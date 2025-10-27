남소연

노만석 검찰총장 직무대행이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 출석해 답변하고 있다.신동욱 국민의힘 의원이 대검찰청 국정감사 자리에서 노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장 검사)의 사퇴 의사를 갑자기 물었다. '이재명 정부에서 검찰청이 사라지고, 더불어민주당이 지금까지의 이 대통령 관련 수사내용을 뒤집으려 하는데 왜 아무런 항변도 못했느냐'는 취지다. 노만석 직무대행은 "공직자로서 주어진 일에 최선을 다할 뿐 제 거취를 말하는 것은 공직자의 자세가 아니다"라고 맞받았다.27일 국회 법제사법위원회에서 열린 대검찰청 국정감사 현장. 질의 순서를 맞은 신동욱 의원은 시작부터 이재명 대통령이 받고 있던 혐의와 재판 사실을 인지하고 있는지부터 물었다. 현재 이 재판들은 헌법 제84조 대통령 불소추특권에 따라 멈춰 있는 상태다.신동욱 의원은 "후배 검사들이 공들여 해놓은 수사를 민주당에서 '완전히 조작수사, 날조수사' 이렇게 뒤집으려 하는 것에 대해 검찰 수장으로서 어떤 소회가 있나?"라고 물었다.노 직무대행이 "그 수사에 대해서 다양한 의혹이 나오고 있기 때문에 국민적으로 의혹을 해소해야 어떤 결과가 나오더라도 검찰이 국민을 설득할 수 있다"고 답했다. 그러자 신동욱 의원은 노 직무대행에 날선 비난과 함께 뜬금없이 사퇴 의사를 물었다."검찰이 수사를 잘못해서 기소를 했으면 법원이 (그 의혹의 진위를) 판단하는 거 아닙니까? 후배 검사들이 잘못한 거 있을 수 있어요. 그런데 검찰수장이 이렇게 이야기하면 되겠습니까? 최근에 검찰을 없애는 법안이 통과됐습니다(정부조직법). 검찰수장이시면 어떤 경위가 됐던 국민께 사죄의 뜻이든 후배 검사에 대한 도의적 책임이든... 사퇴해야 하는 것 아닙니까? 계속 앉아 있고 싶습니까?"잠깐 말문이 막힌 노만석 검찰총장 직무대행은 "인사권은 인사권자가 갖고 계신 것이고, 저는 공직자로서 주어진 일에 최선을 다할 뿐, 제 거취를 갖다가 그만두니 마니 하는 것은 공직자의 자세가 아니다"라고 답했다.신동욱 의원은 "노만석 직무대행이 후배 검사들에게 비판을 많이 받고 있는 것 같다"면서 검찰 수장으로서의 위치가 많이 흔들리고 있음을 강조했다. 그러면서 서울동부지검에서 별도의 수사팀을 꾸려 세관 마약 사건을 수사하고 있는 백해룡 경정과 노 직무대행 간의 전화 통화 녹음을 재생했다.백 경정에 따르면 이 통화는 지난 6월 25일께 이뤄진 것이다. 이후 8월 1일 '백트체크'라는 유튜브 채널에 올라갔다. 백 경정이 동부지검 합수팀 마약 수사 검사 중에 부적합한 인사가 있다면서 "범죄자에게 수사를 맡겨선 안 된다. 수사 중단을 지시해달라"고 강한 어조로 말하는 내용이다.신동욱 의원은 녹취를 재생하면서 '백해룡에 쩔쩔 매는 노만석'이라는 제목을 달았다. 신 의원은 "검찰 역사에 (경찰이 검찰 수장에게 이렇게 전화를 하는) 역사가 있었나?"라며 "(백 경정이) 후배 검사를 범죄자로 묘사하는데 차장이 항변을 못 한다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있나"라고 개탄했다.노 직무대행은 "동부지검 합수단에서 (세관 마약 수사 관련해) 납득할 수 있는 결과가 나올 것"이라면서 백해룡 경정의 수사팀에 대해서도 "소기의 성과를 낼 것"이라고 전망했다.참고로 이같은 노만석 직무대행의 발언 취지는 노만석-백해룡 전화 통화 녹음에도 담겼다. 해당 통화에서 백 경정이 '동부지검 합수팀에 문제가 있다'는 식으로 지적하면서 '수사 중단 지시를 내려달라'고 언급하자 노 직무대행은 "그걸 제가 지시하고 말고 할 수 있나"라면서 "저는 (동부지검 합수팀이) 밝힐 걸 한번 지켜볼까 한다"라고 답했다. 이 내용은 27일 신동욱 의원의 녹취 재생엔 담기지 않았다.