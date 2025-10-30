고정희

템펠호프 자유 공원에서 연을 날리고 있다. 도심에서 이렇게 긴 연을 날릴 수 있는 곳이 또 있을까?특히 부지 일부에 주택과 상가를 짓는 것에 대한 반대가 심했다. 시 정부에서는 "서민을 위해 천 개 정도의 저렴한 아파트를 짓겠다"고 했지만 그 말을 믿지 않았다. 템펠호프 공항을 이미 템펠호프 공원으로 바꿔 부른 시민들은 '단 천 명의 입주자만을 위한 공원이어서는 안 된다'고 주장했다. 공원 주변에 아파트가 들어서면 이용에 많은 제약이 생기기 마련이다. 100퍼센트 제약이 없는 공원을 원했고 1퍼센트라도 양보하게 될 경우 실패라고 여겼다.결국 '템펠호프 백퍼센트 공원화를 위한 모임'이 만들어졌고 서명운동을 벌여 정부에 압력을 넣었다. 2014년 1월 탄원에 필요한 서명 2만 개 이상이 모였다. 같은 해 5월 25일 시민 투표에 부쳤다. 그날은 원래 유럽연합 의원을 뽑는 날이었는데 투표소에 전례 없이 많은 유권자가 나타났다. 사람들은 유럽연합 의원 선거보다 템펠호프 공항의 운명을 결정하기 위해 왔다고 했다.그 결과 시민들의 완벽한 승리로 끝났다. 투표 후 시장은 바로 기자회견을 열어 "템펠호프 구 공항부지는 백퍼센트 공원으로 운영될 것"임을 선포하지 않을 수 없었다. 시민연대 스스로도 미처 생각지 못했던 승리였다.이 땅을 '템펠호퍼 펠트'라 부른 시 관계자들은 보존을 위한 법을 제정했다. 제6조 1항에 보면 "템펠호퍼 펠트는 베를린 시민들과 베를린을 방문하는 사람들에게 기본적으로 전면적으로, 영구적으로, 제한 없이, 그리고 무료로 여가 및 휴식 공간으로 제공된다"라고 규정되어 있다.'템펠호프의 자유' 공원은 베를린의 많은 공원 중에서 가장 못생긴 공원이다. 넓은 잔디밭과 활주로를 손대지 않고 그대로 두었기 때문이다. 다만 자유로울 뿐이다.