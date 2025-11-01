김보성

하지만 윤 대통령은 메시지가 아니라 감정을 드러냈다. 인사 부실을 지적하는 기자들을 향해 '전 정권에서 지명된 장관 중 이렇게 훌륭한 사람 봤나' '우리 정부에선 빈틈없이 사람을 발탁했다'고 했다. 정제되지 않은 화법으로 논란의 불씨를 키웠다.

- 2022년 7월 16일 자 동아일보, '오늘과 내일' 중에서

정치의 본령은 민심과 같이 호흡하는 것이다. 민심의 요구에 귀 기울이고, 어긋났다면 바로잡고 개선해야 하는 것이다.

2024년 12월 9일, 윤석열퇴진 비상부산행동(가칭)이 주최한 ‘내란범 윤석열 탄핵·체포 부산시민대회’가 서면 쥬디스태화 인근 거리에서 진행되고 있다. 정연욱 국민의힘 의원을 규탄하는 손팻말을 든 한 시민의 모습.그러면서 정 의원은 "지금 대통령실에 대거 배치된 검찰 출신들은 탁월한 능력보다는 인연의 끈이 더 부각되고 있다"라며 "김건희 여사와 인연을 맺은 인사들을 둘러싼 잡음도 끊이지 않고 있다"라고 지적했다. "만에 하나 역량 검증이 안 된 인사라면 과감히 걸러내야 한다. 적어도 국정의 컨트롤타워인 대통령실은 그래야 한다"라는 충고가 이어졌다.앞서 정 의원은 '오늘과 내일(2022년 7월 16일 자)'을 통해 윤석열의 감정을 드러내는 정치에 대한 불신을 나타내기도 했다. 윤석열이 돌연 코로나 방역을 이유로 출근길 문답을 중단했다가 재개한 직후였다. 당시 글에서 정 의원은 "대통령 정치는 과정의 예술이다"라며 "태도가 오만하거나 독선적으로 비칠 경우 반감을 살 수밖에 없다"라면서 이렇게 비판했다.돌아보면 정확한 지적이었다. 윤석열의 12·3 계엄이라는 반헌법적 선택의 주요 원인 중 하나가 '검찰총장 윤석열'을 둘러싼 인사였다는 것은, 최근 공개된 그날 밤 국무회의 CCTV 장면을 통해 다시 한번 확인됐다. '언론사 단전·단수 의혹' 중심에 있는 이상민 전 행정안전부 장관의 웃음 그리고 그런 얼굴을 마주하며 문건을 주고받는 한덕수 전 국무총리의 모습 등이 이를 상징한다. 양복 뒷주머니에 있던 계엄 선포문을 전혀 인지하지 못했다던 것이 앞서 한 전 총리의 항변이었다.이런 모습은 "대통령의 장악력이 강할수록 윗선만 바라보는 풍토가 만연해진다"라고 앞서 정 의원이 글에서 했던 지적과 정확히 일맥상통하는 것이었다. 그러면서 정 의원은 이렇게 강조했었다.