박정현 더불어민주당 의원이 23일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에서 한강 수상 버스와 관련해 오세훈 서울시장에게 질의하고 있다.같은 당 박정현 의원 또한 "잠실에서 마곡까지 따릉이로 1시간 48분 정도 걸리는데 한강버스로 가면 127분, 2시간 넘게 걸린다"며 "117분이면 서울에서 대전까지의 거리다. 이걸 대중교통이라고 생각할 수 있겠느냐"고 지적했다. 이어 "그냥 대중교통이라고 자꾸 우기셔서 될 문제는 아닌 것 같다"고 꼬집었다.그러나 오 시장은 "6개월 정도 지나면 이용 패턴이 안정되고 내가 대중교통으로 이용하는지, 유람선으로 이용하는지 설문을 해 보면 결과가 나올 거라고 생각한다"며 "(관광과 교통이) 절반 정도 될 것으로 기대한다"고 반박했다.한강버스는 운행 9일 만에 안전 문제 등으로 운항이 중단됐다. 윤 의원이 이날 "9월에 시민들에게 사과는 하셨다만 이 자리에서 다시 한번 사과할 의향이 있느냐"고 묻자, 오 시장은 사과할 의향은 없다고 밝혔다."사과하는 건 어렵지 않은데, 이게 무슨 큰 사고가 있었거나 해서 (운항을) 중단한 게 아니다. 시험운항 기간을 좀 더 가져야 안심할 수 있겠다는 여론(에 따라 결정한 것)"이라는 게 오 시장 설명이다.윤 의원은 "작년 여러 의원이 공정률이 50%밖에 안 된 상태에서 운항 가능하냐고 물었지만 '충분히 가능하다'고 하셨다. 실제로 배 4척은 아직 인도조차 못 했고, 방향타 고장이라든지 전기계통 이상, 기계적 결함 등으로 승객들이 내리는 상황까지 벌어졌다. 그런데도 '잘못한 게 없다, 사과 의사 없다' 하시는 게 답답할 뿐"이라며 "시민을 대상으로 거짓말하고, 헛된 약속 남발에도 사과하지 않겠다는 건 문제라고 생각한다"고 덧붙였다.오 시장은 박덕흠 국민의힘 의원 질의에 답변하면서 자신이 생각하는 한강버스의 기능이 '사각지대 보완'이라는 점도 간접적으로 밝혔다. 그는 "속도가 느려서 대중교통 기능을 못 할 것이라는 질타들을 (여러 의원이) 하시는데, 사실은 한강버스는 지하철이나 버스에 비해서 속도 경쟁에서 앞설 수는 없다"면서도 "다만 교통 사각지대 역할을 하는, 그곳(빈 곳)을 메우는 대중교통 역할을 기대하는 것"이라고 말했다.오 시장에 따르면 현재 한강버스는 무탑승 시험운항 중으로, 오는 11월 초 운항을 재개할 예정이다.