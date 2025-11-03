환경재단

환경재단 그린보트 탄소배출 비교해외에서도 생태 관광의 본래 취지가 퇴색된 사례가 적지 않다. 멕시코에서는 고래상어 생태 관광이 해양 생태계 보존을 목표로 시작됐지만, 관광객과 지속적인 접촉이 고래상어의 먹이 사냥과 번식 활동을 방해하는 등 부작용이 발생하고 있다.실제로 영국 임페리얼 칼리지 런던(ICL)과 멕시코 상어연구소 연구진은 고래상어 생태관광이 이들의 행동 패턴을 교란한다는 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 2022년 11월부터 2023년 2월까지 멕시코 바하 캘리포니아 수르 주 라파즈 만에 위치한 고래상어 보호구역에서 드론을 활용해 상어의 움직임을 항공 촬영하고, 인공지능(AI) 기반 딥러닝 분석 및 은닉 마르코프 모델(HMM)을 적용해 행동 변화를 정량적으로 분석했다.연구진은 관광객이 수중에서 고래상어와 나란히 헤엄치는 상황을 시뮬레이션하고, 관광객의 유무에 따라 상어의 행동 패턴이 어떻게 달라지는지를 추적했다. 그 결과 사람이 있을 때 고래상어는 빠르고 불규칙한 방향 전환을 보이는 회피 행동을 더 자주 보이는 것으로 나타났다. 불필요한 에너지 소모를 유발할 뿐 아니라, 먹이를 추적하거나 섭취하는 데 필요한 시간과 에너지를 빼앗아 결국 먹이활동을 방해할 수 있다는 지적이다. 연구진은 특히 해당 지역이 고래상어가 계절적으로 먹이활동을 하기 위해 집결하는 장소라는 점에서, 생태관광에 의한 이런 방해가 장기적으로는 개체의 생존율과 번식률 저하로 이어질 가능성을 제기했다.실제로 모델 분석 결과, 생태관광 활동이 있을 때 고래상어가 회피 행동 상태(고속·고각 회전)의 행동 상태에 머무를 확률이 유의미하게 높아졌고, 비교적 안정적인 행동 상태로 전환하는 빈도가 떨어졌다. 연구진은 "이번 연구는 관광객의 존재 자체가 고래상어의 생리·생태적 스트레스 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다"며 "생태관광이 보호와 공존을 목표로 한다면, 상어의 초기 행동 상태나 스트레스 지표를 사전에 평가하고 이에 따라 접근을 제한하는 등의 조치가 반드시 필요하다"라고 강조했다.[6]그러나 이런 지적에도 불구하고 아직 현지에서는 고래상어 관광이 지속되고 있어 우려의 목소리가 끊이지 않고 있다.한때 자연과 코끼리 복지를 내세운 태국 푸껫의 대표 생태관광지 '시암 사파리(Siam Safari)' 역시 상업화의 흐름 속에서 본래의 취지를 잃고 운영을 종료하게 되었다.1994년 푸껫에서 코끼리 트레킹을 처음 시작한 시암 사파리는 야생 동물과 조화로운 공존을 목표로 설립됐다. 설립 초기에는 코끼리에게 무리한 노동을 시키지 않고, 관광객에게도 동물 복지와 보호의 중요성을 알리는 데 주력했다.하지만 1990년대 후반부터 푸껫 지역에 유사한 업체가 우후죽순 생겨나면서 경쟁이 심화했다. 1999년 기준 푸껫에는 17곳의 코끼리 트레킹 업체가 존재했고, 약 170마리의 코끼리가 관광용으로 사용됐다. 시암 사파리는 그중에서도 23마리를 보유한 비교적 규모 있는 업체였지만, 로고와 운영 방식까지 모방하는 후발 업체들이 나타나면서 가격 경쟁에 휘말렸다.[7]상업적 압박이 커지자 시암 사파리 역시 수익성 중심의 운영으로 전환했고, 이 과정에서 일부 코끼리가 과도한 노동에 시달리거나 제대로 된 복지를 보장받지 못했다는 비판이 제기됐다. 결국 시암 사파리는 2016년 12월 31일부로 운영을 종료한다는 공지를 공식 사이트를 통해 발표했다.[8]