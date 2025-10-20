기사를 스크랩했습니다.
박수현 의원유성호

한국언론진흥재단이 운용하는 기금의 지원 사업은 물론, 정부 광고 배정에서조차 지역 언론들이 배제되고 있는 현실이 재확인됐다. 기금의 여유 재원을 활용하여 관련 예산을 대폭 증액하고 지역 언론 지원 방안을 시급히 마련해야 한다는 지적이 제기됐다.

국회 문화체육관광위원회 소속 박수현 의원(더불어민주당, 충남 공주·부여·청양)이 한국언론진흥재단으로부터 제출받은 자료를 분석해 20일 내놓은 자료를 보면 지역 언론의 소외 실태가 심각한 수준인 것으로 드러났다.

정부 광고 미집행 지역 신문, 2025년 38.4% 달해

이에 따르면 지역 언론에 대한 정부 광고 배제 현상은 매년 심화되고 있다. 2025년 9월 기준으로, 전체 등록 지역 신문 994개사 중 정부 광고를 단 한 건도 받지 못한 '지역 신문'은 382개사로, 그 비중은 38.4%에 달한다.


정부 광고를 한 건도 받지 못한 지역 신문의 비중은 2021년 23.8%(199개사)에서 시작해, 2022년 27.8%(249개사), 2023년 31.2%(295개사), 2024년 32.7%(318개사)로 해마다 증가하고 있는 추세다.

지역 신문 발전기금, 엄격한 요건에 6.7%만 수혜

직역신문 정부광고 집행현황박수현의원실

지역 신문을 지원하기 위해 설립된 '지역신문발전기금'의 지원 대상 역시 극히 제한적인 것으로 나타났다. 해당 기금의 지원 대상이 되려면 먼저 '우선지원대상사'로 선정되어야 하는데, 2025년 기준으로 전체 '지역신문' 994개사 중 67개사만이 선정되어 선정 비율이 6.7%에 불과했다.

박수현 의원은 "'우선지원대상사'에 선정되기 위해서는 경영건전성, 4대보험 완납 등 17개 평가 항목을 통과해야 하는데, 이러한 요건상의 어려움 때문에 상당수의 지역 언론이 신청 자체를 포기했다"고 분석했다.

지역 인터넷 신문 지원 비중, 전체의 2.7%에 그쳐

보급 지역을 전국이 아닌 지역으로 두고 있는 '지역 인터넷 신문'의 상황도 매한가지다. 인터넷 매체는 '언론진흥기금'을 통해 지원되는데, 2023년부터 2025년까지 3년 동안 해당 기금이 각 매체에 지원한 전체 1300건 중 '지역 인터넷 신문' 매체에 대한 지원 건수는 36건으로 전체지원 건수에서 차지하는 비율은 2.7%에 불과하다.

박 의원 "기금 여유 재원 520억 원 활용해 지원 대책 확대해야"

이처럼 지역 언론에 대한 지원이 시급한 실정임에도 불구하고, 정작 기금은 여유 재원이 있는 것으로 나타나다 제대로 활용되지 않고 있다는 지적이 나왔다.

박 의원이 공개한 언론진흥재단 자료에 따르면, 2024년 결산 기준으로 '지역신문발전기금'의 여유 재원은 40억 원,'언론진흥기금'의 여유 재원은 480억 원에 달한다.

박 의원은 "여유 재원을 활용한 지역 언론 지원 기금 사업비를 대폭 늘리는 동시에, 선정 요건을 완화하는 방식 등을 활용하여 지역 신문 지원 대상을 확대해야 한다"고 촉구했다.이어 "정부 광고 배정에서 배제되는 '지역 언론'을 위해서는 별도의 '기금사업 공모'나 '우선지원대상사 선정'에서 수혜를 받을 수 있는 보완책을 마련해야 한다"고 강조했다.
