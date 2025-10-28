연합뉴스

"정부에서는 민간인에게 방매해서 사유재산으로 만들음으로써 국가의 재원을 견고히 하고자 임시로 정부가 관리하고 있는 귀속주택 7900여 호, 기업체 2300개소, 극장 40여 처 중에서 관사로 사용할 주택 100호와 ○요한 기계○장 100여 처 그리고 극장으로 서울·대구·부산 3처에 국립극장을 제외하고는 모다 방매하여서, 집 없는 사람에게 집을 갖게 하고 기업가들로 하여금 그들의 수완을 발휘시키고 문화인들이 연극과 영화를 발전시키도록 하려고 획책하였다."

"남한만의 단독정부안(案)이 거의 성숙해갈 무렵, 이 박사는 집주인 장씨로부터 돈암장을 비워달라는 독촉을 받았다. 그러자 프란체스카 여사가 하지 중장을 찾아 적산가옥이라도 빌려달라 간청, 임시로 거처했던 곳이 마포강변에 있는 별장이다."

구 일본 영사관 건물인 목포근대문화역사관에 전시된 적산가옥의 미니어처.부동산 투자를 통한 부의 편중은 정부수립 직후에도 심각했다. 그 시절 부동산 투자는 일본인들이 남기고 간 적산가옥(귀속재산 주택)들에 집중됐다. 미군정 3년간 처분되지 않은 그런 부동산들이 특권층의 재테크 수단으로 활용됐다.1954년 8월 민의원의장 이기붕이 "합동통신사 정치부장 김진학 씨와 청년 문필가 한철영 군의 역작"이라는 등의 서문을 써준 <제헌국회사>의 본문에 이런 대목이 있다. 아래의 ○은 식별되지 않는 글자다. 해당 부분을 '중요한 기계공장' 정도로 이해해야 할 듯하다.귀속재산 일부가 무주택자에게 돌아가게 하겠다는 이승만 정권의 약속은 지켜지지 않았다. 그마저도 친이승만 그룹에 돌아갔다. "세칭 특권계급에 있는 사람은 귀속재산을 독점하다시피 될 수 있었고, 마땅히 귀속재산 불하의 대상이 될 사람들은 제외되는 경우가 적지 않었으니, 나날이 소청(訴請)을 제기하는 건수가 늘어가고 있었다"고 위 책은 말한다.해방 직후의 특권층은 적산가옥을 눈먼 돈처럼 생각했다. 그런 태도는 이승만의 부인인 프란체스카 도너에게서도 나타났다. 이승만이 경무대에 들어가기 전에 거쳤던 집들은 돈암장-마포장-이화장이다. 1947년에 이 부부가 돈암장을 나오는 과정을 1970년 8월 15일 자 <조선일보> '광복 후 정치무대 어제 오늘'은 이렇게 설명한다.한국민들의 공유재산인 적산가옥들은 이처럼 권력 핵심부의 판단에 따라 임의로 배분되고 사용됐다. 그래서 미군정과 이승만 정권의 요직을 차지한 사람들은 다주택자가 되는 게 어렵지 않았다.적산은 시가의 10%나 15년 이상 장기 할부로 불하되는 경우가 많았다. 해방 이후 한동안 인플레이션이 심했으므로, 장기 할부는 사실상 공짜 매입이었다. 그래서 오늘날에 비해 이 시기의 부동산 투자에는 큰돈이 필요 없었다. 꼭 구비해야 할 것은 미군정 및 이승만 정권과의 연줄, 정권에 대한 충성심이었다.자신 같은 특권층의 적산가옥 독점을 지적하는 책의 서문을 써준 이기붕에게도 가옥이 많았다. 그는 미국 유학파이자 이승만 최측근이었다. 그 시절 부동산 투자의 성공 요소를 갖췄던 것이다.4·19혁명 직후의 허정 과도내각은 이승만·이기붕 일가의 재산을 찾기 위해 1960년 6월 21일 특정인재산조사위원회를 출범시켰다. 이 위원회의 발표에 따르면, 이기붕은 본인 명의는 물론이고 부인 박마리아와 두 아들 이강석·이강욱 명의로도 다수의 부동산(대지·건물·농토·임야·과수원)을 보유했다.그해 8월 21일 자 <동아일보>에 보도된 위 발표에 따르면, 이기붕 명의의 부동산은 서울 충정로 1가 215-2번지 및 36-1번지, 서울 구의동 383, 경기도 이천군 이천읍 창전리 205-2 및 264-26에, 박마리아 명의는 서울 세종로 68-1 및 75-3, 서울 북아현동 1-6에 있었다.1960년 당시 각각 23세 및 20세인 두 아들의 이름으로 된 것은 인천 구월동 91-5와 92-1과 97, 산 45-1, 서울 구의동 351 및 383-10에 있었다. 23세·20세는 이들의 부동산 보유가 끝난 시점이다. 두 아들은 이미 10대 때부터 부동산 부자들이었다. 이 가족의 재산은 이 외에도 주식·예금·동산 등의 형태로 존재했다.이기붕이 귀속재산 취득을 바탕으로 재산을 불렸다는 점은 3선 개헌(1954.11.29)으로 이승만·이기붕의 권력이 절정에 오른 뒤인 1956년에도 공개적으로 거론됐다. 그해 5월 1일 민주당은 '이기붕 씨는 과연 양심적인가'라는 성명서에서 "사사오입 개헌, 귀속재산의 독점·분식(分食), 특명 융자, 비(非)자유당계 기업가에 대한 융자 거절, 야당 탄압, 국회에서의 위헌·위법적 의사진행 등은 이씨가 주창한 양심적 처사라고 할 수 있는가?"라고 비판했다.