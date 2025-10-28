남소연

송언석 국민의힘 원내대표가 28일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에 참석하고 있다.송언석 국민의힘 원내대표는 28일 오전 국회에서 열린 국정감사 대책회의에 참석해 "어제 정청래 민주당 대표가 'APEC 기간 동안 외국 손님이 오니 조용히 하자'며 '무정쟁 주간을 선언하자'고 했다"라고 운을 뗐다. 이어 "지금 국민은 집값 폭등과 대출 규제로 절규하고 있다"며 "정 대표는 이런 국민의 고통은 외면한 채 '입을 다물자'라고 말하는 것"이라고 평가했다.무정쟁 주간 제안을 "이재명 정권에서 저지른 경제 참사, 부동산 참사를 덮기 위한 침묵 강요이자 정치적 물타기"로 규정하기도 했다. 그러면서 "정쟁을 멈추는 길은 매우 간단하다"며 "이재명 정권과 민주당이 야당 탄압을 중단하고 국민의 삶을 짓밟지만 않으면 된다"고 주장했다.송 원내대표는 ▲ 노란봉투법·더 센 상법 원복 ▲ 합리적 수준으로 중대 재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법) 재조정 ▲ 대법원장 강압 행위 중단 및 검찰 해체 중단 등 사법부 독립 ▲ 국회 추미애 법제사법위원장과 최민희 과방위원장 등의 독단적 운영 중단 등을 주장하기도 했다.그는 특히 최 위원장과 관련해 "최근 국회 과방위 직원 3명이 과로로 쓰러져 병원 치료를 받고 있다"며 "동일한 요인으로 1년 이내 3명 이상의 질병자가 발생하면 중대재해처벌법 위반"이라고 지적했다. 이어 "책임은 전적으로 과방위 독재자인 최 위원장에게 있다"며 최 위원장의 사퇴를 강조했다.김도읍 국민의힘 정책위의장도 무정쟁 주간 제안을 두고 "놀랄 일"이라며 "적어도 일말의 염치가 있다면 정청래 대표는 무정쟁이라는 말을 입에 담을 수 없다"고 비판했다. 그 역시 "이재명 정권과 민주당이 독선과 독재를 멈추고 정치를 회복시키면 정쟁은 없어진다"고 말을 보탰다.회의 직후 취재진과 만난 최수진 원내수석대변인은 "최민희 국회 과방위원장에 대해 뇌물죄 및 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 고발 검토 중이라고 밝혔다. 이어 "올해는 법사위와 과방위에서 심하게 위원장 개인의 문제가 (불거졌다). 그러다 보니 정쟁으로 가지 않았나 하는 아쉬움이 있다"며 "야당으로서 여당의 파렴치, 부도덕, 무염치를 그냥 넘어가지 않겠다"고 말했다.앞서 최민희 국회 과방위원장은 국정감사 기간 치러진 자신의 딸 결혼식에서 피감기관 등으로부터 축의금을 받았다는 논란을 빚었다. 지난 26일엔 국회 본회의장에서 최 위원장이 텔레그램을 통해 보좌진과 축의금을 낸 인사들의 명단을 주고받는 장면이 포착되기도 했다.