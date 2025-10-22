기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.10.22 15:03최종 업데이트 25.10.22 15:03
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
허영우 경북대 총장과 정재연 강원대 총장이 22일 오전 대구시교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 답변하고 있다.조정훈

22일 오전 대구시교육청에서 열린 국립대학교, 국립대병원 대상 국회 교육위원회 국정감사에서 경북대학교가 글로컬대학 평가 최하위 등급, 개인정보 유출사태 등과 관련해 질타를 받았다.

고민정 더불어민주당 의원은 "경북대는 글로컬대학 평가 결과가 상당히 안 좋다"며 "D등급 받았다. 가장 낮은 점수인데 D등급을 한 번 더 받으면 사업에서 제외된다"고 지적했다.


이어 그는 "구성원들의 적극적인 참여가 필요하다거나 대구시와의 실무 협의도 실적이 미흡하다, 세계적인 석학 수준의 연구원장 초빙해야 되는데 이것도 안 돼 있다. 대학원생 신입생 정원을 늘리려면 다각적인 체제 개선이 필요하다"고 꼬집었다.

그러면서 "글로컬 대학에 선정되기 위해서 학교 차원에서는 계획서도 세우고 논의도 했을 것 같다"며 "사업 예산을 보니까 1년 차에 받아야 될 예산이 50억 원인데 그중에서 이월금이 48억 원이다. 2억 쓰고 아무것도 안 한 것이냐"고 주장했다.

고 의원은 "강원대학교는 A등급을 받았는데 경북대 실적 보고서를 보니 할 의지가 없어 보인다"라며 "보고서 자체도 굉장히 문제가 있다고 생각한다"고 말했다.

22일 대구시교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 고민정 의원이 질의하고 있다.조정훈

22일 오전 대구시교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 김민전 국민의힘 의원이 발언하고 있다.조정훈

이에 허영우 경북대 총장은 "사업비 집행 비율은 낮지만 사업을 추진하기 위한 기본적인 제도 개혁이나 이런 부분들을 성실히 수행했다"며 "지금은 열심히 준비하고 있다. 2차년도에서는 좋은 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 답했다.

김민전 국민의힘 의원은 경북대학교에서 개인정보 유출 사고가 여러 번 있었다는 점을 지적하며 재발방지를 촉구했다.

김 의원실에 따르면 지난 7월 경북대에서 학생 7000여 명의 성명과 학번, 생년월일, 금융계자 등이 노출됐다.

앞서 지난 2022년 11월에는 보안동아리 학생의 내부 시스템을 무단 검색해 70만 건의 개인정보를 조회한 것으로 나타났고 2024년에는 조교의 실수로 대학원생 5000명의 정보가 외부로 유출됐다.

김 의원은 "정보화 사회에서 정보라는 게 가장 중요한 것인데 개인의 정보는 개인의 인격이나 마찬가지"라며 "민간 보안컨설팅 업체를 통해 종합 진단도 받고 했는데도 유출 사고가 또 일어난 이유가 무엇이냐"고 추궁했다.

허영우 경북대 총장은 "저희들이 면밀히 검사를 하고 조치를 취했으나 재발했던 것들은 사실"이라며 "추가적인 외부 유출이나 2차 피해는 없었지만 이 부분을 심각하게 생각하고 조치를 해야 되는 상황으로 판단하고 있다"고 답변했다.

22일 오전 대구시교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 서지영 국민의힘 의원이 질의하고 있는 모습.조정훈

서지영 국민의힘 의원은 미국 연방수사국(FBI)가 과거 공자학원을 '스파이 기관'으로 규정했다며 강원대학교가 운영하고 있는 '공자 아카데미'를 폐쇄하라고 요구했다.

서 의원은 "전 세계적으로 공자학원의 퇴출 움직임이 있고 중국의 체제 선전 도구로 활용되고 있다"며 "미국을 비롯해 일본, 유럽 각국들의 퇴출 움직임이 있다"고 말했다.

이어 "강원대학교는 국립대학교로서 대한민국의 국익을 위해 인재를 양성해야 되는 기관 아니냐"며 "국가 정체성에 부합하지 않는다면 퇴출을 검토해야 하는 것 아니냐"고 주장했다.

그러면서 "2022년 강원대 공자 아카데미는 '본인의 마음을 움직인 감도적인 구절'을 써서 제출하는 '중국어 손글씨 대회'를 개최했다"며 "놀랍게도 마오쩌둥이 홍군의 대장정을 미화해 중국 건국 신화로 알려진 시를 쓴 작품이 대상을 받았다"고 지적했다.

고민정 더불어민주당 의원은 "비단 강원대학교만의 문제가 아니라 우리나라에 23~24개 정도 공자학원이 운영되고 있는 것 같다"며 "교육부나 외교부 차원에서 어떻게 할 것인가에 대한 논의는 돼야 한다"고 말했다.

감사반장인 조정훈 국민의힘 의원도 "강원대에 중국 공산당의 영향력이 들어오는 것은 매우 부적절하다"며 "중국어 교육은 충분히 공감하지만 공자학원을 통해서 할 건 아니다. 폐쇄하지 못할 이유가 뭐가 있느냐"고 말했다.

그러자 정재연 강원대 총장은 "공자 아카데미의 운영은 이념적인 것보다는 중국어 위주의 강좌 개설과 어학연수나 문화교류 중심으로 이루어지고 있다"면서도 "교내에서 폐쇄 여부를 논의하겠다"고 답변했다.
#국회교육위국감 #경북대학교 #강원대학교 #글로컬대학 #공자아카데미
프리미엄

2025 국정감사
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
조정훈 (tghome) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차65 첫화부터 읽기>
이전글 보도본부장 퇴장 비판 MBC에, 최민희 "국힘 행태는 지적 못하면서..."