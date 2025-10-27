조정훈

27일 오전 대구시 산격청사에서 열린 국회 행안위 국정감사에서 용혜인 기본소득당 의원이 발언하고 있다.국회 행정안전위원회의 대구시 국정감사에서는 홍준표 전 대구시장의 재임 기간 발생한 집회 방해와 언론 취재 방해, 정보공개 비공개 등 각종 행정 논란이 도마 위에 올랐다.27일 대구시청 산격청사에서 열린 국감에서 용혜인 기본소득당 의원과 윤건영 더불어민주당 의원은 "홍 전 시장의 위법 행정과 소송 남발로 시민 혈세가 낭비됐다"며 "대구시가 여전히 전임 시장의 법무대리인처럼 행동하고 있다"고 비판했다.용혜인 의원은 지난 2022년 퀴어문화축제 댕시 집회를 방해한 사건을 언급하며 "당시에도 법 위반이라고 지적했지만 홍 전 시장은 '법은 내가 더 잘 안다'며 버텼다"면서 "결과적으로 법원은 대구시의 집회 방해를 불법으로 판단했고 손해배상금 827만 원과 소송비용 250만 원이 모두 시민 세금으로 나갔다"고 지적했다.그러면서 "홍 전 시장은 임기 내내 시민과 다른 의견을 가진 집단을 억압했고 그 행정 결과로 여러 건의 손해배상 판결을 받았다"며 "그럼에도 사과 한마디 없었다"고 지적했다.그는 또 대구MBC 취재방해 사건을 언급하며 "법원이 취재방해 사실과 시장의 책임을 모두 인정했는데도 대구시가 '시장의 지시는 없었다'는 입장을 고수하고 있다"면서 "홍준표 시장을 지키고 싶다면 혈세 말고 사비로 하라"고 목소리를 높였다.또 "홍 전 시장의 미국 출장비 비공개 소송, 박정희 동상 관련 소송까지 모두 시민 혈세로 진행됐다"며 "앞으로도 시민 혈세를 낭비하면서 소송을 남발할 건가? 대구시가 법무법인 '준표'냐"고 비판했다.