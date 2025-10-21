유성호

내란 우두머리 혐의를 받고 있는 윤석열 대통령에 대한 고위공직자범죄수사처(공수처)와 국가수사본부(국수본)의 2차 체포영장 집행이 임박한 가운데, 대통령 경호처가 1월 14일 오후 서울 용산구 한남동 대통령 관저 입구에 버스와 철조망 등으로 저지선을 구축했다.변호인단은 특검의 신문이 과도하다고 반발했다. 유정화 변호사는 "녹취록을 보면 '변호사를 만나서 논의하겠다, 저쪽이 언론플레이를 한다' 정도의 내용으로밖에 안 보인다"며 "이런 식으로 법정에서 증인신문이 이뤄진다면 변호인의 조력을 받을 권리가 침해될 것 같다"고 말했다. 송진호 변호사도 "당시는 대통령이 체포영장 집행 방해와 관련해서 어떤 혐의나 피의사실을 받지 않던 때"라며 "정당한 변호 활동을 하는 것조차 특검에서 압박을 가해서 저는 연락도 못했다"고 했다.백대현 부장판사는 "신문 취지는 저도 이해하는데,에 문제가 될 수 있다"며 "변호인과의 대화 이런 부분은 향후 신문 과정에서도 가급적 자제해주길 부탁드린다"고 당부했다. 동시에 그는 자꾸 '공수처의 무단침입', '수사권 없는 공수처가' 식의 표현을 사용하며 질문하는 변호인단에게도 "", "그런 부분은 명확한 게 아니지 않나"라고 제지했다. 양쪽 모두 증인에게 법적인 판단에 관한 질문은 자제해 달라고도 했다.한편 재판부는 다음 기일인 10월 31일에는 김성훈 전 차장, 11월 4일에는 박종준 전 처장을 부르기로 했다. 백 부장판사는 또 "내란특검법 개정 법률이 10월 27일부터 시행될 예정이어서 다음 기일은 '1심 재판은 의무적으로 중계하여야 한다'는 규정이 시행돼 적용될 것으로 예상된다"며 중계에 관한 의견을 사전에 제출하면 검토해보겠다고도 밝혔다. 내란특검은 현직 경호관 신분, 관저 상황 등 보안사항이 노출될 수 있다며 재판부의 종합적인 고려를 요청했다.