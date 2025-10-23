연합뉴스

권태선 방송문화진흥회 이사장이 23일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS), 문화방송(MBC) 대주주 방송문화진흥회 등에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다.최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원장이 MBC 국정감사 업무보고 도중 보도본부장을 퇴장시킨 사건과 관련해 MBC 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장이 "유감스러운 일이다 그런 일이 없었으면 좋았겠다"라고 비판했다.진보 언론인 출신인 권태선 이사장은 23일 국회 과방위 국정감사에서 "월요일에 있었던 (퇴장) 사건은 제가 생각할 때 공영방송의 특수성에 대한 인식 차이에서 비롯된 것"이라며 "국회는 국민을 대표해서 공영방송의 업무보고를 받을 수도 있고 책임을 물을 수 있는 권한이 있다. 반면 공영방송의 주요 임무 가운데 하나가 권력기관에 대한 감시이기 때문에 개별 사안, 개별 보도에 대해 일일이 묻지 않는 것이 국회에서도 관례"라고 밝혔다.권 이사장은 또 신성범 국민의힘 의원이 "MBC 내부에서도 (구성원들의) 정치 성향을 불문하고 이 문제만큼은 항의 성명을 발표하고 있는데 감독기관의 수장으로서 어떻게 받아들이는 게 맞는지 정리해 달라"고 요구하자 "개별 보도 사안에 대해서는 국회에서 질의하지 않는 것이 그동안의 관례였다"는 점을 거듭 강조했다.그러면서 "공영방송 임원들에게 개별 보도에 대해 언급하는 것은 적절치 않다는 인식들을 우리가 (가져야 한다)"라며 "(개별 보도에 대한 질의로 인해) 자칫 충돌이 발생할 수 있고 권력 개입으로 비칠 수 있기 때문에 서로 자제하는 것이 맞다"라고 강조했다.권 이사장의 이 같은 지적에 최민희 위원장은 "언론계의 오랜 선배이며 모두가 존경하는 권태선 이사장님이 말씀하셨기 때문에 저도 그 말씀을 받아들이고 깊이 새기도록 하겠다"라고 그동안의 강경한 태도를 다소 누그러뜨리는 모습을 보였다.하지만 최 위원장은 이날 국정감사 오전 질의를 마무리하면서 권 이사장의 유감 표명과 관련해 다소 억울하다는 입장을 내놨다.최 위원장은 오전 마무리 발언을 통해 지난 20일 MBC 업무보고가 비공개였다는 점을 지적하면서 "아까 권태선 이사장님의 말씀을 진지하게 받아들인다고 말씀드렸는데 혹시 그 상황을 잘 아시나. 그 상황을 잘 알 수 있도록 저에게 여쭤본 적이 있나"라고 물었다.권 이사장이 "제가 직접 연락 드리는 것이 적절하지 않다고 생각했다"고 답하자 "저희 의원실을 통해서도 물어보지 않으셨다"라며 다소 불편한 기색을 내비쳤다.그러면서 "카타리나 블룸의 <잃어버린 명예>라는 독일 소설이 있다. 사실이 아닌 일로 매도당하는 한 여성의 이야기"라며 "이런 얘기를 할 때는 적어도 양쪽의 얘기를 다 들어보고 성명서도 나오고 그래야 된다고 생각한다"고 말했다.최 위원장은 끝으로 "(MBC 보도본부장을) 억압했다거나 그런 것은 없었다. 상황을 좀 정확히 아셨으면 좋겠는데 이 자리에서 내용을 공개하지 않는 것은 비공개를 전제로 한 국감이었기 때문"이라며 "그러나 이사장님의 유감 표명에 대해서는 제가 진지하게 받아들이고 성찰해 보도록 하겠다"고 밝혔다.앞서 최 위원장은 지난 20일 국정감사 MBC 업무보고에서 전날 MBC의 국정감사 관련 보도가 불공정하다고 지적하면서 박장호 보도본부장에게 해명을 요구했다가 '개별 보도에 대한 질의는 부적절하다'며 답변을 거부하자 퇴장시킨 것으로 전해졌다. 이에 대해 MBC는 물론 언론계에서 언론 자유 침해 행위라는 비판이 쏟아졌지만 최 위원장은 MBC를 겨냥해 '친 국민의힘 편파보도를 하고 있다'고 맞받아치는 등 강경한 입장을 고수해 왔다.