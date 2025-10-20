▲
수상택시 이용 현황 관련 자료 이건태 의원실
이 의원은 "아라오 사업은 선박 건조비만 112억 원을 투자했다가 28억 원의 선박을 매각하고 종료한 역시 최악에 실패한 정책"이라며 "서해 뱃길 조성 사업은 감사원이 수요 예측, 경제성 부풀리기라고 지적했다"고 밝혔습니다.
서울시 국감에서 제기된 한강버스 특혜 의혹
한강버스에 대한 특혜 의혹도 제기됐습니다. 이 의원은 "(서울시가) 사업 인가도 해주고 선착장도 제공하고 자금도 서울시 측이 68.7%를 제공한 대신에 이 크루즈 측으로부터는 고작 49억 원을 출자받았다"고 지적했습니다.
또한, 대출해 준 "876억에 대한 담보를 잡았느냐"는 질문에 오 시장은 "담보는 없지만, 나중에 다 상환받을 수 있는 방법이 있다"고만 답변했습니다.
전용기 민주당 의원은 "공사의 대여금을 은행 채무 상환 이후로 미뤘다"면서 "왜 마음대로 시민의 세금을 나중에 갚아라 이야기할 수 있는 것이냐"라고 질타했습니다. 이에 대해 오 시장은 "재무적 효율성 확보 때문에 고금리인 민간 대출을 우선 상환하도록 되어 있다"고 해명했습니다.
전 의원은 SH공사 사장을 대상으로 보낸 SH공사가 은행에 보낸 컴포트레터 관련 공문을 보여주며 "재무적 지원 제공", "필요 시, 공사의 대여금을 출자금으로 전환하도록 되어 있다"고 지적했습니다.