 졸업했다. 같은 대학교 대학원 토목공학과 석사 과정을 밟다가 육군 방위병으로 입대해 복무를 마쳤다. 그 후 전공을 살려 여러 연구소 연구원으로 일했다. 한때 학생운동에 참여한 것으로 알려져 있다.노무현 전 대통령을 도우면서 정치에 입문했다. 1988년 제13대 국회의원 선거 당시 통일민주당 소속이었던 노 후보 선거사무소에서 자원봉사를 했고, 1996년 통합민주당 공천을 받아 제15대 국회의원 선거에서 부산 사하구 갑 지역구에 출마했다. 신한국당 서석재 후보에게 패했지만 득표율은 15.5%였다. 당시 조 의원의 나이는 28세였다.1997년 통합민주당·신한국당 합당 이후 잔류를 선택했지만 2000년 탈당하고 새천년민주당으로 당적을 바꿔 그 해 16대 국회의원 선거(부산 사하구 을)에 나섰지만 낙선했다. 2004년 17대 국회의원 선거에서 열린우리당 소속으로 같은 지역구에 출마해 당선됐다. 18대·19대 국회의원 선거에서도 연이어 승리했으며, 20대 국회의원 선거를 앞 2016년 1월 새누리당에 입당해 그 해 4선에 성공했다. 21대·22대 선거에서도 승리하며 당내 최다선 의원이 됐다.윤석열 정권에서는 순직해병 특검 찬성 입장을 밝히는 등 비윤 행보를 보이다가, 12·3 비상계엄 이후 친한동훈계를 대표하는 중진 의원으로 당내 친윤계를 거침없이 비판했다. 지난 5월 김상욱 의원 탈당 당시 마지막까지 만류했던 당사자로 알려져 있다. 8월에 열린 제6차 전당대회를 통해 당 대표에 도전했지만 3위로 낙선했다. 신임 장동혁 대표가 "조경태 발언이 우리 당을 위험에 빠뜨렸다"고 비판하자 다음과 같이 맞받았다.