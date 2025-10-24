▲
24일 열린 국회 행정안전위원회의 대전시에 대한 국정감사에서 이장우 대전시장(왼쪽)과 박정현(더불어민주당, 대전 대덕구)의원이 12.3 계엄 당시 이 시장의 행적을 놓고 공방을 벌이고 있다. (사진은 국회 인터넷생중계 화면 갈무리).국회
박정현 의원(더불어민주당·대전 대덕구)은 "대전시민들은 계엄의 밤, 사라진 시장의 11시간을 궁금해한다"며 "시민들은 거리로 나와 불법계엄을 막았는데 시장은 집에 있었다. 마치 가라앉는 배에서 혼자 빠져나온 세월호 선장을 떠올리게 한다"고 지적했다.
이에 이 시장은 "의원님 생각을 시민 생각인 양 말하지 말라. 한 점 부끄러움이 없다"며 "부끄럽지 않은 일을 사과하라고 강요하는 게 말이 안 된다"고 맞받았다. 박 의원이 "시민에게 사과할 의향이 없느냐"고 묻자, 이 시장은 "사과할 이유가 없다"고 단호히 답했다.
박 의원이 "공식 간부회의 자리에서 국회를 해산해야 한다는 위헌 발언을 하지 않았느냐"고 따지자, 이 시장은 "예산과 선거법의 일방 처리가 폭력이고 민주주의 훼손"이라며 목소리를 높였다.
양측은 "왜 질의 중에 끼어드느냐", "소리 지르지 말라"며 고성이 오갔고, 신정훈 행안위원장이 "자제하라"며 중재에 나서야 했다.
신 위원장은 "헌정 유린 사태였던 계엄 상황을 평상시 현안처럼 대응한 것이 문제"라며 "지금이라도 분명한 입장을 밝히라"고 권고했다.
이 시장은 "당시 밤 9시 30분께 귀가 후 계엄 선포 소식을 방송으로 접했다. 충격을 받았고 간부들에게 보고받으며 특이사항이 있으면 즉시 나가겠다고 했다"면서 "밤새 잠을 이루지 못했고, 국회에서 계엄이 해제된 뒤 출근했다. 무슨 의혹이 있는지 모르겠다"고 밝혔다.
