남소연

김용민 더불어민주당 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 증인선서를 거부한 이완규 전 법제처장을 비판하고 있다.이 전 법제처장은 다만 김용민 민주당 의원 질의에서는 "저는 잘못한 게 없다"란 주장도 내놨다. 그는 "윤석열 내란행위 가담 혐의로 조사 받는 상황에서, 국민들에 사과 한번 하시라"는 의원 질의에 처음엔 "답변하지 않겠다"고만 했다. 김 의원이 "사과를 않겠다는 건가, (아니면) 답변을 않겠다는 건가" 묻자 "저는 잘못한 게 없습니다"라며 맞섰다.이에 김 의원이 "잘못한 게 없다, (그래서) 사과할 필요가 없느냐"라 반문하자 이 전 법제처장은 다시금 "예, 저는 잘못한 게 없습니다"라고 답변했다. 김 의원은 "지금 그 말이 평생 이완규 증인을 옥죌 것"이라고 지적하며 질의를 마무리했다.이 전 법제처장은 12.3 비상계엄 직후인 4일 '안가 회동'에 참석해 계엄 사후대책 및 은폐 모의를 했다는 의혹, 관련해 증거를 인멸했다는 의혹, 앞선 비상계엄 관련 국감에서 사실과 다른 내용을 증언했다는 의혹 등 이유로 여러 차례 고발됐고 일부는 수사가 진행 중이다.나경원 국민의힘 의원은 "증인은 분명히 헌법과 국회법에 따라서 형사소추 내지 공소 제기될 염려가 있기 때문에 당연히 선서 거부권이 있다"며 이 전 법제처장의 거부권이 정당하다고 맞섰다. 반면 장경태 민주당 의원은 "증인선서 거부는, 국민 앞에 '나는 거짓말해도 괜찮다'라는 선서를 하신 것과 같다"며 불합리하다고 지적했다.