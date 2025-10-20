▲
문지석 검사가 15일 오후 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 국정감사에 참고인으로 출석해 검찰이 쿠팡CFS 퇴직금 미지급 사건을 무혐의·불기소 처분을 내린 것에 대해 "사회적 약자인 근로자들이 200만 원 정도 되는 퇴직금이라도 신속하게 받게 되면 좋겠다"라며 "이 과정에서 부적절한 행동을 했던 공무원들이 잘못이 있다면 저 포함해 모든 사람이 잘못에 상응하는 처분을 받았으면 좋겠다"라고 눈물을 흘리고 있다.유성호
지난 15일 국회 기후에너지환경노동위원회의 국정감사장에서는 매우 이례적인 장면이 연출되었습니다. 한 검사가 자신의 조직이 저지른 잘못을 양심고백하며, 부당한 수사외압으로 인해 쿠팡 일용직 노동자들의 퇴직금 체불 사건을 불기소하게 되었다고 고발한 것입니다.
그런데 그 양심고백의 대상이 된 엄희준 광주고등검찰청 검사(불기소처분 당시 인천지검 부천지청장)는 지난 17일 검찰 내부망(이프로스)에 자신의 변명을 담은 글을 남겼습니다(관련기사 : [전문] '눈물 펑펑' 부장검사 저격한 엄희준 "쿠팡, 퇴직금 지급 의무 없다"
https://omn.kr/2fosm). 글을 읽어보면, 엄희준 지청장이 노동법의 기본적인 원칙은 물론이거니와 쿠팡 일용직 노동자들의 현장 실태도 전혀 모른 채로 불기소처분을 지시하였다는 사실만 명백히 드러납니다. 이 점에 관하여 하나씩 설명드리도록 하겠습니다.
[반론①] 일용직에게는 퇴직금 지급의무가 없다?
근로자퇴직급여보장법은 사용자가 퇴직하는 근로자에게 퇴직급여제도 중 하나를 설정해야 한다고 규정하면서 ① 계속근로기간 1년 미만의 근로자 ② 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자를 제외하도록 규정하고 있습니다(제4조 제1항). 뒤집어 말하면 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 이상이고, 계속근로기간이 1년이 넘는 근로자라면 누구나 퇴직금을 받을 권리가 있다는 뜻입니다.
그렇다면 하루 단위로 계약을 체결하는 일용직에게는 퇴직금을 받을 권리가 있을까요? 대법원은 계약기간이라는 형식보다 실제로 계속적인 노동을 제공했는지의 '실질'을 보고 판단한다는 입장입니다. 즉 "형식상으로는 비록 일용직근로자로 되어 있다 하더라도 일용관계가 중단되지 않고 계속되어 온 경우에는 상용근로자로 보아야" 한다는 것입니다.
고용노동부 또한 이러한 실질적인 관점에서의 계속근로기간 평가를 해왔습니다. 형식은 일용직이더라도 건설업 등 일정 기간 동안 계속 근로가 이어지는 경우에는 "근로자가 퇴직하는 날을 기준으로 역산하여 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 기간을 제외하여 계속근로기간을 산정하고, 퇴직일을 기준으로 평균임금을 계산하여 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 지급하면 될 것"이라는 것이었습니다.
쿠팡에서도 문제가 된 변경 이전의 취업규칙에는 정확히 위 고용노동부의 지침과 같은 문구가 적혀있었습니다. 쿠팡 스스로도 일용직 노동자들의 계속근로를 인정해왔던 셈입니다.
실제로 쿠팡 물류센터 일용직 노동자들 중 상당수는 그 계약 형태만 일용직일 뿐 1주에 2~3회 이상 꾸준히 근무해왔습니다. 또한 일용직 노동자들이 하는 업무는 다른 계약직, 무기계약직 사원들과 다르지 않았습니다. 일용직이라고 하여 하루만 필요한 임시업무를 맡은 것이 아니라, 다른 상용직 사원들과 동일하게 물류센터 운영에 상시적으로 필요한 업무를 수행했습니다. 쿠팡 역시 일용직 노동자들의 연속근무를 독려하고 인센티브까지 지급해왔습니다.
이러한 쿠팡의 일용직 고용구조를 전체적으로 보면, 사용자인 쿠팡이 일용직 노동자들을 일종의 인력풀(pool)로 관리하면서, 상시적으로 채용지원을 하는 일정 규모의 일용직 노동자들을 확보해 두고 자신의 매일매일의 인력수요에 따라 채용 규모를 결정하는 방식으로 볼 수 있습니다. 이러한 고용관계는 진정한 의미에서 하루 단위로 계약이 끝나는 '일용'의 실질을 가진다기보다는 인력풀에서 채용지원을 계속하는 이상 고용관계가 계속되는 '상용' 노동자의 실질을 가지며, 그 범위에서 당연히 퇴직금도 지급되어야 하는 것입니다.