남소연

이흥권 제주지방법원장이 21일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.국회 법제사법위원회가 21일 국정감사에 불출석한 '근무시간 음주소동' 부장판사 3명에 대해 동행명령장을 발부했다.법사위는 이날 제주지방법원 등 법원 국정감사 일정을 잠시 중단하고, 전체회의를 열어 오창훈·여경은·강란주 부장판사에 대한 동행명령장 발부 안건을 의결했다.이들 판사는 지난해 6월 28일 낮 제주지방법원 인근 식당에서 술을 곁들인 식사를 한 뒤 노래방으로 옮겨가 소동을 벌였다. 노래방 업주가 술 냄새를 맡고 나가달라고 요구했으나, 판사들은 거부하며 소란을 피웠고 결국 경찰이 출동했다.앞서 법사위는 이들을 지방법원 국정감사 증인으로 채택했지만, 사건 당시 제주지법 소속이었던 세 사람은 모두 불출석 사유서를 제출하고 국감장에 나오지 않았다.민주당 전현희 의원은 이날 국감장에서 "인권 침해 재판이나 근무 중 술판 난동, 사법 거래 의혹을 받는 증인으로 소환 요구 받은 제주지법 판사들이 출석하지 않았다. 이들을 소환해서 국회에서 진상 규명을 할 필요가 있다"며 동행명령장 발부를 요청했다.추미애 법사위원장은 국감 중지를 선포한 뒤 전체회의를 열고 국정감사 증인에 대한 동행명령장 발부 안건을 상정했다. 나경원 의원 등 국민의힘 위원들이 반발했으나, 해당 안건은 재석 17명 중 찬성 10, 반대 6, 기권 1로 의결됐다.