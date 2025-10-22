EPA 연합뉴스

21일 일본 최초의 여성 총리로 취임한 다카이치 사나에 신임 총리가 일본 도쿄 총리 관저에서 첫 기자회견을 하고 있다.지난 10일 일본에서 공명당이라는 연정 파트너를 상실한 자민당은 극우 정당인 일본유신회를 끌어들여 21일에 다카이치 사나에 내각을 출범시켰다. 이로써 자민당은 제4차 아베 신조 내각 종료(2020.9.16.) 이후로 스가 요시히데 내각, 기시다 후미오 내각, 이시바 시게루 내각에 이어 네 번째 정부를 운영하게 됐다.이달 4일 자민당 총재로 선출됐다가 엿새 뒤 날벼락을 맞은 다카이치는 14일의 강연회에서 스스로를 "불쌍한 다카이치"로 표현했다. 보도에 따르면, 그는 "자민당 총재가 됐지만, 총리는 못할 수 있는 여자라는 소리를 듣는 불쌍한 다카이치입니다"라고 말했다. "포기하지 않고 총리 지명선거 마지막 순간까지 최선을 다하겠다"는 말도 했다. 그러다가 "혹시 총리가 된다면"이라고 하더니, "혹시가 아니라 반드시"라고 표현을 바꿨다. 그 자신도 매우 초조했던 것이다.'여자 아베'로 불리는 다카이치는 극우적 성향과 강렬한 인상만 놓고 보면 스가·기시다·이시바보다 강력한 지도자로 비칠 수도 있다. 하지만 다른 관점에서 보면 그 셋보다 약하다. 앞의 셋은 '자민당 총재=일본 총리' 공식을 별문제 없이 충족시켰지만 다카이치는 깰 뻔했다. 일본유신회가 돌아서면 다카이치의 리더십은 물거품이 된다.공명당이 자민당과의 연정을 이탈한 것은 자신들에게까지 악영향을 주는 자민당의 비자금 스캔들에 대한 다카이치의 태도가 불철저했기 때문이다. 총재 취임 직후 다카이치는 스캔들에 연루된 인사를 당 간부로 기용해 여론의 비판을 받았다.공명당의 이탈은 다카이치의 정치 스타일에도 기인했다. 공명당은 국제평화보다는 대외 강경책을 추구하는 그의 이미지를 부담스러워했다. 사이토 데쓰오 공명당 대표는 14일 <아사히신문> 인터뷰에서 "이시바 정권이었다면 연립정권 이탈은 없었을 것"이라고 말했다. 자공연정이 깨진 데는 다카이치로 인해 가속화될 자민당의 극우 노선에 대한 공명당의 우려도 작용했다.이번 내각 교체는 일본 집권당을 한층 더 오른쪽 좌표로 옮겨놓을 가능성이 크다. 극우세력이 주도하는 자민당이 그 자체가 극우인 일본유신회와 손잡고 '자유연정'을 형성했다. 자민당의 파트너가 온건 세력에서 강경 세력으로 바뀌었으니, 자공연합 때보다 자유연합 때의 일본 내각이 외형상 강경하게 보일 수도 있다.그러나 자민당 정권의 내구력은 오히려 약해질 가능성이 크다. 이는 자공연정의 구조적 특성을 되돌아봄으로써 도출된다.자민당 총재는 됐지만 일본 총리는 되지 못하는 것이 불쌍한 일이라는 발언은 1955년 11월 22일 하토야마 이치로 내각 출범 이래로 자민당이 당연한 듯이 장기집권을 이어온 데에 기인한다. 이 당연함이 깨진 것이 미·소 냉전 와해(1991.12.25)와 제1차 북핵위기 발발(1993.3.12)로 인해 세계질서가 혼란스럽던 1993년 8월 9일이다. 고노 요헤이 관방장관이 위안부 강제동원을 시인하는 고노담화(8.4)를 발표한 지 닷새 만에 자민당 내각이 붕괴하고, 일본신당 소속인 호소카와 모리히로가 연정 내각을 꾸렸다.자민당과 공산당을 배제한 이 연정은 일곱 정당의 참여로 형성됐다. 이 때문에 연정은 약했다. 거기다가 총리의 발언권을 억누르는 요인이 내각 안에 존재했다. 그달 10일 자 <동아일보>는 "연립 7당의 당수가 전원 입각"했다고 전했다. 호소카와 내각은 선장 7명이 탄 배였다. 일본 정치는 리더십 위기로 빠져들었다.호소카와 내각을 뒤이은 신생당의 하타 쓰토무 정권도 연정 내각이었고, 그 뒤에 나온 무라야마 도미이치 정권도 그랬다. 그 뒤에 나온 하시모토 류타오 정권(자민당)과 오부치 게이조 정권(자민당)도 마찬가지다.2000년 4월 5일에 출범한 모리 요시로 내각과 그 뒤의 고이즈미 내각, 아베 내각도 연정에 의존했다. 이 같은 자민당 정권의 패턴은 민주당이 집권한 2009년 9월 16일부터 2012년 12월 26일까지의 3년간을 제외하고 지금까지 이어지고 있다.위 3년간을 제외하고, 자민당은 1996년 이래로 계속해서 총리를 배출했다. 리더십 위기 속에서도 이것이 가능했던 최대 원동력은 공명당과의 연정이다. 1999년 하반기에 자민당·자유당 연정에 공명당이 가세한 것이 그 비결이다.공명당이 가세하는 역사적 순간을 1999년 7월 26일 자 <동아일보>는 "자민-자유-공명(자자공) 연립체제가 최종 성립되면 연립여당은 중의원에서 356명(정원 500명), 참의원에서 141명(정원 252명)을 차지하는 거대 여당이 된다"고 예고했다. 자유당은 2000년 4월 1일 연정을 탈퇴했다. 그래서 자민당이 총리를 계속 배출한 것은 사실상 공명당과의 연정 덕분이다.자민당은 연정을 잘하는 정당이 아니었다. 다른 정당들도 마찬가지다. 1993년 이후의 정치적 이합집산과 잦은 정권교체가 그것을 증명한다. 그런데도 유독 자민당과 공명당의 연정은 달랐다. 두 당의 제휴는 지난 26년간 안정적으로 유지됐다. 극우의 대명사인 아베 신조 정권하에서도 자공 연정은 작동했다.