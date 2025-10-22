조정훈

22일 오전 대구시교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 서지영 국민의힘 의원이 질의하고 있는 모습.서지영 국민의힘 의원은 미국 연방수사국(FBI)가 과거 공자학원을 '스파이 기관'으로 규정했다며 강원대학교가 운영하고 있는 '공자 아카데미'를 폐쇄하라고 요구했다.서 의원은 "전 세계적으로 공자학원의 퇴출 움직임이 있고 중국의 체제 선전 도구로 활용되고 있다"며 "미국을 비롯해 일본, 유럽 각국들의 퇴출 움직임이 있다"고 말했다.이어 "강원대학교는 국립대학교로서 대한민국의 국익을 위해 인재를 양성해야 되는 기관 아니냐"며 "국가 정체성에 부합하지 않는다면 퇴출을 검토해야 하는 것 아니냐"고 주장했다.그러면서 "2022년 강원대 공자 아카데미는 '본인의 마음을 움직인 감도적인 구절'을 써서 제출하는 '중국어 손글씨 대회'를 개최했다"며 "놀랍게도 마오쩌둥이 홍군의 대장정을 미화해 중국 건국 신화로 알려진 시를 쓴 작품이 대상을 받았다"고 지적했다.고민정 더불어민주당 의원은 "비단 강원대학교만의 문제가 아니라 우리나라에 23~24개 정도 공자학원이 운영되고 있는 것 같다"며 "교육부나 외교부 차원에서 어떻게 할 것인가에 대한 논의는 돼야 한다"고 말했다.감사반장인 조정훈 국민의힘 의원도 "강원대에 중국 공산당의 영향력이 들어오는 것은 매우 부적절하다"며 "중국어 교육은 충분히 공감하지만 공자학원을 통해서 할 건 아니다. 폐쇄하지 못할 이유가 뭐가 있느냐"고 말했다.그러자 정재연 강원대 총장은 "공자 아카데미의 운영은 이념적인 것보다는 중국어 위주의 강좌 개설과 어학연수나 문화교류 중심으로 이루어지고 있다"면서도 "교내에서 폐쇄 여부를 논의하겠다"고 답변했다.