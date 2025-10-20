기사를 스크랩했습니다.
군 장교 자녀용 개방형 자율학교인 사립 한민고에 대해 보수 성향의 임태희 경기도교육감도 "공립화가 가장 바람직하다"라고 밝혔다. 20일 열린 수도권 교육청 대상 국회 교육위의 국정감사에서다.

김문수 "비리투성이 한민고 어떻게?"...한민고 교장 "사립이 설립 목적에 더 효율적"

이날 김문수 더불어민주당 의원은 "국고 예산으로 사학을 만들어 태생부터 불법인 한민고가 경기교육청 감사 결과 비리투성이였다"라면서 "지금으로선 공립화가 되어야 한다고 생각하는데 어떻게 보느냐?"라고 물었다.


올해 6월 경기교육청 감사 결과를 보면, 이 교육청은 한민고와 한민학원에 대해 영업신고증도 없는 부적격 업체와 급식 계약을 맺고 위탁급식 부당 계약 등의 혐의로 수사 의뢰했다. 또 이 업체로부터 부당 기부금 등 금품을 받은 혐의 등으로 한민학원 이사장, 상임이사, 개방이사는 임원 승인 취소를 요구했고, 한민고 교장에 대해서는 중징계를 요구했다.

김문수 더불어 민주당 의원 질의 자료.김문수 의원

이에 대해 임태희 경기도교육감은 "교육감으로서는 한민고 공립화가 가장 바람직한 해법이라고 생각한다"라고 말했다.

반면, 이날 국회 증인으로 출석한 신병철 한민고 교장은 "사립으로 운영하는 것이 학교를 설립한 목적으로서는 더 효율적이라고 생각한다"라고 다른 목소리를 냈다.

현행 법령상 정부나 교육청이 사립학교를 공립학교로 강제 전환할 수 있는 규정은 없다. 다만, 김문수 의원실은 "만일 한민고 학교나 법인이 공립화에 미온적으로 나온다면 초중등교육법 시행령 제77조에 따라 입학전형을 바꿀 수 있는 교육감의 권한을 사용해서 한민고를 공립화할 수 있다"라고 보고 있다. 제77조는 "고교 입학전형에 관하여 필요한 사항은 교육감의 승인을 얻어 당해 학교의 장이 정한다"라고 규정하고 있다.

'사립→공립' 강제 전환 규정은 없어..."교육감이 입학전형 승인권 행사해야"

이날 김영호 국회 교육위원장은 "사립 한민고 태생 자체가 말이 안 되는 것"이라면서 "국방부가 사립학교를 설립한 것은 국방부가 부대를 세우듯이 학교를 세운 것과 별다른 차이가 없다"라고 꼬집었다.

한민고는 2014년 국방부가 세운 기숙형 자율학교다. 그런데 국민 혈세로 학교를 세웠으면서도 학교 형태를 사립학교로 운영해 비리와 특혜 논란 등이 끊이지 않고 있다.
