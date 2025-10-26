정성국 의원 페이스북

"(재보궐 선거로 국회에 입성해) 거의 0.5선의 장동혁 의원을 사무총장으로 전격 발탁하면서 이름을 알리게 된 계기, 한동훈 전 대표였고 한때는 한동훈의 가장 옆에 있던 분이잖아요. 계엄 안 된다고 (비상계엄 해제 요구 결의안) 투표에 참여했으면서 '계엄은 하나님의 계시다' 이렇게 해버리니까요. 보름 그 짧은 시간에 완전히 극과 극으로 바뀌는지 받아들이기 어렵습니다." (7월 31일, SBS 라디오)

"장동혁 의원이 '계몽령 이야기한 것이 계엄을 찬성한 게 아니었다'는 식으로 궤변을 자꾸 늘어놓으면 누가 이해하겠습니까. 제가 몇 개월 전에 봤던 장동혁이란 분은 그 안에 존재하는 건가 생각이 들 정도예요. 표정이 달라졌어요." (8월 20일, MBC 라디오)

장동혁 국민의힘 당 대표의 '윤석열 면회'를 놓고 같은 당 정성국(부산 부산진을) 국회의원이 10월 18일 페이스북에 올린 비판 글.장동혁 국민의힘 대표가 지난 17일 서울구치소를 찾아 윤석열을 면회한 것을 두고 '책임지라' 촉구했다. 한때는 "한동훈 대표님과 동행길에서 함께했던 좋은 선배"였던 장동혁 의원을 향한 정 의원의 날 선 말들은 지난 1월 6일부터 시작된 것이었다. 장 의원이 윤석열 체포영장 집행을 막기 위해 한남동 관저 앞을 찾은 뒤부터다.1월 8일 MBC라디오에 출연한 정 의원은 '친한계였던 장 의원이 강한 친윤으로 변신한 상황'에 대해 "한동훈 대표와 관계 단절이 되는 것과 동시에 (장 의원) 나름 정치적 길을 다짐한 것 같다"라며 "당황스럽고 아쉽고 안타깝다"라고 답했다.이후, 강경 발언을 이어가던 장 의원이 당 대표 출마 의사를 밝히자 정 의원의 발언 수위도 올라갔다. 특히 장 의원이 "하나로 뭉치는데 방해되면 한동훈 전 대표도 쇄신 대상"이라고 말하자 정 의원은 "대충격을 받았다"라고 했다.장 의원이 당 대표 후보 최종 4인에 오르며 당선 가시권에 들자 정 의원은 "최근 눈빛이 많이 달라졌다"라고 말하기도 했다.