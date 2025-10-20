김문수 의원

김문수 더불어 민주당 의원 질의 자료.이에 대해 임태희 경기도교육감은 "교육감으로서는 한민고 공립화가 가장 바람직한 해법이라고 생각한다"라고 말했다.반면, 이날 국회 증인으로 출석한 신병철 한민고 교장은 "사립으로 운영하는 것이 학교를 설립한 목적으로서는 더 효율적이라고 생각한다"라고 다른 목소리를 냈다.현행 법령상 정부나 교육청이 사립학교를 공립학교로 강제 전환할 수 있는 규정은 없다. 다만, 김문수 의원실은 "만일 한민고 학교나 법인이 공립화에 미온적으로 나온다면 초중등교육법 시행령 제77조에 따라 입학전형을 바꿀 수 있는 교육감의 권한을 사용해서 한민고를 공립화할 수 있다"라고 보고 있다. 제77조는 "고교 입학전형에 관하여 필요한 사항은 교육감의 승인을 얻어 당해 학교의 장이 정한다"라고 규정하고 있다.이날 김영호 국회 교육위원장은 "사립 한민고 태생 자체가 말이 안 되는 것"이라면서 "국방부가 사립학교를 설립한 것은 국방부가 부대를 세우듯이 학교를 세운 것과 별다른 차이가 없다"라고 꼬집었다.한민고는 2014년 국방부가 세운 기숙형 자율학교다. 그런데 국민 혈세로 학교를 세웠으면서도 학교 형태를 사립학교로 운영해 비리와 특혜 논란 등이 끊이지 않고 있다.