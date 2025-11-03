홍윤희

6. 농·난청인 및 발달장애인 등 정보소외계층에 대한 정보 접근권 강화

학교 휠체어 접근성 등 장애접근성 정보는 학생, 학부모, 교사들에게 두루 필요한 정보임에도 제대로 공개돼 있지 않다. 이에 무의는 모모탐사대: 모두의 학교 by 모두의 1층이란 명칭의 학교접근성 수집 프로젝트를 진행 중이다농난청인은 정보 소외 계층이다. 수어, 구화, 문자 등 다양한 방식을 사용하기 때문에 현재 한국어 위주의 공공 소통 시스템에서 소외되고 교육권, 노동권 등이 두루 침해당하고 있다.재난약자인 농·난청인 재난 정보 시스템 AI 기술을 활용한 맞춤형 스마트폰 재난 알람 시스템 개발 등이 필요하다, 공공시설에 AI 연동형 디지털 디스플레이를 설치하여 실시간 자막/수어 영상을 자동 출력하는 방식으로 개발할 수 있다. 재난 방송 및 속보에 수어/자막 병기를 의무화하고 재난 대응 훈련을 강화해야 한다.쉬운 정보 국가 표준 고시도 필요하다. 발달장애인의 알 권리와 자기결정권 보장을 위해, 법적 근거가 미비했던 '이해하기 쉬운 정책정보'에 대한 구체적인 국가 표준(공식 고시)을 시급히 제정하고 이행 기반을 마련해야 한다.전 인구의 30% 이상이 이동약자다. 이동약자 비중은 매년 늘어난다. 장애 접근성과 이동권 보장이 곧 모두를 위한 정책이다. 그러므로 이는 특정 부처의 단독 과제가 아닌 범정부적 과제가 돼야 한다. 이를 위해 (가칭) 유니버설디자인 기본법 제정 등을 통해 통합적 정책을 추진할 법적 기반을 마련하는 것도 방법이다. 공익데이터의 법적 지위 확보 등 이동권 접근권 관련 정보의 통합을 위한 상위 규정 마련도 필수적이다.가장 중요한 건 예산이다. 법에서 선언만 하고 예산 편성이나 실제 이행될 수 있는 방법 없이는 공허한 구호에 불과할 것이다. 법률에는 이미 장애인에게 정당한 편의가 제공되는 규정과 선언은 넘쳐난다. 이젠 필요한 기술적·행정적·재정적 지원을 위해 실질적인 예산을 편성해야 한다. 모두의 1층을 넘어, 모두의 삶이 수직적으로 연결되고 어떤 정보든 누구에게나 차별 없이 도달하여 교육, 노동, 포용적인 사회가 만들어질 수 있는 실효성 있는 정책 추진이 필요하다.