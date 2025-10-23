기사를 스크랩했습니다.
23일 국회 과방위에서 열린 한국방송공사 국정감사에서 김현 민주당 의원의 PPT 자료국회방송 유튜브 갈무리

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 받은 디올 백을 '파우치'라고 불렀던 박장범 KBS(한국방송공사) 사장이 또다시 "디올 파우치"라는 표현을 고수해 입길에 올랐습니다.

23일 국회 과방위에서 열린 한국방송공사 국정감사에서 김현 민주당 의원은 김건희씨가 받은 명품들을 PPT 화면으로 보여주면서 박 사장에게 "디올 백을 지금도 조그마한 파우치라고 생각하시죠?"라고 물었습니다. 그러자 박 사장은 "제품의 공식 명칭이 파우치"라고 답했습니다.


김 의원은 박 사장에게 "지금 동아일보에서는 샤넬 백이라고 표현했는데 본인이 만약에 2024년 1월달로 돌아가면, (당시 디올 백을) 조그마한 파우치라고 표현했잖아요. 외국에 있는 조그마한 파우치. 그러면 여기에 있는 샤넬 백은 뭐라고 표현하시겠습니까?"라고 다시 물었습니다.

이에 박 사장은 "이름이 다 백으로 돼 있다"며 "공식 명칭이 샤넬 백이라고 돼 있잖아요"라고 답했습니다. 그러자 김 의원은 "디올 백이라고 왜 못 하셨는지를 지적하는 것"이라고 목소리를 높였고, 박 사장은 "디올 파우치"라고 말했습니다.

2024년 윤석열 대통령과 신년대담... 박장범 "외국 회사의 조그마한 파우치"

2024년 2월 윤석열 대통령과 신념 대담을 진행하는 박장범 당시 KBS 앵커유튜브 갈무리

2024년 2월 박장범 당시 KBS 앵커는 윤석열 대통령과의 신념 대담을 진행하면서 김건희씨의 명품 가방 수수 논란에 대해 질문하면서 "이른바 파우치, 외국회사의 조그마한 백"이라고 표현했습니다.

당시 박 앵커가 디올이라는 명품 브랜드명을 말하지 않고, 가격도 300만 원이 넘는 고가라는 부분을 제대로 표현하지 않았다는 비판이 제기됐습니다. 이는 김건희씨의 명품가방 수수 논란을 축소하려는 의도적인 표현이라는 지적도 나왔습니다.

지난해 10월 KBS 사장 면접 자리에서 박장범 앵커는 해당 논란에 대해 "인터넷에서 (김 여사가 받은 가방을) 찾아보니까 '디올 파우치'"라면서 "외국어로 쓴 다음에는 한국어로 풀어서 쓴다. 파우치는 '크기가 작은 가방' 표현을 했던 것"이라고 답했습니다.

그해 11월에 국회 과방위에서 열린 KBS 사장 인사청문회에서도 박 사장은 "기자에게 제일 중요한 것은 팩트 파인딩"이라며 "(해당 상품의) 공식 명칭은 디올 파우치이다. 사실과 다른 부분이 있다면 사과하겠다"라며 자신의 주장을 굽히지 않았습니다.

당시 야당은 "디올이 아닌 외국 회사의 조그마한 파우치"라고 했다며 "팩트가 아닌 물타기"라고 비판했습니다.

김현 "박장범, 아부 발언으로 KBS 사장에 올랐다"

23일 국회 과방위에서 열린 한국방송공사 국정감사에서 김현 민주당 의원의 PPT 자료국회방송 유튜브 갈무리

23일 한국방송공사 국정감사에서 김현 의원은 박장범 사장이 윤 대통령과의 신년대담에서 했던 발언을 조목조목 비판하면서 "심기 관리를 했기 때문에 본인이 사장이 됐다"고 말했습니다.

김 의원은 도어스테핑이 끝난 지 한참 지났는데도 "최초 타이틀이라고 칭송했다"면서 대통령 자리에 앉은 박 사장의 모습이 근정전 용상에 앉은 김건희와 비슷하다고 비판했습니다.

또한, "검사 출신 대통령이 사법리스크가 있는 이재명 대표 만나는 것을 꺼려한다"며 사법리스크가 있는 단정적 표현을 사용했다고 지적했습니다. 이어 "열심히 하는 윤석열", "승부사 윤석열", "노래하는 윤석열" 등의 표현하며 아부성 발언이라고 지적했습니다.

특히 "이승만을 가리켜 건국대통령 이승만이라고 표현해 뉴라이트 역사관을 드러냈다"며 광복회가 "이승만을 건국대통령이라고 하는 자나 단체는 뉴라이트"라고 정의한다는 보도자료를 근거로 내세웠습니다.
덧붙이는 글 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.
