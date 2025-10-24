▲
조원철 법제처장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.남소연
"인구주택총조사에서 (성별이 같더라도 가구주와의 관계를 '배우자'로 등록할 수 있도록) 한 것은 있는 현실을 무시할 수가 없는 것이고, 실태를 조사할 필요가 있기 때문에...." (조원철 법제처장)
성별이 같아도 가구주와의 관계를 '배우자'로 등록할 수 있게 된 '2025 인구주택총조사'에 대해 조원철 법제처장은 차분한 목소리로 "있는 현실을 무시할 수가 없다"고 대답했다.
24일 오후 국회 법제사법위원회 국정감사에서 조배숙 국민의힘 의원의 공세에도 조 처장은 "동성 혼인 제도를 도입하는 것이 위헌이라고 볼 수는 없을 것 같다. 그 부분은 입법 정책적인 문제라고 생각된다"라면서 "다른 나라의 사례를 보더라도 그렇고"라고 설명했다.
조 처장의 발언에 앞서 조 의원은 "(인구주택총조사에) 동성 파트너를 배우자로 등록할 수 있도록 돼있다. 지금 헌법에는 혼인이 양성의 결합이잖나"라고 물었다. 이어 "(국가데이터처에서는) 단순히 자료 입력이 가능하도록 한 것일 뿐 동성 부부를 인정하는 것은 아니라고 해명을 하는데 굉장히 위험하다고 본다"고 말했다.
조 의원이 발언 시간이 끝나 마이크가 꺼졌음에도 계속 질의를 이어갔다. 이에 추미애 법제사법위원회 위원장은 "조배숙 위원님, 정리해주시기를 바란다. 처장님은 분명히 '실태 조사'라고 하셨다"면서 "있는 그대로 조사해야지만 조배숙 위원님께서 우려하는 부분도 (실태 조사를) 토대로 해서 대책이 세워지지 않겠나"라고 지적했다.
<오마이뉴스>는 지난 21일, 5년 만에 실시하는 '2025 인구주택총조사'에서 최초로 성별이 같더라도 가구주와의 관계를 '배우자'로 등록할 수 있게 됐다고 보도한 바 있다. (관련 기사 : 5년 만에 바뀐 인구주택총조사, 동성 부부도 '배우자'로 응답 가능
이는 성소수자의 존재가 국가 통계에 제대로 기록되는 첫 사례라는 점에서 의미가 있다. 이 같은 사실이 알려지자 시민사회단체와 정의당·진보당 등 일부 정당서 환영하는 성명을 내기도 했다.
