유성호

최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장이 지난 14일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 방송미디어통신위 간부들에게 질의하고 있다.최민희 국회 과학기술정보통신위원회(과방위) 위원장이 MBC를 겨냥해 "친국힘(국민의힘) 보도가 언론자유냐"라고 비난하는 등 연일 설전을 벌이고 있다.최 위원장이 MBC 국정감사 업무보고 자리에서 과방위 비판 보도의 공정성을 문제 삼으며 보도본부장을 퇴장시킨 것을 두고 MBC 기자들의 항의가 잇따르자, MBC가 자신들을 비판하는 국민의힘은 놔두고 되레 방송 독립을 위해 노력하는 이들을 겨냥하고 있다고 반발한 것이다.최 위원장은 22일 오전 페이스북에 글을 올려 "친국힘(국민의힘) 편파보도가 자랑스러웠나!"라며 "MBC의 친 국힘 편파보도가 언론자유인가? 국힘이 공개적으로 MBC 개별 보도 비난한 게 한두 번인가? 그땐 겁먹어 침묵한 건가? 아니면 MBC 보도본부장은 여전히 특권이며 성역인가?"라고 적었다.최 위원장은 "늘 다른 사람들 비판하면서 MBC 보도본부장은 비공개 국감에서의 '한 문장' 지적조차 못 견디겠나? 눈치 보고 양비양시론을 못 벗어나고 큰소리치고 삿대질하는 국힘 행태는 한마디 지적도 못 하면서 무슨 언론자유 운운하나"라고 말했다.그러면서 "언론자유와 방송독립을 보장하고자 노력하는 세력에겐 큰소리치고, 방송장악·언론탄압하는 자들에는 무릎 꿇고, 무릎 꿇지 않고 저항한 참 언론인들을 오히려 따돌렸던 그게 그대들의 언론자유인가"라고 되물었다.MBC 기자회와 전국언론노동조합 MBC본부가 21일 발표한 성명 등을 종합하면, 최 위원장은 지난 20일 비공개로 열린 과방위 업무보고 자리에서 자신과 관련된 보도를 문제 삼다가 박장호 MBC 보도본부장을 퇴장 조치한 것으로 알려졌다. 최 위원장이 문제 삼은 보도는 지난 19일 MBC 뉴스데스크 <고성·막말에 파행만…'막장' 치닫는 국감> 리포트로 전해졌다. 여기엔 과방위 국감 현장에서 박정훈 국민의힘 의원과 김우영 더불어민주당 의원이 주고받은 욕설 문자 메시지 논란과 그 이후 최 위원장이 취재 중이던 기자들을 퇴장시킨 내용도 포함됐다.MBC 기자회는 21일 발표한 성명에서 "최민희 과방위원장이 MBC 보도본부장을 지목해 자신에 대한 MBC 보도가 불공정하다며 문제를 제기한 것"이라면서 "보도본부장이 개별 보도 사안에 대한 질의는 부적절하다고 밝히자 최 위원장은 퇴장을 명령하며 이건 그냥 넘어가지 않겠다고 고압적인 태도를 보였다"라고 비판했다.그러면서 "방송관계법을 총괄하는 국회 상임위원장이, 공영방송의 업무보고 자리에서 보도 관련 임원을 상대로 퇴장을 명령한 행위는 명백한 부적절함을 넘어 언론의 자유에 대한 위협으로 비칠 수 있다"라고 지적했다. 또 "이러한 태도는 권력기관이 언론을 위압하거나 간섭하는 것으로 오해받을 소지가 크다"라고 덧붙였다.전국언론노동조합 MBC본부도 같은 날 성명을 내고 "국정감사 질의 시간을 자신과 관련된 특정 보도에 대한 불만 제기에 할애한 것도 부적절했지만, 편집권 독립의 원칙상 개별 기사에 관여해선 안 되는 임원에게 해당 보도의 경위를 거듭 추궁하고 격한 감정을 드러내며 퇴장까지 시킨 건 명백히 소관 상임위원장으로서의 권한을 남용해 휘두른 행동"이라고 지적했다.이 같은 논란이 일자 국민의힘은 최 위원장의 과방위원장직 사퇴를 촉구하고 나섰다. 손범규 국민의힘 대변인은 22일 논평을 내고 "언론 자유를 위해 일해 왔다던 최민희 위원장의 변신에 국민들과 언론이 경악하고 있다"라며 "국민을 대표해서 국정을 살피는 국감장에서 본인이 그토록 오랜 시간 주장했던 언론의 자유와 공정을 짓밟은 최 위원장은 사과하고 자리에서 내려와야 한다"라고 말했다.이어 최 위원장이 MBC 보도본부장을 퇴장시킨 것과 관련해서도 "권력 남용이자 개인 민원 화풀이"라며 "최 위원장의 이번 행태는 '자녀 결혼 청첩장' 논란에 이어 공적인 신분의 책임과 역할을 망각한 처사"라고 비판했다.