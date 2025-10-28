남소연

정동영 통일부 장관이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 종합감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.정동영 통일부 장관은 28일, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상이 회동할 가능성에 대해 "북한이 오늘, 내일 중에 김여정 북한 노동당 부부장 정도를 통해서 입장을 표명할 것으로 내다본다"고 밝혔다.정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 종합국정감사에 출석해 "이미 트럼프 대통령이 할 수 있는 조치는 거의 다 했고, 이제 김 위원장의 결심만 남았다"면서 "이번이냐 다음이냐, 판문점이냐 평양이냐 하는 몇 가지 전략적 지점을 북한이 고민하고 있다고 본다"고 추측했다. APEC 기간 중 판문점 회동이 성사되려면, 28일이나 늦어도 29일에는 북 측의 입장 표명이 있어야 한다는 설명이다.정 장관은 "북미 정상회동을 상정해 한미 간에 논의된 내용은 없는 것으로 안다"면서도 "중요한 점은 북핵이 고도화되는 이 상황을 언제까지 방치할 것인가를 두고 전환점을 만들어야 한다는 것"이라고 강조했다.그는 북한 핵 문제를 "기본적으로 북미 간 문제, 북미 간 적대관계의 산물"로 규정하면서 "적대와 대결, 단절과 공백을 북미대화와 협상 국면으로, 다시 남북 화해협력 국면으로 이어가 평화공존 시대를 열어야 한다"고 덧붙였다.이날 정 장관은 "통일지향의 '평화적 두 국가론'을 통일부가 확장하는 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다.정 장관은 '평화적 두 국가론이 정부안인지'를 묻는 김준형 조국혁신당 의원 질문에 "'정부안으로 확정될 것이다'라는 말은 정정한다"며 이같이 답변했다.이어 정 장관은 "정확하게는 통일지향의 평화적 두 국가론을 통일부가 확정하는 절차를 진행하고 있다"면서 "통일부가 정부의 한 부서로서 지난 9월 국제학술회의에서 이 문제를 다루었고, 또 각종 세미나 그리고 베를린에서도 글로벌코리아포럼 개최를 통해서 다루고, 계속 진행해 가고 있다"고 설명했다.앞서 정 장관은 지난 14일 통일부 국정감사에서 평화적 두 국가론이 정부의 입장으로 확정될 것으로 생각한다고 밝힌 바 있다. 정 장관은 이날 언급은 정부 내에서 남북은 '국가 관계가 아닌 통일을 지향하는 특수관계'라는 지적이 나오자 한발 물러선 것으로 풀이된다.