27일 오전 대구시 산격청사에서 열린 국회 행안위 국정감사에서 용혜인 기본소득당 의원이 발언하고 있다.조정훈

국회 행정안전위원회의 대구시 국정감사에서는 홍준표 전 대구시장의 재임 기간 발생한 집회 방해와 언론 취재 방해, 정보공개 비공개 등 각종 행정 논란이 도마 위에 올랐다.

27일 대구시청 산격청사에서 열린 국감에서 용혜인 기본소득당 의원과 윤건영 더불어민주당 의원은 "홍 전 시장의 위법 행정과 소송 남발로 시민 혈세가 낭비됐다"며 "대구시가 여전히 전임 시장의 법무대리인처럼 행동하고 있다"고 비판했다.


용혜인 의원은 지난 2022년 퀴어문화축제 댕시 집회를 방해한 사건을 언급하며 "당시에도 법 위반이라고 지적했지만 홍 전 시장은 '법은 내가 더 잘 안다'며 버텼다"면서 "결과적으로 법원은 대구시의 집회 방해를 불법으로 판단했고 손해배상금 827만 원과 소송비용 250만 원이 모두 시민 세금으로 나갔다"고 지적했다.

그러면서 "홍 전 시장은 임기 내내 시민과 다른 의견을 가진 집단을 억압했고 그 행정 결과로 여러 건의 손해배상 판결을 받았다"며 "그럼에도 사과 한마디 없었다"고 지적했다.

그는 또 대구MBC 취재방해 사건을 언급하며 "법원이 취재방해 사실과 시장의 책임을 모두 인정했는데도 대구시가 '시장의 지시는 없었다'는 입장을 고수하고 있다"면서 "홍준표 시장을 지키고 싶다면 혈세 말고 사비로 하라"고 목소리를 높였다.

또 "홍 전 시장의 미국 출장비 비공개 소송, 박정희 동상 관련 소송까지 모두 시민 혈세로 진행됐다"며 "앞으로도 시민 혈세를 낭비하면서 소송을 남발할 건가? 대구시가 법무법인 '준표'냐"고 비판했다.

27일 오전 대구시 산격청사에서 열린 국회 행안위 국정감사에서 윤건영 더불어민주당 의원이 질의하고 있다.조정훈

윤건영 의원은 "홍 전 시장 재임 이후 대구시의 정보공개 거부 건수가 폭증했다"며 "단순한 직원 동호회 지원 계획조차 '업무에 현저한 지장을 준다'며 비공개 처리했다"고 지적했다.

이어 그는 "행정심판에서 이미 인용돼 공개한 자료를 다음 해 또 비공개하는 등 시민과 싸우는 행정을 반복했다"며 "이건 고의·중과실이 분명하다. 누가 이런 결정을 내렸는지 감사하고 손해배상금에 대해 구상권을 청구해야 한다"고 질타했다.

그러면서 "홍준표 전 시장의 고집이 낳은 행정 실패"라며 "국정감사 전까지 후속조치 계획을 명확히 보고하라"고 요구했다.

이에 대해 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "결과적으로 잘못된 부분이 있었다"며 "향후 이런 사례가 발생하지 않도록 하겠다"고 약속했다.
