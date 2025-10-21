국회방송 유튜브

조배숙 국민의힘 국회의원이 21일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 김문관 부산지방법원장에게 손현보 부산 세계로교회 목사 구속 관련 질의를 하고 있다.질의를 다 들은 김문관 부산지법원장은 "원칙 있는 구속 관련 재판을 해달라는 당부로 듣고 유의하겠다"라면서도 개별 재판에 대해 언급하는 건 맞지 않는다고 대답했다. 김 법원장은 "다음 주에 공판기일이 지정되고 해서 구체적인 걸 말씀드리기는 좀 적절하지 않은 것 같다"라고 조심스럽게 다른 의견을 표시했다.부산지법과 부산 세계로교회에 따르면, 형사 6부가 맡은 손 목사의 첫 공판기일은 28일 오후 2시 40분으로 정해졌다. 손 목사 측이 보석을 신청하면서 이날 관련 심문도 같은 날 이뤄질 예정이다. 법원이 '청구에 이유가 없다'라는 이유로 구속적부심을 기각하자 세계로교회는 지난달 말 보석 신청서를 접수했다.손 목사는 지난 부산시교육감 재선거와 대통령 선거에서 잇달아 선거법을 어긴 혐의로 구속 기소된 상황이다. 검찰은 지난 3월 선거운동 기간이 아닌데도 한 교육감 후보와 대담한 영상을 온라인에 올리고, 5월 대선 시기엔 주일 예배에서 특정후보 지지·낙선 유도 발언을 해 선거법을 위반한 것으로 판단한다.손 목사 구속이 당연하다고 보는 쪽은 이날 국감에서 조 의원이 세계로교회 쪽 주장에 편승해 부적절한 태도를 취했다고 비판했다. 교회가 손 목사를 가둔 판사를 겨냥하거나 '종교탄압'으로 맞대응하며 쟁점화를 시도 중이기 때문이다.평화나무 기독교회복센터 소장인 김디모데 목사는 "국민의힘이 상대 정당을 향해 사법부 독립 훼손을 말하면서도 손 목사 사건에선 모순된 행등을 하고 있다"라며 "그는 과거 부산시장 보궐선거에서도 선거법 위반 유죄 판결을 받은 적이 있고, 선관위의 경고에도 이번에 또 재범한 경우다. 그런데 법원을 공격하는 건 이해하기 어렵다"라고 꼬집었다.