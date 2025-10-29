조선일보

10월 29일 조선일보 8면 기사.서울 강남에 아파트 두 채를 보유해 '다주택 논란'에 휩싸였던 이찬진 금융감독원장이 한 채를 실거래가 보다 4억 원 높은 가격에 매물로 내놓은 사실이 국정감사에서 논란이 됐다.이찬진은 2002년 서울 서초구 우면동에 155.59㎡(약 47평) 크기의 아파트를 아내와 공동 명의로 샀다가 2019년에는 같은 단지의 같은 면적 아파트를 한 채 더 사들였다.이찬진은 지난 21일 금융위 국정감사에서 "한 채를 자녀에게 양도하겠다"고 했다가 비난을 받자 27일에는 2002년에 산 아파트 1채를 증여하지 않고 처분하겠다고 입장을 바꿨다.이양수 국민의힘 의원은 이에 대해 "부동산에 확인해 보니 내놓은 매물이 22억원에 올라왔다"며 "한 달 전에 18억원이었는데 4억원이 오른 것"이라고 지적했다.이양수가 "맨 처음 내놓을 땐 20억원이었는데, 사모님과 상의해서 2억원을 더 올린 것 아니냐"고 따지자 이찬진은 "(가격을 조정한 건) 중개인이 한 것"이라고 답했다.그러나 이찬진의 아파트를 거래한 부동산업자는 채널A에 "(집주인이) 빨리 팔아달라고 그래서 '한 20억이면 되겠다' 하고 올렸는데 주인이 (다시 연락와서) 그냥 시세로 해라 그래서 22억이 된 것"이라고 설명했다. 중개인이 권유한 게 아니라 집주인의 의지로 매매가를 올렸다는 얘기다.국토교통부에 따르면, 해당 아파트의 역대 최고가 거래는 2021년 20억원이며 현재 18억 9500만∼ 27억 원 사이에서 호가가 형성돼 있다.이양수는 "한 달 만에 4억원, 일주일 만에 2억원이 오르는 건데 이게 정상적이냐"며 "10.15 부동산 대책이 실패했다는 것"이라고 목소리를 높였다.한동훈 전 국민의힘 대표도 28일 페이스북에 "금감원장조차 집값이 오를 것이라 예상하고 자기 집을 10.15 조치 이전보다 높게 내놓은 것"이라며 "대출 규제 등을 주도한 금감원장이 벌써 이 조치는 실패한다는 쪽에 베팅한 것"이라고 썼다.딸 결혼식의 축의금 논란으로 사퇴 압박을 받고 있는 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장(민주당)이 페이스북 글에 '노무현 정신'을 언급했다가 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 민주당 의원의 빈축을 샀다.최민희는 26일 국회 본회의장에서 딸의 결혼식 축의금 액수를 확인하는 모습이 언론사 카메라에 포착되자 "기관, 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려드리도록 보좌진에게 지시하는 내용"이라고 해명했다. 그러나 그 후에도 "보좌관에게 왜 그런 일을 시키냐", "김영란법 위반 아니냐"는 비판이 수그러들지 않고 있다.최민희는 28일 오전 페이스북에 올린 글에서 허위조작 정보를 사회적 가치관을 병들게 하는 암세포에 비유하며 "다시 노무현 정신으로 무장해야 할 때다. 깨어 있는 시민의 조직된 힘. 깨시민으로서 우리가 똑똑한 조절 T세포의 역할을 하자"고 주장했다.자신에 대한 비난 여론을 '암세포'에 비유하며 노무현 전 대통령을 좋아하는 지지층의 마음을 움직여 논란을 돌파하려는 포석으로 해석됐다.그러자 노무현의 사위인 곽상언 민주당 의원이 반응을 보였다. 곽상언은 최민희 발언을 전한 기사를 페이스북에 링크한 뒤 "가치를 무시하고 이익을 추구하는 것, 자신의 이익을 위해 타인의 이익과 공동체의 가치를 해하는 것, 노무현 정신이 아니다"며 "적어도, 엿장수 마음이 노무현 정신은 아닐 것"이라고 일침을 가했다. 최민희는 곽상언의 반응이 나오자 자신의 글을 삭제했다.최민희 딸의 결혼식을 둘러싼 논란은 수그러들지 않고 있다. 매일신문은 지난 18일 결혼식을 올린 최민희의 딸 정아무개씨가 본인의 결혼 날짜를 페이스북에 지난해 8월 14일로 표기한 사실을 찾아냈다. 결혼식 수 개월 전에 촬영하는 '웨딩 스냅' 사진도 지난해 9월 페이스북에 업로드되어 있었다고 한다. 이 신문이 취재에 나서자 정씨는 페이스북을 '친구 공개'로 전환했다.익명의 초선 의원은 중앙일보에 "최민희에게 여러 의원이 우려를 전달했다"며 "하지만 최민희는 감정이 격해지면 어디로 튈지 몰라 걱정"이라고 했다.일부 기자들이 호재성 기사를 써서 주가조작에 가담하거나 취재 중 얻은 정보를 활용한 선행매매로 이득을 본다는 것은 언론계의 공공연한 비밀이다.금융당국이 적발해도 해당 언론인의 신원과 혐의 내용을 발표하지도 않는다. 경향신문이 이런 실태를 짚었다.신문에 따르면, 28일 금융위원회는 지난해부터 올해 8월까지 주식시장과 관련된 부정거래 혐의로 고발 통보된 전 현직 언론사 임직원이 7명이었다고 밝혔다.언론인들의 부정거래는 2023년까지는 확인되지 않았으나 지난해 선행매매 혐의로 한 경제지 기자 1명이 검찰에 고발된 뒤 올해 큰 폭으로 늘어났다. 대부분은 지난 2월 금융위 증권선물위원회가 검찰에 고발한 사건과 관련이 있는 것으로 전해졌다. 증선위는 당시 경제신문 기자 5명을 포함해 총 14명을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 부정거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발했다.증선위 등에 따르면, 이들은 주가 변동성이 큰 주식들을 미리 골라 단기간에 선매수한 뒤 개인 혹은 그룹으로 호재성 기사를 작성해 보도했다. 이후 매수세가 몰려 주가가 오르면 고점에 되파는 식으로 차익을 챙겼다. 당국은 이들의 거래가 2022년부터 2024년 이뤄졌으며 사고 판 종목이 총 900여개에 이르는 것으로 보고 있다.금융당국 고발 사건은 아니지만 김건희 특검팀이 최근 공개한 삼부토건 주가 조작 사건의 공소장에도 일부 언론사들이 특정 회사가 배포하는 보도자료 내용을 무비판적으로 보도해 주가 조작에 이용된 정황이 담겼다. 이기훈 삼부토건 부회장은 2023년 자사 주가를 인위적으로 띄우기 위해 우크라이나 재건 사업을 본격적으로 진행할 것처럼 허위 과장된 내용의 보도자료를 특정 언론사들에 배포했다. 이 내용이 사실 확인이 안 된 채로 연일 보도되면서 당시 삼부토건 주가가 급등했다.한창민 사회민주당 의원은 20일 국회 정무위 금융위원회 국정감사에서 "삼부토건이 배포한 기사를 쓴 13개 언론사 중 머니투데이와 파이낸셜뉴스, 이투데이, 뉴스핌 등 4개사는 작전 세력의 보도자료를 3일 연속 기사화하기도 했다"면서 "(투자자들에게 경영정보를 홍보하는) IR 대행사가 범죄 통로 역할을 했는데, 일부 대행사는 30여 명의 기자들을 관리하며 작전을 벌인다"고 말했다. 한창민은 "문제 발생 시 사표 처리로 마무리되거나 진상조사 없이 조용히 퇴사하는 경우가 대부분"이라고 지적했다.기자협회나 각 언론사의 윤리 강령에는 직무상 얻은 정보를 이용해 부당한 이득을 취하면 안 된다는 내용 등이 포함돼 있으나 구체적 금지 조항은 없는 경우가 많다.국회도서관이 최근 조사한 해외 주요 언론사의 취재정보 이용 부당이득 취득 규제 사례 를 보면, 뉴욕타임스의 경우 본인이 취재 감시하는 기업과 산업에 대한 주식 소유를 금지고, 로이터는 직원 본인이나 직계가족이 이해관계를 가진 기업에 관한 보도나 편집권 행사를 금지했다.김건희 특검팀이 윤석열 정부 당시 검찰의 '김건희 봐주기' 의혹 수사에 착수했다.김형근 특검보는 28일 브리핑에서 "특검법상 수사 대상인 14·15호 관련 사건을 우선적으로 검토할 예정"이라고 밝혔다.두 조항은 공무원 등이 김건희가 연루된 사건과 관련해 고의적으로 수사를 지연·은폐·비호한 범죄와, 윤석열 전 대통령 또는 대통령실의 수사 방해 의혹을 수사할 수 있도록 하고 있다. 이 조항에 해당하는 대표적인 사건이 작년 10월 서울지검이 도이치모터스 주가 조작 수사와 관련해 김건희를 불기소 처분한 것이다. 심우정 전 검찰총장과 이창수 전 서울지검장, 조상원 전 4차장, 최재훈 전 반부패수사2부장, 김승호 전 형사1부장 등이 특검의 수사대상으로 거론된다.특검 관계자는 "대부분 검찰 관련 의혹이라, 수사 공정성을 위해 (변호사인) 특별수사관이나 파견 경찰이 담당하는 게 맞다"고 말했다.국립중앙박물관이 이르면 내년 상반기 사전 예약제를 도입할 계획이다. 유홍준 국립중앙박물관장은 28일 기자간담회에서 "유료화에 앞서 예약제 등 고객 관리 통합 시스템을 먼저 운영할 것"이라고 말했다.박물관은 올해 연간 관람객 500만명을 돌파하며 역대 최다 기록을 세웠지만 예산 부족으로 주차장 등 내부 시설 개선 및 유물 확보에 어려움을 겪고 있다. 현재 특별전은 유료지만 상설전은 무료 관람이다. 22일 국정감사에서 여야 의원들이 모두 입장료 유료화 필요성을 제기했고 유홍준도 "유료화가 맞다"고 답했다.박물관은 무료 관람을 유지하면서 온라인 사전 예약과 현장 무료 티켓 발권을 통해 관람객 통계를 수집할 예정이다. 유홍준은 "현재 관람객의 나이별 통계나 외국인 구분이 불가능해 수동으로 하는데, 유료화 전단계로서 내년에 여러 가지 실험을 하려 한다"고 말했다.유홍준은 "유료화 문제는 박물관에 주는 파급력이 엄청나다"며 "관련 공청회가 심도 있게 진행되면 저희도 유료화에 대한 다양하고 현명한 방법을 찾겠다" 고 했다.일론 머스크 테슬라 최고경영자가 새로운 온라인 백과사전 '그로키피디아'를 27일 공개했다.머스크가 설립한 인공지능 회사 xAI의 AI 모델 그록을 기반으로 한 서비스는 위키피디아에 대항하는 보수우파 성향 백과사전이다.출시 당시 88만5279개의 항목을 보유한 그로키피디아는 위키피디아 영문판(700만개 이상)의 항목 수에는 아직 크게 못 미친다. 위키피디아는 이용자들이 자발적으로 참여해 상호 수정하며 컨텐츠를 만드는 반면, 그로키피디아는 그록 AI가 컨텐츠를 작성한다.그로키피디아와 위키피디아의 일부 항목을 비교한 CNN은 두 서비스에서 뚜렷한 차이가 발견됐다고 보도했다.위키피디아는 머스크를 "양극화를 일으키는 인물"로 묘사하며 "COVID-19 허위정보와 음모론 홍보, 반유대주의적·인종차별적·트랜스젠더 혐오적 발언을 긍정하는 등 비과학적이고 오도하는 발언"으로 비판받았다고 서술한 반면, 그로키피디아는 머스크가 "기술 진보, 인구 감소, 제도적 편견에 대한 광범위한 논쟁에 영향을 미쳤다"고 긍정 평가했다.2020년 5월 미국 경찰에게 피살돼 대규모 항의시위를 촉발시킨 조지 플로이드 항목의 경우 위키피디아는 "백인 경찰에 의해 살해된 남성"으로 시작하는 반면, 그로키피디아는 그를 "무장 강도, 마약 소지, 절도 등 유죄 판결을 포함한 긴 범죄 기록을 가진 미국인"으로 소개한다.2024년 머스크는 위키피디아가 뉴욕타임스나 공영방송 NPR 등 보수진영에서 좌파 매체로 비판하는 언론들을 인용한 정보가 많다며 불만을 드러낸 바 있는데, 이런 비판을 넘어 아예 자신의 비전을 반영하는 서비스를 출시한 셈이다.