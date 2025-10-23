(주)엣나인필름

"사북광업소의 광부들은 1970년대 정부의 노동3권 탄압 등으로 인해 기본권이 제한된 노동환경에 처해 있었고, (주)동원탄좌 경영주의 부당한 임금 책정과 노조 지배에 대한 불만이 누적되어 있었다. 또한 지역 경찰, 정보기관 등 공권력은 회사 측과 유착하여 노조 활동에 부당하게 개입하고 있었다."

"4.21. 노조 집회가 계엄사에 의해 불허되었고, 집결한 노조원들과 현장에 출동한 경찰 간의 충돌로 이어졌다. 이 가운데 경찰 차량이 광부들을 치고 달아나는 교통사고가 발생하였다. 교통사고 직후 경찰이 구호 조치도 취하지 않고 도주하자, 광부들의 누적된 분노가 폭발하면서 주민들이 가세하게 되었고, 사북지서 파괴, 광업소 사무실 파괴, 회사 간부와 노조 간부 사택 파괴, 홍○○ 장성경찰서장을 비롯한 회사 직원 폭행 등 집단적인 폭력 사태로 전화하였다."

"사북광업소 광부 7백여 명이 임금 소폭인상과 어용노조에 반발, 21일 농성 중 폭도화해 각목·곡괭이·쇠파이프로 무장한 채 경찰과 충돌 끝에 경찰관 1명을 때려 숨지게 하고 정선경찰서 사북지서, 광업소 사무실, 노조 사무실, 사북역 등 광산촌 일대를 완전 점거한 후 연 4일째 경찰과 대치 중, 24일 오전 난동사태는 일단락됐다."

영화 <1980 사북> 스틸컷사북항쟁(사북사건)에 대해 국가가 사과하라는 촉구가 이어지고 있다. 이달 21일에는 노동계와 종교계를 비롯한 각계 인사 1000명이 국가의 사과를 촉구하는 '주권자 1000인 성명'을 발표했다.동일한 목소리가 국가권력 내부에서도 나왔다. 2008년 4월 16일에는 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회'가 "국가는 부당한 공권력 행사에 대해 피해자들에게 사과"할 것을 권고했다. 지난해 12월 17일에는 이 위원회가 또다시 "피해자들과 그 유족들에게 사과"할 것을 권고했다.진실화해위원회는 국가의 사과를 '권고'하지만, '진실화해를 위한 과거사정리 기본법'상의 표현은 좀 더 강하다. 이 법 제34조는 '국가의 의무'라는 제목하에 "국가는 진실규명사건 피해자의 피해 및 명예의 회복을 위하여 노력하여야 하고, 가해자에 대하여 적절한 법적·정치적 화해조치를 취하여야 하며"라고 규정한다. 이처럼 국가가 사과할 의무가 있는데도 국가는 계속해서 침묵하고 있다.강원도 정선군 사북읍 동원탄좌 사북광업소를 중심으로 발생한 사북항쟁은 1980년 4월 21일 발생했다. 그러므로 2024년 12월의 진실규명결정에 따른 국가의 사과는 사북항쟁 45주년인 금년 4월 21일을 즈음해 나올 수도 있었다. 그러나 사과는 나오지 않았다.4월 21일은 사북항쟁동지회가 주도하는 사북항쟁 기념식이 열리는 날이지만, 올해 4월에는 기념식이 없었다. 정치적 혼란 때문에 기념식은 10월 21일로 연기됐다. 하지만 이날도 기념식은 열리지 않았고, 기념식은 11월 21일로 다시 연기됐다. 행사에 즈음해 국가의 사과를 받기 위함이다.지금 대한민국 국가는 사북항쟁이라는 국가범죄에 대해 소극적이고 미온적이다. 2008년으로부터 17년이나 흘렀는데도 사과를 하지 않고 있다. 그런데 1980년 당시의 국가권력은 정반대였다. 너무 적극적이다 못해 불법적이고 위헌적이기까지 했다.사북항쟁은 사북광업소 노동자들에 대한 동원탄좌와 국가권력의 압박으로 인해 발생했다. 진실화해위원회의 <2008년 상반기 조사보고서> 제3권은 이렇게 설명한다.이런 상황에서 박정희 정권 말년인 1979년 4월 3일, 동원탄좌 노조지부장 선거에서 현직 지부장이 재선됐다. 낙선자는 부정선거 의혹을 제기했다. 의혹 제기가 거짓이 아니었다는 점은 노동운동이 국가의 탄압을 받는 상황에서도 전국광산노조가 낙선자의 주장을 지지한 데서도 확인된다. 전국광산노조는 지부장 선거 무효결정을 내렸다(5.8).하지만 회사와 국가를 뒷배로 둔 지부장은 자리를 고수했다. 또 노동자들의 개혁 요구도 무시했다. "동원탄좌 노조 조합원들의 다수가 전국광산노조에 요구했던 노조 지부장 직선제 역시 회사와 정선군, 정선경찰서, 중앙정보부의 선거 방해와 개입으로 인해 무산되었다"라고 진실화해위원회의 <2024년 하반기 조사보고서> 제20권은 기술한다.이로 인한 노동자 대 회사·국가의 대립이 전개되던 중에 나온 것이 경찰의 노조 집회 허용이다. 경찰이 허용한 집회 날짜는 조합장 선거 1년 뒤인 1980년 4월 21일이다. 노동자들로부터 1년 넘게 압력을 받던 노조 지부장과 정선경찰서 사북지서장의 양해하에 결정된 일이다.4월 21일의 노동자 집회가 예정대로 거행됐다면, 사북항쟁이라는 역사적 사건이 발생하지 않았을 수도 있다. 그러나 전두환 신군부가 이끄는 계엄사령부가 끼어들면서 사북 상황은 노사분규의 차원을 뛰어넘게 됐다. 위의 2024년 보고서는 이렇게 설명한다.이 당시 정선경찰서장은 암 투병 중이었다. 그래서 장성경찰서(태백경찰서)가 개입해 위와 같은 상황을 만들었다.제주 4·3항쟁의 발단이 된 1947년 3·1절 기념식에서 미군정 기마경찰이 어린아이를 치고도 그냥 지나간 것이 제주도민들의 분노를 촉발시켰다. 사북항쟁에서는 경찰 차량이 그런 분노를 일으켰다. 위 보고서는 "경찰 차량이 광부를 치고도 그대로 달아난 이 사고는 최소한의 인간 대접마저 받지 못하고 있는 광부들의 분노와 탄광사회 주민들의 강한 동류의식을 촉발"시켰다고 설명한다.그렇게 해서 발생한 사건이지만, 언론들은 노동자들을 폭도로 매도했다. 일례로, 1980년 4월 24일 자 <동아일보> 톱기사는 이렇게 보도했다.