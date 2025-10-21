▲청문회 나온 김성훈 경호차장-이광우 경호본부장
김성훈 대통령경호처 차장(오른쪽)이 1월 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회' 1차 청문회에 출석해 휴대전화를 꺼내 보고 있다. 왼쪽은 이광우 경호본부장.남소연
21일 오후 서울중앙지방법원 311호 법정, 내란특검 이희준 검사가 '증인' 이광우 전 대통령경호처 경호본부장에게 물었다.
- 이희준 검사 "피고인(윤석열)이 체포된 후에 경찰 조사를 받은 사실 있죠. 저희가 확인한 바에 따르면 김성훈(전 경호처 차장)은 1월 17일과 18일, 증인은 18일과 19일, 김신(전 가족경호부장)은 20일 조사를 받았다. 조사 전후 김성훈이나 김신과 수사받는 것에 관해서 얘기 나눈 것 없나."
- 이광우 전 본부장 "아니요. 그런 것 없다."
이희준 검사는 "김신 휴대폰에서 압수된 통화 녹취록
을 제시하겠다"고 말했다. 1월 20일 오후 10시 1분
, 통화 상대방은 이광우 전 본부장이었다. 이 전 본부장은 당시 김 전 부장에게 "차장님하고 봐서 향후 대책회의하려고. 너도 와
"라고 말했다. 이 검사는 이 직후 김신 전 부장과 김성훈 전 차장이 통화
한 내용도 녹취록을 제시한 다음 "아까 왜 상의한 사실이 없다고 했는가"라고 물었다. 이 전 본부장은 "그게 아니고…"라며 해명했다.
'윤석열이 총 얘기했다'면서도… 알쏭달쏭한 증언
이광우 전 본부장은 이날 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사) 심리로 열린 윤석열씨의 '체포방해' 사건 4차 공판에 출석했다. 그는 김성훈 전 차장, 김신 전 부장과 함께 경호처 내 강경파로 지난 1월 3일 고위공직자범죄수사처의 윤씨 체포영장 집행을 저지했고, 2차 집행에도 불응하기 위해 여러 태세를 갖춘 것으로 알려져 있다. 경호처는 이 일로 김 전 차장은 파면, 이 전 본부장은 해임했고 김 전 부장도 직위해제했다.
이 전 본부장은 하루 전 국회에서 "국민들께 죄송하다"고 발언했다. 법정에선 "(체포영장 집행을) 막은 게 아니고 출입통제한 것
"이라고 해명했다. 하지만 민감한 대목에선 미묘한 답변을 내놨다. 윤석열씨의 '총' 관련 발언
이 대표적이었다. 그는 1월 11일 대통령-경호처 부장들 오찬에서 (윤석열이) '공수처 영장은 불법이다', '경찰들은 총을 잘 못 쏜다. 총을 가지고 있는 걸 보면 두려워할 것'
이라고 발언한 사실을 인정했다. 하지만 '총 가지고 있는 걸 보여주라'는 말은 없었다고 했다.
그런데 이날 식사 후 김성훈 전 차장은 이광우 전 본부장과 함께 대테러팀 사무실로 가서 순찰 강화를 지시했다. 다음날인 1월 12일부터 대테러팀이 무장한 채 관저구역을 오가는 모습이 언론에 포착됐다.
이 전 본부장은 "원래 차 타고 가는 길을 걸어간 것"이라며 '김성훈 지시로 차량 탑승 이동이 도보 이동으로만 바뀐 것 아니냐'는 변호인단 질문에 수긍했다. 하지만 차병곤 검사가 "총기 노출하기 위해 도보이동한 것 아니냐"
고 지적하자 "그것까지 포함된다"
고 말을 바꿨다.