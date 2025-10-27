조정훈

27일 대구시청 산격청사에서 열린 국회 행안위의 대구시 국감에서 권칠승 의원이 질의하고 있다.권 의원은 또 "올해 5월 박정희 기념사업 폐지 조례안이 제출되고 9월 8일 부결됐다"며 "이렇게 정치적으로 민감한 사안을 결정할 때 전혀 의견 수렴인나 노력을 하지 않았기 때문에 계속 이런 후유증이 생기는 것 아니냐"고 지적했다.그러면서 "지역사회 공감대를 형성하기 위한 다양한 견해에 반영 절차가 충분히 작동하지 못하는 측면이 있다. 이런 부분에 대해 책임감을 느껴야 한다"며 "특히 직업 공무원들은 행정에 있어 정치적인 중립을 꼭 유지해야 한다"고 강조했다.권 의원은 "대구는 일제강점기 때 가장 많은 항일 투사를 배출했고 또 조영래, 전태일과 같은 분의 고향이다. 박정희 군부독재 시절 인혁당 사건과 민청학련 사건의 핵심 도시였다"며 "반독재 민주화 투쟁의 성지가 대구였다. 그런데 최근 전국적으로 '보수 꼴통' '극우의 심장' 이런 조롱들을 받고 있다. 대구시가 정치적 선동에 휩쓸리지 않도록 중심을 잡아 달라"고 주문했다.이광희 의원(더불어민주당)은 "대구시로 이관되지 않은 철도공단 부지에 박정희 광장이라는 표지판을 세우고 박정희 동상을 세운 것은 문제"라고 따졌다.이 의원은 "동대구역 광장은 공사 기간에는 철도공단이 소유권을 가지고 있고 공단이 대구시에 대한 관리감독을 할 수 있는 권한이 있다"며 "준공 처리가 지연되고 있는데 그렇다면 소유권은 철도공단에 있는 것 아니냐"고 지적했다.이 의원은 "법적으로 보면 안 되니까 대구시가 박정희 대통령 기념사업 조례로 어떻게 해보려고 통과시킨 것 같다"며 "이 과정에서 철도공간이 공사 중지나 동상 철거 소송을 진행하고 있는데 정치적인 찬반을 떠나서 전직 대통령 이름을 딴 광장 표지판을 세우고 광장 이름을 바꾸고 법적 소송을 하는 게 이분(박정희)에게도 맞다고 생각하느냐. 조례를 이유로 현행법을 어겨서는 안 된다"고 말했다.이에 김정기 행정부시장은 "법적 다툼이 있으면 그에 따른 조치를 할 것"이라며 "그 당시에는 아마 조례 입법 예고나 시의회 의결을 거쳐서 사업을 추진했다"고 답변했다.