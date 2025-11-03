▲한국베링거인겔하임 직원들이 경사로를 설치하고 있다
경사로 사업은 일부 지자체 지원이나 일부 기업들의 사회공헌 형식으로 진행된다. 사진은 한국베링거인겔하임 직원들이 서울 약수동 한 가게에 경사로를 설치하는 모습.홍윤희
1. 현장이 받아들일 수 있는 '경사로 설치 및 확대 방안'을 마련해야 한다.
대법원 판결문에는 "동네상점에 경사로를 설치하면 장애인도 모두의 1층에 도달할 수 있다"라고 쓰여 있다. 이렇듯 경사로는 장애접근성을 보장하는 가장 최소한의 단위다. 쉬워 보이지만 쉽지 않다. 현장 환경이 다양해서다.
경사로 사업은 지자체들 보조금으로 주로 이뤄지는데 공공사업 한계에서 벗어나 민간에서 적극 설치할 수 있게 '유니버설디자인 산업'으로 육성해야 한다.
현재 경사로 사업은 대부분 대도시에 국한돼 있다. 지방으로 갈수록 지역 경사로 설치보다는 어르신들이 몸이 불편해지면서 집을 개조하는 예산에 치중되어 있는 형편이다. 이런 상황에서는 지자체뿐 아니라 중앙 정부가 경사로를 비롯한 유니버설디자인 요소의 지침과 가이드라인을 제작·배포하고 유니버설디자인 사업을 적극 육성하는 컨트롤 타워 역할을 수행해야 한다.
디자인뿐 아니라 관련 규정도 마찬가지다. 경사로 설치를 하다 보면 시민이 경사로에 대한 민원을 넣는 게 두려워 허가를 안 내주는 경우 등 다양한 걸림돌이 있다. 국유재산인 땅에는 경사로를 놓기가 매우 까다롭다. 이에 도로법, 국유재산법 등 여타 법령이 장벽으로 작용하지 않도록 관련 법령을 정비해야 한다.
2. 접근권 보장을 위한 실태 파악 조사
실질적인 접근권 보장을 위해서는 정확한 실태 파악이 전제되어야 한다. 현재 장애인등편의법에 따른 실태조사는 범위가 제한적이다. 대상 시설이 아닌 건물과 개별 공중이용시설 접근성까지 포함하도록 실태조사 범위와 방식을 개편해야 한다.
노령화로 주택 접근성 확보는 국가적 과제가 됐다. 현재 공공시설 위주인 배리어프리(BF) 인증을 민간 공동주택으로 확대하고 지원 및 규제를 도입하며, 장애인차별금지법 시행령을 개정하여 정당한 편의 제공 의무에 인적·물적 제반 수단과 조치를 명확히 규정해야 한다.
3. 시대착오적 법령 폐기로 '수직 이동권'을 확보해야 한다
휠체어를 탄 아이가 방과 후 친구들과 어울리고 싶어도, 동네 학원이 입점한 5층 이하 건물에 엘리베이터가 없기 때문에 기회를 박탈당한다. 휠체어를 탄 어르신이나 유아차를 모는 부모 역시 작은 동네 병원에 접근조차 어렵다. 문제의 근원은 반세기 넘게 방치된 시대착오적 건축법에 있다. 현재 건축법 제64조는 6층 이상, 2000㎡ 이상인 건물에만 승강기 설치를 의무화한다. 1973년 중동전쟁과 석유파동 당시 에너지 절약을 명분으로 엘리베이터 설치를 억제하고자 만들어진 것이다.
여기에 더해, 장애인등편의법 시행령은 '타 층으로 이동하는 수단'으로 휠체어리프트나 경사로를 인정하여, 6층 이하 건물의 엘리베이터 미설치를 사실상 정당화한다. 헌법상 기본권인 접근권을 침해한다. 그러므로 건축법 제64조 승강기 설치 기준을 전면 개정하여, 사실상 모든 공중이용시설에 대한 승강기 설치 의무를 강화해야 한다. 장애인등편의법 시행령에서 휠체어리프트 등 불편하고 위험한 대안적 수단 대신 엘리베이터 설치를 우선하도록 규정을 강화해야 한다.
4. '이동-접근-정보'를 잇는 통합적 정책 기반이 필요
전체 인구의 30%가 넘는 이동약자의 권리 보장은 초고령화 사회에 대한 중요한 미래 투자다.
장애인 권리 보장은 접근권, 이동권, 교육권, 정보 접근권이 유기적으로 연결될 때 비로소 완성된다. 접근 가능한 시설이 존재하더라도, 그곳까지 이동할 수 없다면 접근권은 무의미하다. 반대로 도로와 교통수단이 잘 갖춰져도, 도착지에 경사로나 엘리베이터가 없다면 이동권 보장의 의미가 퇴색된다. 현재 이동약자 접근성 데이터는 보건복지부와 지자체가, 교통 데이터는 국토교통부와 지자체가 각각 관리하며, 이들 간 데이터 연계가 잘 이뤄지지 않는다.
이로 인해 무의 같은 비영리, 사회적경제 조직, 스타트업이 AI 기술이나 플랫폼을 활용해 혁신적인 서비스를 만들고 싶어도 부처 간 칸막이 행정이 발목을 잡는다. 무의는 지난 10년간 시민들과 함께 서울지하철 교통약자 환승지도
를 만들었다. '그걸 왜 애 엄마가 만드느냐'는 문의를 받았다. 공공에서는 오히려 다른 부처간이라 만들기 어려운 구조다. 올해부터는 교통약자 환승표지 연구를 서울시-서울교통공사와 하고 있다.
환승표지가 필요한 건 서울 지하철에는 국토교통부 운영 코레일이나 다른 민자 기업도 마찬가지다. 이들로 확대하는 건 무의의 몫이다. 그런데 이런 공익 프로젝트에서 비영리가 각 부처 벽을 깨뜨리는 과제를 수행하는 게 맞는가? 정부가 가진 정보나 사업 추진 방향이 부처별로 관리되어 지하철처럼 여러 사업자가 공통으로 공유하는 공간에 대한 일관된 접근 정보 제공이 어렵다.