25.10.30
계엄 선포 후 선관위 장악 작전을 진행중인 정보사령부 계획처장(왼쪽) 등의 모습 출처 : 중앙선관위 CCTV 화면 갈무리중앙선거관리위원회

12.3 내란에 연루된 국군정보사령부(정보사)에 대한 특검 수사 진행 와중에 정보사 100여단이 사령부 본부(이하 사령부) 내 인간정보부대(HUMINT) 관련 부서의 서류·사무용품·책걸상 등을 빼내려고 한 정황이 확인됐다.

이러한 상황은 박선원 더불어민주당 의원이 사무실 집기를 빼내고 있다는 점을 문제 삼으면서 중단됐는데, "사실상 정보사가 사무실 이전을 꾀하는 방법으로 증거인멸을 시도한 것"이라는 우려가 제기되고 있다.


<오마이뉴스>가 정보사 소식통과 박선원 의원 등을 취재한 바에 따르면, 경기도 판교에 있는 정보사 100여단 소속 일부 인원들이 지난 21일 오전 안양에 위치한 정보사령부 건물로 출동했다. 사령부에서 인간정보부대 관련 업무를 담당·지원하는 관련 부서들의 사무용품, 책상, 의자, 서류 등을 포장해 100여단으로 가져오기 위해서다.

사무용품 등의 이전은 당일 낮 12시께 중단됐다. 박선원 의원이 문제를 제기하자 이전 중단 지시가 내려간 것이다. 이후 100여단 소속 인원들은 부대로 복귀했다. 다만, 중단 지시 전 옮겨진 인간정보부대 관련 부서의 서류와 물품들은 100여단에 고스란히 남아있는 것으로 전해졌다.

인간정보부대 등 정보사는 지난해 불법 비상계엄 선포 당시 민간인 신분인 노상원 전 정보사령관 명령에 따라 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 청사에 난입해 서버를 촬영했고, 일부는 판교에서 이른바 정치인 체포조로 대기했다. 이밖에도 내란 특검팀(조은석 특검)은 지난해 11월 말 정보사 요원 2명이 몽골 수도 울란바토르에서 주몽골 북한 대사관과 접촉하려다 몽골 정보기관에 체포된 '몽골 공작' 의혹도 조사하고 있다.

국방부는 내란 후 군 정보기관 개혁 조치의 일환으로 지난 13일 국회 국정감사에서 "내년 1월 1일부터 인간정보부대를 정보사에서 분리해 국방정보본부 예하 부대로 전속하겠다"고 보고했다. 이 과정에서 정보사가 100여단을 움직여 인간정보부대가 국방정보본부 소속으로 개편되기 석 달 전 국방부와 정보사 지휘부에 보고도 없이 사령부 건물을 방문한 것이다.

이후 "사령부 추진사항 잠정 중단" 공문 하달... 국방부 "사전답사 차원의 방문"

안규백 국방부 장관국회사진기자단

이후 정보사령관 직무대리는 지난 26일 "상급부대에서 (인간정보부대 개편 내용을 담은) 법적 근거를 마련할 때까지 불필요한 오해의 소지가 없도록 사령부가 추진한 사항을 잠정 중단하라"는 취지의 공문을 하달했다.

지난 9월 18일 정보사 100여단 부대 강당에서는 국방정보본부 산하 인간정보부대 개편을 위한 내부 설명회가 열리기도 했다. 당시 100여단장은 해당 간담회를 주재하며 부대원들에게 "간담회에서 나눈 이야기나 부대의 사정이 외부로 유출되지 않도록" 입단속을 강조했다.

이에 대해 박선원 의원은 28일 <오마이뉴스>에 "국방부는 정보사 소속 인간정보부대를 국방정보본부장 직속으로 분리시키는 국방정보본부령 일부개정안을 지난 24일에야 입법 예고했다"며 "그러나 정보사는 개정안이 확정되지도 않은 지난 9월부터 내부 설명회를 개최하더니 급기야 장관도 모르게 인간정보부대 창설을 위해 사무용품, 책걸상 등을 멋대로 빼내려 시도하다가 적발되자 '잠정 중단' 공문을 하달했다"고 말했다.

이어 "정보사는 윤석열의 불법 비상계엄 선포 당시 민간인 노상원 전 정보사령관 지시 하에 선관위에 난입하고, 판교에서 정치인체포조 임무 수행을 위해 대기 중이었다"며 "이들에 대한 내란 특검의 수사가 진행 중인 상황에서 관련 부서의 짐을 옮기려고 한 것은 명백한 증거인멸 시도"라고 비판했다.

더해 "정보사, 특히 인간정보부대는 문상호 전 정보사령관 시절 '군무원의 군사기밀 유출' 사건으로 인원(휴민트), 조직, 공작, 예산 등이 노출돼 완전히 새로 재구성해야 함에도 국방부는 기존 조직을 존치하는 방향으로 개편을 주도했다"며 "이러한 허울뿐인 개편은 향후 공작 활동에 심각한 위험요소로 작용할 우려가 있다"고 지적했다.

박선원 더불어민주당 의원남소연

반면 국방부 관계자는 지난 29일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "지난 21일 100여단 부대원들의 방문은 사무실 이전이 아닌 사전 답사 성격의 단순 방문"이라며 "국방부나 지휘부에 보고할 필요 없이 이뤄졌다"고 해명했다. 그러면서 "국방부는 국정과제 이행을 위해 정보사를 포함한 국방정보조직 전반의 복잡하고 폐쇄적인 지휘부대구조를 개선하고, 정보부대별 유사 중복된 임무와 기능을 통합하는 등 조직 최적화를 단계적으로 추진해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.
