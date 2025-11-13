푸른사상

"남이 해주는 밥은 병원 밥도 맛있다며/고생할 나머지 사람 걱정에 얼굴이 어둡다/십시일반 모은 봉투를 찔러주니 눈물을 글썽인다/8주 진단받고 한 달은 더 누워 있어야 하는데/일 못 해 안달 난 송이/우선은 밝아서 좋다

– 조혜영 시인 시 <급식 일지 –병문안> 중에서

"공장 굴뚝 연기의 흩어짐에서 배운다/새벽 청소차 엔진 소리에서 배운다/늙은 청소 노동자 헛둘 헛둘 달리는 작업화 소리에서 배운다/재래시장 골목 커피 아주머니의 수레바퀴 구르는 소리에서 배운다."

- 조혜영 시인 시 <너에게서 배운다 –출근길> 중에서

조혜영 시인이 쓴 <그 길이 불편하다> 시집몰랐을 뿐, 땀내 나는 노동문학을 '힙하게' 말하는 사람은 분명히 있었다. 일하는 삶을 정면으로 노래해온 조혜영 시인. 알면 닮고 싶고, 아끼는 마음이 깊어지면 '언니'라고 부르고 싶어지는데, 시집 <그 길이 불편하다>(2024년 5월 출간)로 들여다본 조혜영 언니의 정체성은 여럿이었다. 시인이자 학교 급식실 조리 실무사, 노동운동가 그리고 문단 내 부조리를 말하는 건강한 언니.스무 살에 인천 주안공단에 취직한 그는 봉제공장에서 미싱사를 꿈꾸며 일을 시작한다. 이후 광장에서, 고공농성 현장에서 동지들을 응원하며 간단치 않은 세월을 디뎌온 시인은 꼬박꼬박 일하려 새벽에 일어난 만큼 꼬박꼬박 시를 썼다. 지금도 강화도 어느 초등학교에서 어린이를 위해 밥 짓는 일을 한다. "시는 매일매일의 노동"이라며, 시 쓰기 역시 꾸준히 밥 짓는 '노동'으로 여겨온 한 사람의 정직함이 시집에 빼곡하다.조혜영 시인은 제9회 전태일문학상 수상자이자 <검지에 핀 꽃>, <봄에 덧나다>, <그 길이 불편하다> 세 시집을 낸 베테랑 저자다. 가장 최근 시집인 <그 길이 불편하다> 제1부는 모두 '급식 일지'로 쓰였다. "여사님에서 조리원으로/조리원에서 조리 종사자로/조리 종사자에서 조리 실무사"로 정식 이름을 얻기까지 급식실에서 버틴 하루들이 신명 나게 펼쳐진다. 신기하게도, 일하는 삶을 담은 이 시들이 아프지 않다.다음 글은 어깨 수술로 입원한 동료 '송'을 병문안한 일화를 바탕으로 쓰인 시다. 골병과 폐암 산재로 악명 높은 급식실에서 일하는 '엄마'들은 조혜영 시인이 쓴 시에서 근골격계 질환을 나날이 앓는 '환자'에 가깝다. 그러나 시집은 그 환자들이 앓는 병과 고통만 다루지 않는다. "야채 식자재 싣고 오는 청년"에게 따뜻한 커피를 대접하는 기품이 있고, 퇴근 후엔 "곱상한 사람으로 변신해 깔깔깔" 웃기도 하고, 급식실의 단 20분 휴식 시간에 "꿀잠"도 나눈다.누군가의 딸이기도 한, 급식실에서 일하는 언니들 이야기가 그렇게 문학으로 태어난다. 굽고, 튀기고, 다치는 와중에도 꺼지지 않던 동료들 유머를 조혜영 시인은 시로 살려낸다."180도의 기름과 함께 익어"간 노동 현장을 뒤로하고, 시집 제2부부터는 급식실 바깥에서 마주한 세상 이야기다. 시집 제목이기도 한 "불편하다" 여겨온 생활의 길 위에서 시인은 "슬픔 속에서 잔잔한 미소를 짓는 사람들을 보듬고 한 시절"을 걷고 싶어 한다. 투쟁 현장마다 있었던 시인의 연대는 애써 건네는 다정이나 선의의 냄새를 풍기지 않는다. 다만, "너는 나다" 말했던 전태일의 퇴근길 마음과 닮았다.우리는 대단치 않아도 그렇게 비슷한 길을 걸으며 때때로 '광장'이라는 백성의 집에 모인다. 그 여정이 시집 <그 길이 불편하다>에 단단한 걸음으로 숨 쉰다. 시인 역시 세월호와 이태원 참사 현장을 찾은 시민으로 광장에 선다. 노동자들이 부당 해고에 맞서 오른 부평 지엠대우 고공농성장, 구미 아사히글라스 농성장에서 어깨 동무했던 세월은 그가 걸어온 또 하나의 '길'이다. 그 길 위에서 이웃이 일하는 아침을 되새기며 시인은 급식실에서 위생복을 입는다.그렇게 사람들의 고된 노동에서 삶의 다채로움을 배운 시인은 '광장'을 호출한다. 험준한 노동 현실만큼 쉽지 않은 노동계 현실을 들여다보며 "붉은 깃발은 다 어디로 사라졌을까" 반성을 촉구하고, 천막 농성장에 나타난 어느 노숙자의 "선한 눈빛"에 마음을 내준다. 그의 시를 해설한 김사이 시인 말처럼, "대통령을 탄핵시킨 민주주의 국가에서 노동자의 삶은 얼마나 달라졌을까" 현실을 돌아보게 한다.실제 국내 학교 급식실 조리 실무사 한 명이 감당하는 인원수는 150명. 공공기관 급식실의 3배 수준이다. 방학 때 월급이 나오지 않는 어려움, 환기구가 부족한 근무 환경을 토로할 때마다 누군가는 비난했다. "힘들면 식당으로 가든가" 그 몰이해는 전국 학교 급식실 채용난을 몰고 왔고, 식당으로 일터를 옮겨간 조리사들이 '정말로' 생겨났다. 전국교육공무직본부에 따르면 2023년 이후 학교 급식실에서 폐암 확진을 받은 노동자는 70여 명, 산업재해로 인정받은 경우는 178명이다.