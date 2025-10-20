박수현의원실

직역신문 정부광고 집행현황지역 신문을 지원하기 위해 설립된 '지역신문발전기금'의 지원 대상 역시 극히 제한적인 것으로 나타났다. 해당 기금의 지원 대상이 되려면 먼저 '우선지원대상사'로 선정되어야 하는데, 2025년 기준으로 전체 '지역신문' 994개사 중 67개사만이 선정되어 선정 비율이 6.7%에 불과했다.박수현 의원은 "'우선지원대상사'에 선정되기 위해서는 경영건전성, 4대보험 완납 등 17개 평가 항목을 통과해야 하는데, 이러한 요건상의 어려움 때문에 상당수의 지역 언론이 신청 자체를 포기했다"고 분석했다.보급 지역을 전국이 아닌 지역으로 두고 있는 '지역 인터넷 신문'의 상황도 매한가지다. 인터넷 매체는 '언론진흥기금'을 통해 지원되는데, 2023년부터 2025년까지 3년 동안 해당 기금이 각 매체에 지원한 전체 1300건 중 '지역 인터넷 신문' 매체에 대한 지원 건수는 36건으로 전체지원 건수에서 차지하는 비율은 2.7%에 불과하다.이처럼 지역 언론에 대한 지원이 시급한 실정임에도 불구하고, 정작 기금은 여유 재원이 있는 것으로 나타나다 제대로 활용되지 않고 있다는 지적이 나왔다.박 의원이 공개한 언론진흥재단 자료에 따르면, 2024년 결산 기준으로 '지역신문발전기금'의 여유 재원은 40억 원,'언론진흥기금'의 여유 재원은 480억 원에 달한다.박 의원은 "여유 재원을 활용한 지역 언론 지원 기금 사업비를 대폭 늘리는 동시에, 선정 요건을 완화하는 방식 등을 활용하여 지역 신문 지원 대상을 확대해야 한다"고 촉구했다.이어 "정부 광고 배정에서 배제되는 '지역 언론'을 위해서는 별도의 '기금사업 공모'나 '우선지원대상사 선정'에서 수혜를 받을 수 있는 보완책을 마련해야 한다"고 강조했다.