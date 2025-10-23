▲국감장에 나란히 선 엄희준-문지석
쿠팡풀필먼트서비스의 일용직 노동자 퇴직금 수사 과정에 지휘부의 '부당한 불기소 압력'이 있었다고 주장한 문지석 전 인천지검 부천지청 부장검사(현 광주지검 중요경제범죄조사단. 왼쪽)가 23일 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 발언대로 향하는 가운데 상급자인 엄희준 당시 부천지청장(현 광주고검 검사)이 자리로 향하고 있다.남소연
검찰의 쿠팡 봐주기 의혹을 폭로한 문지석 광주지방검찰청 부장검사가 "엄희준 청장이 (압수수색으로 확보한 핵심 증거를) 빼라고 했다는 말을 2번 들었다"라고 증언했다.
의혹의 핵심 내용은 지난 3~4월 인천지방검찰청 부천지청의 쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건 대검찰청 보고 과정에서 엄희준 당시 부천지청장이 주임검사에게 노동청 압수수색으로 확보한 핵심 증거를 빼도록 지시했고, 결국 무혐의·불기소 처분으로 이어졌다는 것이다. 당시 보고 체계는 신가현 주임검사→문지석 부장검사→김동희 차장검사→엄희준 부천지청장이었다. 현재 광주고등검찰청에 있는 엄희준 검사는 의혹을 부인하고 있다.
23일 오전 국회 법제사법위원회 수도권 검찰청 국정감사 증인으로 나온 문지석 부장검사는 "신가현 주임검사한테 (대검 보고용 보고서에) '최소한 노동청에서 확보한 압수수색 결과를 넣어야 하지 않겠느냐'라고 했는데, 신가현 검사는 곤란한 표정을 지으면서 '(엄희준) 청장님이 빼라고 하셨습니다'라고 했다"면서 "(3월) 1차 대검 보고서, (4월) 2차 대검 보고서 때도 이렇게 들었다"라고 말했다.
이어 "(부천지청) 차장검사와 부장검사가 이 사건에서 의견 대립하는 상황이고 부장검사가 압수수색 영장을 청구했다는 이유로 공공수사 전결권이 박탈됐고, 부장검사는 (노동청) 압수수색 결과를 대검 보고서에 포함해야 한다고 주장하는 것을 주임검사가 잘 아는 상황이었다"면서 "주임검사 마음대로 본인 판단으로 (압수수색 결과를) 뺄 사람은 전국 (검찰)청 평검사 중에 없을 것"이라고 강조했다.
또한 "신가현 검사로부터 '청장님 지시로, 청장님이 빼라고 하셨습니다'라는 말을 2번 들었는데, 그러한 사실이 없는데도 국민 앞에서 거짓말하고 있다고 판단되면, 이 자리에서 위증 구속영장 청구해도 (구속영장)실질심사를 포기하겠다"라고 밝혔다.
문지석 "엄희준, 위증 혐의 모면하기 위해 말장난하고 있는 것으로 보여"