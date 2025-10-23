▲
23일 국회 과방위에서 열린 한국방송공사 국정감사에서 김현 민주당 의원의 PPT 자료국회방송 유튜브 갈무리
23일 한국방송공사 국정감사에서 김현 의원은 박장범 사장이 윤 대통령과의 신년대담에서 했던 발언을 조목조목 비판하면서 "심기 관리를 했기 때문에 본인이 사장이 됐다"고 말했습니다.
김 의원은 도어스테핑이 끝난 지 한참 지났는데도 "최초 타이틀이라고 칭송했다"면서 대통령 자리에 앉은 박 사장의 모습이 근정전 용상에 앉은 김건희와 비슷하다고 비판했습니다.
또한, "검사 출신 대통령이 사법리스크가 있는 이재명 대표 만나는 것을 꺼려한다"며 사법리스크가 있는 단정적 표현을 사용했다고 지적했습니다. 이어 "열심히 하는 윤석열", "승부사 윤석열", "노래하는 윤석열" 등의 표현하며 아부성 발언이라고 지적했습니다.
특히 "이승만을 가리켜 건국대통령 이승만이라고 표현해 뉴라이트 역사관을 드러냈다"며 광복회가 "이승만을 건국대통령이라고 하는 자나 단체는 뉴라이트"라고 정의한다는 보도자료를 근거로 내세웠습니다.
