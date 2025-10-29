연합뉴스

"선생님, 죄송해요. 차가 막혀서요. 금방 갈게요."

어느 가족의 모습(자료사진)맞벌이 부부에게는 세 번의 큰 고비가 찾아온다. 아이의 출생 시기, 엄마의 복직 시기, 그리고 아이의 초등학교 입학 시기다.첫 번째 고비는 출산과 함께 찾아온다. 출산휴가와 육아휴직, 배우자 휴가가 이어지고, 약 1년 동안 아이가 없는 삶에서 아이가 있는 삶으로 이행하는 적응의 시간을 겪는다.그다음, 복직의 벽이 있다. 엄마나 아빠가 육아휴직 1년을 쓰고 돌아오면 아이는 돌을 갓 지난다. 분유를 먹고, 낮잠을 자고, 의사소통이 완전하지 않다. 하지만 회사의 시간표는 어른 기준이다. 어른들의 출퇴근 시간과 어린이집 등·하원 시간은 맞지 않는다. 그 공백을 누군가는 메워야 한다. 아이의 등·하원 도우미를 쓰거나, 부모가 육아기 근로시간 단축근무를 선택하는 방법이 있다.하지만 이 제도도 한계를 갖고 있다. 육아휴직 1년, 근로시간 단축근무 1년 합해 고작 2년 남짓한 시간 동안 육아기 전체를 감당해야 한다. 최소한 '육아기' 근로시간 단축이라는 이름의 제도라면, 적어도 초등학교 입학 전까지 6년의 시간은 활용할 수 있어야 하지 않을까. 무급임에도 불구하고 사용자 입장에서 단축근무를 최대 1년까지밖에 사용을 할 수 없으니 말이다. 그렇다면 미취학 아동을 키우는 나머지 기간 동안은 어떻게 하라는 건지 대안이 없다. 이처럼 저출생 극복을 외치면서도, 정작 부모에게 허락된 육아기의 시간은 여전히 짧고 불완전하다.그리고 진짜 위기는 아이의 초등학교 입학과 함께 찾아온다. 어린이집이나 유치원은 부모가 늦더라도 기다려준다.이 말이 통하는 곳이다. 하지만 학교는 다르다. 등·하교 시 보호자 또는 보호자 지정 대리인이 원칙이다. 교실 문을 나서는 순간부터는 아이의 안전이 부모의 책임이란 말과 같다.초등학교 1학년의 정규수업은 오전 9시부터 오후 1시 전후에 끝난다. 엄마아빠의 퇴근시간이 6시~7시 사이라고 가정하면, 최소 4~5시간의 공백이 생긴다. 최근 도입된 늘봄학교는 이 공백을 메우기 위해 만들어졌다. 현재로선 초등학교 1~2학년이 주 대상이며, 맞춤형 프로그램을 이용하면 오후 1시에서 3시 사이 수업을 들을 수 있다. 3~6학년도 늘봄학교를 이용할 경우, 하교 시간이 미뤄진다. 선택형 프로그램이 끝난 뒤 '저녁 늘봄학교'는 학교마다의 수요에 따라 운영여부가 결정된다고 한다.그럼에도 현실은 여전히 녹록지 않다. 학교별 편차가 크고, 지역·인력·예산에 따라 운영시간이 제각각이다. 늘봄학교가 끝난 이후는 또다시 공백이다.