국회 행정안전위원회의 대전광역시 국정감사가 24일 오전 대전시청 대회의실에서 개최됐다.오마이뉴스 장재완

국회 행정안전위원회의 대전시 국정감사 현장은 12·3 계엄 당시 이장우 대전시장의 행적을 둘러싼 질타로 뜨거웠다.

여야 의원들은 이 시장이 계엄 선포 당일 약 11시간 동안 시청에 모습을 드러내지 않았던 이유와, 이후 탄핵 반대 집회 참석 등 정치적 행보에 대해 집중 추궁했다.


24일 오전 대전시청 대회의실에서 열린 국정감사에서 정춘생 의원(조국혁신당·비례)은 이 시장이 "언론보도 등을 통해 내란을 옹호하고 윤석열 대통령 탄핵에 반대하는 입장을 밝혀왔다"며 "세이브코리아 집회 참석과 탄핵 각하 결의문 낭독 등으로 정치적 중립을 어긴 것 아니냐"고 따져 물었다.

이에 이 시장은 "계엄에 동의하지 않는다"며 "대통령이 권력을 남용하면 탄핵이 합당하다고 본다. 합법적 절차에 의한 결정을 존중한다"고 해명했다. 정 의원이 "입장을 번복한 것 아니냐"고 재차 묻자 "그렇지 않다"고 반박했다.

"계엄 당일 출근 안 한 단체장, 대구·대전뿐"

국회 행정안전위원회의 대전광역시 국정감사가 24일 오전 대전시청 대회의실에서 개최됐다. 사진은 증인선서를 하고 있는 이장우 대전시장.오마이뉴스 장재완

이해식 의원(더불어민주당·서울 강동구을)은 계엄 당일의 행적을 문제 삼았다. 그는 "12월 3일 계엄 당시 청사에 출근하지 않은 광역단체장은 대구시장과 대전시장뿐이었다"며 "다른 시·도는 긴급회의를 소집했는데 왜 대전시장은 아무 조치도 하지 않았나"라고 질타했다.

이 시장은 "시장이 출근하는 게 더 이상한 일이라고 생각했다"며 "간부들로부터 보고를 받고 대기 중이었다. 특이 사항이 없어 출근하지 않은 것"이라고 답했다.

이 의원은 또 "이 시장이 2월 22일 세이브코리아 탄핵 반대 집회에 참석했다"며 "공무원의 정치적 중립을 어긴 것 아니냐"고 지적했다. 이에 이 시장은 "휴일 개인 일정으로 참석했으며, 지역 교계 요청이 있었다"고 해명했다.

계속해서 이 의원은 "이 시장이 윤석열 대통령 복귀 후 '사필귀정'이라며 SNS에 글을 올렸다. 한덕수 탄핵 기각 때도 같은 표현을 썼다"며 "지금도 그렇게 생각하느냐"고 추궁했고, 이 시장은 "법률에 따라 최종 판단이 내려지면 존중하는 게 맞다고 본다"고 말했다.

이 시장은 채현일(더불어민주당·서울 영등포구갑) 의원이 세이브코리아 집회 참석을 문제 삼자 '지금이라면 참석하지 않겠다' 뉘앙스의 입장을 밝히기도 했다.

채 의원은 이 시장을 상대로 "이 시장이 지금까지 여러번 공무원의 정치적 중립을 이야기했는데, 내란을 옹호하고 탄핵에 반대하는 보수 기독교 단체 집회에는 왜 참석했나"라고 질의했다.

그러자 이 시장은 "그때는 그 집회의 성격에 대해서 좀 판단을..."이라고 답했고, 채 의원이 "다시 그 상황이 오면 참석하실 건가"라는 질문에 "그 상황이 지금처럼 확인이 됐다면..."라고 답했다.

박정현 의원 "사라진 11시간"… 고성 오간 공방

24일 열린 국회 행정안전위원회의 대전시에 대한 국정감사에서 이장우 대전시장(왼쪽)과 박정현(더불어민주당, 대전 대덕구)의원이 12.3 계엄 당시 이 시장의 행적을 놓고 공방을 벌이고 있다. (사진은 국회 인터넷생중계 화면 갈무리).국회

박정현 의원(더불어민주당·대전 대덕구)은 "대전시민들은 계엄의 밤, 사라진 시장의 11시간을 궁금해한다"며 "시민들은 거리로 나와 불법계엄을 막았는데 시장은 집에 있었다. 마치 가라앉는 배에서 혼자 빠져나온 세월호 선장을 떠올리게 한다"고 지적했다.

이에 이 시장은 "의원님 생각을 시민 생각인 양 말하지 말라. 한 점 부끄러움이 없다"며 "부끄럽지 않은 일을 사과하라고 강요하는 게 말이 안 된다"고 맞받았다. 박 의원이 "시민에게 사과할 의향이 없느냐"고 묻자, 이 시장은 "사과할 이유가 없다"고 단호히 답했다.

박 의원이 "공식 간부회의 자리에서 국회를 해산해야 한다는 위헌 발언을 하지 않았느냐"고 따지자, 이 시장은 "예산과 선거법의 일방 처리가 폭력이고 민주주의 훼손"이라며 목소리를 높였다.

양측은 "왜 질의 중에 끼어드느냐", "소리 지르지 말라"며 고성이 오갔고, 신정훈 행안위원장이 "자제하라"며 중재에 나서야 했다.

신 위원장은 "헌정 유린 사태였던 계엄 상황을 평상시 현안처럼 대응한 것이 문제"라며 "지금이라도 분명한 입장을 밝히라"고 권고했다.

이 시장은 "당시 밤 9시 30분께 귀가 후 계엄 선포 소식을 방송으로 접했다. 충격을 받았고 간부들에게 보고받으며 특이사항이 있으면 즉시 나가겠다고 했다"면서 "밤새 잠을 이루지 못했고, 국회에서 계엄이 해제된 뒤 출근했다. 무슨 의혹이 있는지 모르겠다"고 밝혔다.
