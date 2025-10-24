기사를 스크랩했습니다.
25.10.24 14:39최종 업데이트 25.10.24 15:14
이완규 전 법제처장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 출석해 답변을 거부하고 있다. 남소연

24일 국회 법제사법위원회의 법제처 대상 국정감사에 증인으로 출석한 이완규 전 법제처장이 증인 선서를 거부한 가운데, 여당 의원들 질의에 "답변하지 않겠습니다"라는 답만을 되풀이했다(관련 기사: '안가 회동' 이완규 "증인선서 거부는 제 권리" 헛웃음 https://omn.kr/2frw2 ).

선서 때 헛웃음을 지으며 선서를 거부했던 이 전 법제처장은, 이후엔 한일자(一) 모양으로 입을 꾹 다문 채 "답변하지 않겠다", "저는 잘못한 게 없다"라며 시종일관 강경한 태도를 고수했다.


이 전 법제처장이 같은 답변을 가장 많이 되풀이한 것은 추미애 법사위원장 질의 때였다. 그는 약 3분 간 진행된 질의에서 "답변하지 않겠습니다"라는 답변을 굳은 표정으로 15번 되풀이했다.

추 위원장은 "윤석열씨는 내란 뒤 '계엄은 정당한 통치행위라 사법심사 대상 아니다'라 했지만 헌법재판소는 이를 배척했다", "평시에 전시 계엄을 해서 군대를 동원한 게 정당하냐", "선서 거부자(이완규)는 윤석열과 연수원 동기가 맞느냐"라고 물었고, 이 전 법제처장은 계속해서 "답변하지 않겠다"란 문장만을 되풀이했다.

"윤석열 대통령실의 부탁을 받았는가", "어떻게 헌법재판관 내정자로 지명 받게 됐는가", "헌재에 들어가려고 그렇게 기를 쓰고 노력했던 것은 헌재에서 내란수괴 세력들에 면죄부를 주려한 것 아니냐"는 등 질문에도 이 전 법제처장은 굳게 입을 다물고 듣다가 "답변 않겠다"라는 답변만 반복했다.

"국민들에 사과하라" 질의에는 "난 잘못없다"

김용민 더불어민주당 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 증인선서를 거부한 이완규 전 법제처장을 비판하고 있다. 남소연

이 전 법제처장은 다만 김용민 민주당 의원 질의에서는 "저는 잘못한 게 없다"란 주장도 내놨다. 그는 "윤석열 내란행위 가담 혐의로 조사 받는 상황에서, 국민들에 사과 한번 하시라"는 의원 질의에 처음엔 "답변하지 않겠다"고만 했다. 김 의원이 "사과를 않겠다는 건가, (아니면) 답변을 않겠다는 건가" 묻자 "저는 잘못한 게 없습니다"라며 맞섰다.

이에 김 의원이 "잘못한 게 없다, (그래서) 사과할 필요가 없느냐"라 반문하자 이 전 법제처장은 다시금 "예, 저는 잘못한 게 없습니다"라고 답변했다. 김 의원은 "지금 그 말이 평생 이완규 증인을 옥죌 것"이라고 지적하며 질의를 마무리했다.

이 전 법제처장은 12.3 비상계엄 직후인 4일 '안가 회동'에 참석해 계엄 사후대책 및 은폐 모의를 했다는 의혹, 관련해 증거를 인멸했다는 의혹, 앞선 비상계엄 관련 국감에서 사실과 다른 내용을 증언했다는 의혹 등 이유로 여러 차례 고발됐고 일부는 수사가 진행 중이다.

나경원 국민의힘 의원은 "증인은 분명히 헌법과 국회법에 따라서 형사소추 내지 공소 제기될 염려가 있기 때문에 당연히 선서 거부권이 있다"며 이 전 법제처장의 거부권이 정당하다고 맞섰다. 반면 장경태 민주당 의원은 "증인선서 거부는, 국민 앞에 '나는 거짓말해도 괜찮다'라는 선서를 하신 것과 같다"며 불합리하다고 지적했다.
10만인클럽 프로필사진
유성애 (findhope) 내방
10만인클럽 프로필사진
사진
남소연 (newmoon) 내방
