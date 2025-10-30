▲
템펠호프의 자유 공원으로 지정되기 전, 미리 들어가 커뮤니티 정원을 만든 젊은이들.고정희
문제는 공항이 문을 닫자마자 시민들이 먼저 들어가 자리를 잡았다는 점이었다. 공항 폐쇄에 결정적 역할을 했던 '비행을 반대하는 사람들의 모임'이 들어갔고, '템펠호프 공항부지 사후 이용을 위한 시민연대'가 결성되어 사후 이용 결정권을 시민들이 직접 행사하겠다는 의지를 보였다. 정부에서 개발계획을 수립하기 전에 주도권을 먼저 쥐어야 했다. 인근 주민들은 주말이면 들어가 넓은 잔디밭에 문자 그대로 드러누웠다.
여러 스포츠 협회에서도 여기저기 텐트를 치고, 펜스를 세우고, 현수막을 걸어 취향에 따라 운동을 시작했다. 축구, 배구, 농구, 필드하키 등 여러 운동을 동시에 하더라도 서로 부대낄 것 없는 넓은 공간이었다. 젊은이들은 활주로를 바로 접수해 보드, 서핑, 행글라이더를 연습했다. 자전거를 타고 원 없이 달릴 수 있는 곳이기도 했다. 잔디밭 한쪽에서는 도시농업협회가 결성되어 커뮤니티 정원을 만들었고 예술가들은 환경조형물을 세웠다. 시민들의 천국이 따로 없었다.
이들은 조경가들이 제시한 멋진 공원 설계도를 전면 거부했다. "디자인이 식상하다, 우리가 하고 싶은 대로 공간을 이용하겠다, 여기서는 이것을 하고 저기서는 저것을 하라는 등 용도를 지정할 생각을 말아라, 숨 막힌다, 우린 편안한 공간이 좋다" 같은 의견들이 대두되었다.
가장 못생긴, 다만 자유로운 공원