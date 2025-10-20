남소연

검찰의 쿠팡 봐주기 의혹 연속보도

https://omn.kr/2foip

엄희준 광주고등검찰청 검사가 지난 9월 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 열린 검찰개혁 입법청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다.엄희준 검사는 최근 국정감사에서 쿠팡이 스스로 '롤백(원상복구)'하겠다고 밝혔던 취업규칙 불이익변경마저 적법하다고 주장합니다. 엄희준 검사는 "쿠팡에서는 일용직 근로자들의 동의를 받는 과정에서 변경된 내용을 명시적으로 공지하였고, 일용직 근로자 1만525명 중 9277명의 동의(동의율 88.14%)를 받았으며, 그러한 취업규칙 변경에 대해 노동청의 승인"을 받았다는 것을 그 근거로 들었습니다.그러나 엄희준 검사의 주장은 현장의 사실관계와 전혀 들어맞지 않습니다. 현장노동자들의 증언에 따르면, 쿠팡의 취업규칙 변경에 대하여 어떠한 공지도 받지 못하였다는 경우가 부지기수이고, 취업규칙 변경 동의 서명부를 출근부와 나란히 놓고 이에 서명하지 않으면 출근할 수 없도록 하는 방식으로 서명을 받았다는 증언도 있습니다. 엄희준 검사가 누락한 압수수색 증거에는 도리어 취업규칙 변경 내용을 '별도로 커뮤니케이션하지 않는다'는 내용이 포함되어 있기까지 합니다. 대체 무슨 근거로 쿠팡이 '명시적인 공지'를 했다고 주장하는지 궁금할 지경입니다.또한 엄희준 검사의 주장은 대법원 판례 법리와도 맞지 않습니다. 취업규칙을 불이익하게 변경함에 있어서는 비단 그 불이익변경의 내용을 알려주는 것뿐만 아니라, 이른바 회의 방식의 집단적 동의가 필요하다는 것이 대법원의 확립된 판례 법리입니다. 즉, 사용자 측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 노동자 상호 간에 의견을 자유롭게 교환할 수 있는 기회가 보장되어야 한다는 것입니다.현장노동자들은 취업규칙 변경을 위한 집단적 절차가 전혀 없다는 증언을 하고 있습니다. 만약 이처럼 절차를 위반하여 취업규칙을 변경했다면 이는 그 자체로도 근로기준법위반의 형사처벌 대상으로 별도의 수사대상이 되었어야 합니다. 그럼에도 엄희준 검사는 노동법의 확립된 법리에 따른 집단적 동의 요건을 제대로 알아보지도 않고, 단지 쿠팡 측이 제시한 동의율 숫자만 보고 문제없다고 판단한 셈입니다.엄희준 검사가 불기소 지시를 한 해당 사건은 현재 서울고등검찰청의 항고 절차를 밟고 있습니다. 항고란, 불기소가 잘못되었으니 제대로 기소해달라는 것입니다. 서울고등검찰청은 이 사건을 검찰 조직 내부의 내홍 정도로 정리할 생각은 말고, 명백한 퇴직금 체불 범죄를 기소하여 스스로 결자해지하시기 바랍니다. 그것이 쿠팡의 억울한 퇴직금 체불 피해자들을 이제라도 감싸는 길이기 때문입니다.