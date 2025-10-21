기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.10.21 17:33최종 업데이트 25.10.21 17:42
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이흥권 제주지방법원장이 21일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 남소연

국회 법제사법위원회가 21일 국정감사에 불출석한 '근무시간 음주소동' 부장판사 3명에 대해 동행명령장을 발부했다.

법사위는 이날 제주지방법원 등 법원 국정감사 일정을 잠시 중단하고, 전체회의를 열어 오창훈·여경은·강란주 부장판사에 대한 동행명령장 발부 안건을 의결했다.


이들 판사는 지난해 6월 28일 낮 제주지방법원 인근 식당에서 술을 곁들인 식사를 한 뒤 노래방으로 옮겨가 소동을 벌였다. 노래방 업주가 술 냄새를 맡고 나가달라고 요구했으나, 판사들은 거부하며 소란을 피웠고 결국 경찰이 출동했다.

앞서 법사위는 이들을 지방법원 국정감사 증인으로 채택했지만, 사건 당시 제주지법 소속이었던 세 사람은 모두 불출석 사유서를 제출하고 국감장에 나오지 않았다.

민주당 전현희 의원은 이날 국감장에서 "인권 침해 재판이나 근무 중 술판 난동, 사법 거래 의혹을 받는 증인으로 소환 요구 받은 제주지법 판사들이 출석하지 않았다. 이들을 소환해서 국회에서 진상 규명을 할 필요가 있다"며 동행명령장 발부를 요청했다.

추미애 법사위원장은 국감 중지를 선포한 뒤 전체회의를 열고 국정감사 증인에 대한 동행명령장 발부 안건을 상정했다. 나경원 의원 등 국민의힘 위원들이 반발했으나, 해당 안건은 재석 17명 중 찬성 10, 반대 6, 기권 1로 의결됐다.

오창훈 부장판사, 법정에서 협박성 발언... "어떤 소리도 내지 마라, 이는 명령, 어기면 구속"

"오창훈 판사 규탄"지난 7월 9일 대법원 앞에서 열린 제주지법 오창훈 부장판사 규탄 등 시국선언에서 함세웅 신부가 발언하고 있다.박선아

한편 오창훈 부장판사의 경우 법정에서 협박성 발언을 쏟아내 악명을 떨친 인물이다.

오 부장판사는 지난해 3월 형사합의부 재판 과정에서 피고인과 변호인 그리고 피고인 가족과 지인 등 방청객들을 향해 "지금부터 어떤 소리도 내지 마라. 오직 눈으로만 보라. 이는 요청이 아니라 명령이다. 이를 어기면 구속하겠다"는 취지로 발언했다.

협박 발언은 공무집행방해 등 혐의로 기소돼 1심에서 징역형의 집행유예가 선고된 50대 여성 2명의 첫 항소심 공판에서 오 부장판사가 징역 1년 8월을 선고하고 법정구속하는 과정에서 나왔다.

제주 시민단체들은 판사 3명으로 구성된 형사합의부 재판장인 오 부장판사가 피고인 최후 진술 뒤 유무죄와 형량을 정하는 합의 과정 없이 곧바로 선고했다며, 지난 5월 직권남용 혐의로 공수처에 고발했다.

이날 국감에서 민주당 장경태 의원 등은 이흥권 제주지법원장을 답변석에 세운 뒤 오 부장판사의 협박성 발언을 재차 거론하며 "이건 협박입니다. 법관입니까, 깡패입니까"라고 질타하기도 했다.

민주당 위원들은 오 부장판사가 변호사들에게 회식비 후원을 요구한 의혹도 거듭 제기하며 질타를 이어갔다.
#오창훈 #제주지법 #음주소동판사 #법사위국감 #추미애
프리미엄

2025 국정감사
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
김형호 (demian81) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차62 첫화부터 읽기>
이전글 '손현보 구속적부심 기각' 판사 공격한 국힘 조배숙