25.11.03 06:44최종 업데이트 25.11.03 06:46
전 세계적으로 환경 보호에 대한 관심이 높아지며 '친환경 관광(Ecotourism)'이 하나의 대안으로 주목받고 있다. 실제로 생태 관광 산업은 2023년 기준 약 1003억 달러 규모에 달하며, 2030년까지 약 1400억 달러로 커질 것으로 예측된다. 연평균 5.1%의 성장률이 기대되는 이 시장은, '지속 가능성'을 내세우며 급속도로 성장하고 있다.[1]

하지만 시장의 성장이 반드시 환경 보호의 성과를 담보하는 것은 아니다. 반대로 '친환경'이라는 수식어가 관광 상품을 포장하는 마케팅 수단으로 활용되며, 실질적인 자연 훼손이 가리는 사례가 적지 않다. 자연을 보호하겠다며 시작된 생태 관광이 또 다른 개발과 소비의 얼굴이 되어가고 있다는 비판이 제기되는 이유다.

제주 남방큰돌고래 관광 요트의 역설

추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오전 제주 서귀포시 대정읍 일과리 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다연합뉴스

제주에서는 남방큰돌고래를 보기 위한 관광 요트가 '친환경 관광'이라는 이름으로 운영되고 있다. 이 투어는 돌고래 보호를 내세우며, 돌고래를 가까이서 관찰하고 자연과 교감하는 경험을 강조한다. 그러나 실제로는 관광객 수를 늘리는 데 기여하면서, 돌고래 서식지 접근성을 높여 오히려 스트레스를 유발하는 요인이 되고 있다.[2]

특히 요트에서 발생하는 소음 공해는 돌고래의 의사소통과 먹이 사냥에 방해가 된다. 또한 인간과 지속적인 접촉으로 돌고래의 행동 패턴 변화와 스트레스 증가 등 부작용이 나타나고 있다. 최근에는 새끼를 잃은 어미 돌고래가 시체를 머리에 이고 다니는 모습이 포착돼 큰 충격을 주기도 했다.[3]


이러한 문제의식에 공감한 해양시민과학센터 '파란'은 지난해 12월 환경재단이 운영하는 '그린보트' 프로그램이 해양 생태계를 위협하고 있다며 공동 성명을 발표하기도 했다.[4]

상업주의로 물든 '그린보트'?

크루즈 산업 자체가 환경에 부정적인 영향을 끼친다는 지적은 꾸준히 제기돼왔다. 독일 자연보호협회(NABU)에 따르면 대형 크루즈선은 하루 약 380톤의 연료를 소모해 자동차 8만 4000대분의 이산화탄소를 배출하며, 하루 1톤 이상의 쓰레기를 발생시킨다. 해양 생태계에 심각한 위협이 될 수 있다는 우려가 상존한다.

환경재단이 운영하는 '그린보트'는 해양 생태계를 보호하자는 의지를 담아 출범했지만, 일각에서는 그 진정성에 의문을 제기하고 있다. 해양시민과학센터 '파란' 등은 "그린보트는 실질적인 친환경보다 체험 소비 중심의 사치성 여행"이라며 공동 성명을 발표한 바 있다. 특히 텀블러 사용이나 종이 빨대 제공과 같은 '작은 실천'들이 거대한 크루즈 운항으로 인한 환경 부담을 상쇄하기엔 역부족이라는 지적이다.[5]

시셰퍼드 코리아 및 시민사회단체 일동 공동성명해양 시민과학센터 파란

이에 대해 그린보트 측은 "단순한 여행이 아닌, 지구 환경을 생각하는 특별한 항해"라며 운영의 취지를 설명했다. 환경재단 김성환 부장은 "그린보트는 환경문제를 논의하고 실천적 해법을 모색하는 장으로, 많은 사람이 함께 교류하며 환경 보호의 가치를 체험할 수 있는 특별한 공간을 제공한다"며 "다양성을 포용하며 진입 장벽이 낮은 환경 프로그램도 중요하다"고 강조했다.

실제로 그린보트는 맹그로브 식재, 탄소 배출량 감축, 채식 데이 운영, 선내 일회용품 최소화 등 다양한 친환경 정책을 도입하고 있다.

이러한 설명에도 크루즈라는 운송 수단 자체가 가진 환경적 한계를 온전히 극복할 수 있느냐는 질문은 여전히 남는다.

환경재단 그린보트 탄소배출 비교환경재단

고래상어부터 코끼리까지… 해외 생태 관광의 그림자

해외에서도 생태 관광의 본래 취지가 퇴색된 사례가 적지 않다. 멕시코에서는 고래상어 생태 관광이 해양 생태계 보존을 목표로 시작됐지만, 관광객과 지속적인 접촉이 고래상어의 먹이 사냥과 번식 활동을 방해하는 등 부작용이 발생하고 있다.

실제로 영국 임페리얼 칼리지 런던(ICL)과 멕시코 상어연구소 연구진은 고래상어 생태관광이 이들의 행동 패턴을 교란한다는 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 2022년 11월부터 2023년 2월까지 멕시코 바하 캘리포니아 수르 주 라파즈 만에 위치한 고래상어 보호구역에서 드론을 활용해 상어의 움직임을 항공 촬영하고, 인공지능(AI) 기반 딥러닝 분석 및 은닉 마르코프 모델(HMM)을 적용해 행동 변화를 정량적으로 분석했다.

연구진은 관광객이 수중에서 고래상어와 나란히 헤엄치는 상황을 시뮬레이션하고, 관광객의 유무에 따라 상어의 행동 패턴이 어떻게 달라지는지를 추적했다. 그 결과 사람이 있을 때 고래상어는 빠르고 불규칙한 방향 전환을 보이는 회피 행동을 더 자주 보이는 것으로 나타났다. 불필요한 에너지 소모를 유발할 뿐 아니라, 먹이를 추적하거나 섭취하는 데 필요한 시간과 에너지를 빼앗아 결국 먹이활동을 방해할 수 있다는 지적이다. 연구진은 특히 해당 지역이 고래상어가 계절적으로 먹이활동을 하기 위해 집결하는 장소라는 점에서, 생태관광에 의한 이런 방해가 장기적으로는 개체의 생존율과 번식률 저하로 이어질 가능성을 제기했다.

실제로 모델 분석 결과, 생태관광 활동이 있을 때 고래상어가 회피 행동 상태(고속·고각 회전)의 행동 상태에 머무를 확률이 유의미하게 높아졌고, 비교적 안정적인 행동 상태로 전환하는 빈도가 떨어졌다. 연구진은 "이번 연구는 관광객의 존재 자체가 고래상어의 생리·생태적 스트레스 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다"며 "생태관광이 보호와 공존을 목표로 한다면, 상어의 초기 행동 상태나 스트레스 지표를 사전에 평가하고 이에 따라 접근을 제한하는 등의 조치가 반드시 필요하다"라고 강조했다.[6]

그러나 이런 지적에도 불구하고 아직 현지에서는 고래상어 관광이 지속되고 있어 우려의 목소리가 끊이지 않고 있다.

한때 자연과 코끼리 복지를 내세운 태국 푸껫의 대표 생태관광지 '시암 사파리(Siam Safari)' 역시 상업화의 흐름 속에서 본래의 취지를 잃고 운영을 종료하게 되었다.

1994년 푸껫에서 코끼리 트레킹을 처음 시작한 시암 사파리는 야생 동물과 조화로운 공존을 목표로 설립됐다. 설립 초기에는 코끼리에게 무리한 노동을 시키지 않고, 관광객에게도 동물 복지와 보호의 중요성을 알리는 데 주력했다.

하지만 1990년대 후반부터 푸껫 지역에 유사한 업체가 우후죽순 생겨나면서 경쟁이 심화했다. 1999년 기준 푸껫에는 17곳의 코끼리 트레킹 업체가 존재했고, 약 170마리의 코끼리가 관광용으로 사용됐다. 시암 사파리는 그중에서도 23마리를 보유한 비교적 규모 있는 업체였지만, 로고와 운영 방식까지 모방하는 후발 업체들이 나타나면서 가격 경쟁에 휘말렸다.[7]

상업적 압박이 커지자 시암 사파리 역시 수익성 중심의 운영으로 전환했고, 이 과정에서 일부 코끼리가 과도한 노동에 시달리거나 제대로 된 복지를 보장받지 못했다는 비판이 제기됐다. 결국 시암 사파리는 2016년 12월 31일부로 운영을 종료한다는 공지를 공식 사이트를 통해 발표했다.[8]

성공적인 생태 관광은 어떻게 가능했을까

태국 치앙마이 코끼리 생태관광홈페이지elephant freedom reject

생태관광의 긍정적인 사례도 존재한다. 태국 치앙마이의 'Elephant Freedom Project'는 코끼리 학대 없는 관광을 실현하고 있다. 이 프로젝트는 코끼리를 타거나 쇼를 시키는 등의 스트레스를 주는 활동 대신 멀리서 관찰하기, 먹이주기, 목욕시키기 등 자연친화적 체험을 제공한다.

체험은 오전, 오후, 일일 투어로 구성되며, 비용은 약 10만~12만 원이다. 각 투어마다 약 10~18명의 소규모 인원으로 진행되며, 코끼리 한 마리당 최대 3~4명을 넘지 않도록 배정된다. 이 프로젝트는 세계동물보호단체(World Animal Protection)의 기준을 따르며, 관광 인원을 제한하고, 수익은 지역 공동체에 재투자하는 구조다.

잘못된 정보로 관광객이 코끼리와 직접적인 상호작용을 기대할 때가 있어 이를 조율하는 것이 이 생태관광의 가장 큰 과제로 떠올랐다. 그러나 투명한 운영과 이야기 중심의 해설을 통해 제한된 상호작용의 중요성을 알리며 방문객을 교육한 결과, 점차 긍정적인 반응을 얻고 있다.

프로젝트 관계자인 사이리폰 타나세스는 서면 인터뷰에서 "소규모 그룹 운영, 고정된 탐방 코스, 강가의 교육 구역 설립 등을 통해 자연에 미치는 영향을 최소화하고 있다"라고 말했다. 그는 또한 "관광이 지역 생태계를 해치지 않도록 하려면 관리와 통제가 필수적"이라며 "우리는 단지 코끼리를 보여주는 것이 아니라, 관광객이 자연을 존중하는 태도를 배우게 하는 데 목적이 있다"라고 전했다.

현재 보호구역 인근 강변의 재조림 작업을 확대하고 있으며, 보존·교육·문화 교류를 결합한 새로운 자원봉사 프로그램도 개발 중이다. 또한 18개월 내에 태양광 발전 시스템을 전면 도입해 탄소 발자국을 줄이고, 지역 사회 내에서 지속 가능성을 높이는 친환경 관광의 기준을 세워가겠다는 계획이다.

호주 퀸즐랜드주 번다버그 인근에 위치한 몬 레포스 국립공원은 해양 거북 보전의 모범 사례로 주목받고 있다. 이곳은 남태평양 지역에서 가장 중요한 로거헤드 거북의 산란지로, 매년 11월부터 3월까지 약 2만 5000명의 방문객이 해양 거북의 산란과 부화 과정을 관찰하기 위해 찾는다.[9]

몬 레포스 국립공원은 퀸즐랜드주 환경과학부가 관리하며, 방문객에게 '터틀 인카운터'라는 야간 투어를 제공한다. 이 투어는 11월부터 3월까지 진행되며 해양 생물학자와 함께 거북이의 산란과 부화 과정을 안전하게 관찰할 수 있는 기회를 제공한다.[10]

해양 거북의 산란지 보호를 위해 몬 레포스 국립공원은 인위적인 조명을 줄이고, 가이드의 안내하에 조용한 관찰만을 허용하는 방식을 채택하고 있다. 야간에는 인공조명이 해양 거북의 방향 감각을 혼란시켜 부화한 새끼 거북이 바다로 향하지 못하고 내륙으로 향하는 사례가 발생할 수 있기 때문에, 이러한 조명 관리가 중요하다.[11]

몬 레포스 국립공원은 지속 가능한 관광을 실천하는 시설임을 증명하는 '그린 여행 인증(Green Travel Guide)'을 보유하고 있다.[12] 인근에는 NRMA 터틀 샌즈라는 친환경 리조트가 위치하고 있는데, 이 리조트는 소음과 빛 공해를 최소화하고, 해양 생태계를 보호하기 위해 다양한 친환경 시설을 갖추고 있다.[13]

이러한 노력은 지역 커뮤니티와 협력을 통해 이루어졌으며, 지역 주민들은 거북이 보호 활동에 적극 참여하고 있다. 몬 레포스 국립공원은 해양 거북 보전과 지속 가능한 관광의 모범 사례로, 자연과 인간이 공존할 수 있는 방법을 보여준다.[14]

몬 레포스 국립공원 홈페이지몬 레포스 국립공원

생태 관광, 그 본질을 되돌아보며

생태관광은 자연을 보존하겠다는 선한 의도에서 출발하지만, 그 실행 방식에 따라 환경에 독이 되기도 한다. 특히 단순한 체험과 인증 욕구에 기반한 여행은 오히려 야생 동물과 생태계에 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 관광이 자연 보호의 수단이 되기 위해서는 표면적인 '에코' 이미지에 머물러선 안 된다. 보호를 말하는 만큼, 그 보호가 진짜 실현되고 있는지를 끊임없이 점검하고 따져봐야 한다.

태국 치앙마이의 Elephant Freedom Project 관계자는 서면 인터뷰에서 이렇게 말했다.

"에코투어리즘의 진정한 목적은 자연과 교류하는 법을 배우는 것입니다. 무엇을 할 수 있을까보다는, 자연으로부터 무엇을 배울 수 있을까를 고민해야 합니다."

진정한 생태 관광을 실현하기 위해서는 철저한 관리 체계와 지역 생태계에 대한 존중, 그리고 지속가능한 운영 모델이 반드시 필요하다. '자연을 향유하는 방식'이 아닌 '자연을 배우고 보전하는 경험'이 되어야 한다. 가장 바람직한 실천은 어떤 친환경이라는 수식어보다 자연을 그대로 놓아두고 인간은 멀리 물러나 있는 무실천이 아닐까.

글: 안치용 아주대 융합ESG학과 특임교수, 황수민·서성우기자(동국대 미디어커뮤니케이션학과), 이윤진 SDG경영연구소장
덧붙이는 글 이 기사는 ESG비즈니스리뷰에도 실립니다.

[1]Verified market reports research, 'Global Ecotourism Market Size ByAdventure Type (Wildlife Exploration, Hiking and Trekking), By DemographicFactors (Age Group, Income Level), By Traveler Motivation (Nature Appreciation, Sustainable Living), By Travel Style (Solo Travelers, Couples), By Duration ofTravel (Weekend Trips, Short Getaways (1-3 Days)), By Geographic Scope AndForecast', February 2025.

[2]김재훈, 「생태관광 시늉하는 제주도내 돌고래 관광 사업」, 서귀포신문, 2016.11.24

[3]문지연, 「죽은 새끼 차마 못 놓고… 머리에 이고 다닌 제주 남방큰돌고래」, 조선일보, 2025.01.14.

[4]해양시민과학센터 파란, 「[연대] [공동성명] 환경재단의 그린보트 프로그램에 대한 전면 재검토를 요구한다」, 2024.12.26.

[5]해양시민과학센터 파란, 「[연대] [공동성명] 환경재단의 그린보트 프로그램에 대한 전면 재검토를 요구한다」, 2024.12.26.

[6]Joel H. Gayford 외, 「Quantifying the behavioural consequences of shark ecotourism」, Scientific Reports, Vol.13, Article number: 12938, 2023.

[7]Noah Shepherd, HowEco-Tourism Can Go Wrong: The Case of Sea Canoe and Siam Safari, [8]TouristSecrets, 2010.03.29, pp. 309–318. Safari, 29 Mar 2010, pp.309-318.

TripAdvisor forum, Elephant trek - siam safary closed?, 2016.12.31

[9]Wikipedia, Mon Repos Conservation Park

[10] Queensland Government. Mon Repos Turtle Encounter Tours. QueenslandParks and Wildlife Service

[11] Queensland Government. Cut the Glow to Help Turtles Go!. QueenslandParks and Wildlife Service

[12] Green Travel Guide, Mon Repos Turtle Centre

[13] Turtle Sands Resort, Turtle Encounters

[14] Bundaberg Now, Rangers need help reducing urban glow

