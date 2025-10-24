오마이뉴스 장재완

국회 행정안전위원회의 대전광역시 국정감사가 24일 오전 대전시청 대회의실에서 개최됐다. 사진은 증인선서를 하고 있는 이장우 대전시장.이해식 의원(더불어민주당·서울 강동구을)은 계엄 당일의 행적을 문제 삼았다. 그는 "12월 3일 계엄 당시 청사에 출근하지 않은 광역단체장은 대구시장과 대전시장뿐이었다"며 "다른 시·도는 긴급회의를 소집했는데 왜 대전시장은 아무 조치도 하지 않았나"라고 질타했다.이 시장은 "시장이 출근하는 게 더 이상한 일이라고 생각했다"며 "간부들로부터 보고를 받고 대기 중이었다. 특이 사항이 없어 출근하지 않은 것"이라고 답했다.이 의원은 또 "이 시장이 2월 22일 세이브코리아 탄핵 반대 집회에 참석했다"며 "공무원의 정치적 중립을 어긴 것 아니냐"고 지적했다. 이에 이 시장은 "휴일 개인 일정으로 참석했으며, 지역 교계 요청이 있었다"고 해명했다.계속해서 이 의원은 "이 시장이 윤석열 대통령 복귀 후 '사필귀정'이라며 SNS에 글을 올렸다. 한덕수 탄핵 기각 때도 같은 표현을 썼다"며 "지금도 그렇게 생각하느냐"고 추궁했고, 이 시장은 "법률에 따라 최종 판단이 내려지면 존중하는 게 맞다고 본다"고 말했다.이 시장은 채현일(더불어민주당·서울 영등포구갑) 의원이 세이브코리아 집회 참석을 문제 삼자 '지금이라면 참석하지 않겠다' 뉘앙스의 입장을 밝히기도 했다.채 의원은 이 시장을 상대로 "이 시장이 지금까지 여러번 공무원의 정치적 중립을 이야기했는데, 내란을 옹호하고 탄핵에 반대하는 보수 기독교 단체 집회에는 왜 참석했나"라고 질의했다.그러자 이 시장은 "그때는 그 집회의 성격에 대해서 좀 판단을..."이라고 답했고, 채 의원이 "다시 그 상황이 오면 참석하실 건가"라는 질문에 "그 상황이 지금처럼 확인이 됐다면..."라고 답했다.