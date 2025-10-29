연합뉴스

더불어민주당 진선미 의원이 지난 22일 전북대에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 질의하고 있다28일 국립 인천대 국정감사에서 진선미 민주당 의원은 "블라인드에는 성별, 연령, 사진 정도만 비공개가 돼 있고, 학력이나 이름이나 이런 부분들은 다 확인되는 상태로 서류 심사가 됐다"며 " 1차 성적표에서 유담 교수는 38.6점으로 25명 중에 2위를 차지하는데, 논문의 실질 심사에서는 18.6점으로 거의 16위 정도의 하위 수준인데 학력, 경력, 논문 등에서 만점을 받았다"고 지적했습니다.이어 "이해할 수 없는 게 유씨가 3월에 박사학위를 받고 두 달 뒤인 5월에 교수로 임명이 된다. 그러면 무슨 경력이 있겠느냐"라며 "확인해 보니 고려대 경영 전략실 75일 근무가 (전부였다)"고 말했습니다.진 의원은 "(교수 지원자) 24명 중에서 많은 사람들은 다양한 경험이나 연구실적, 경영한 근무 이력도 있다. 그런데 이 모든 사람들을 다 빼고 (유씨가) 만점을 받았다"라며 "이상하지 않나요? 저만 이상한가요?"라고 목소리를 높였습니다.진 의원은 "무역학과 교수님을 찾아봤더니 무경력자는 한 명도 없었다"며 "유 교수는 유학 경험도 없고, 해외 경험도 없고 기업에서 뭘 할 것도 없다. 아무것도 없다. 무경험이다. 그런데도 만점을 받았다"고 강조했습니다.또한 "논문도 인정하기 어렵다"며 "(유씨가) 4개월 동안 8개의 논문을 쓴다. 그게 모든 박사 논문에 똑같은 제목으로 논문을 써서 800점이라는 800%라는 기준을 맞춰서 만점을 받았다"고 지적했습니다.이인재 인천대 총장은 "좀 특수해서 이름이 알려졌을 수도 있다고 생각한다"면서도 "(똑같은 서류라면) 1차 평가 점수는 같다"고 답했습니다. 이어"학력을 평가할 때 국제경영으로 박사 학위를 받은 분들에게 만점을 줬다"면서 "경력 역시 전공 분야 관련 직무를 담당한 경우만 인정했다"고 설명했습니다. 또한 "논문의 양적 심사는 일률적인 규정에 따라 일정 수준을 넘으면 만점을 받는다"며 "질적 심사 역시 일종의 정량 평가에 따라 점수를 줬다"고 해명했습니다.진 의원은 "논문 품질 평가는 인용 횟수다. 유씨 (논문) 피인용 수는 1회지만, 다른 탈락 후보의 피인용 수는 110회"라고 지적했습니다. 실제로 유씨보다 1차 평가 점수에서 높았던 A씨는 SSCI급 논문 6개 등 총 22개의 논문을 제출했지만, SSCI급 논문 1개를 제출한 유씨의 2차 평가 점수보다 더 낮았습니다. A씨는 최종 탈락한 뒤 인천대를 상대로 불복 소송을 제기한다고 밝힌 바 있습니다.