김동연 경기도지사가 20일 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 답변하고 있다. 경기도

김동연 경기도지사가 20일 이재명 정부의 '10.15 부동산 대책'에 대한 김은혜 국민의힘 의원의 정치 공세에 대해 "지금의 이 부동산 가격 올라간 건 누구 책임이냐"고 정면으로 반박했다.

김동연 지사는 20일 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 "10.15 부동산 대책이 서울 과열 파장을 경기도와 묶어서 오히려 경기도민에게 피해를 끼치는 족쇄가 되고 있다"는 김은혜 의원의 질의에 "동의하지 않는다"면서 이같이 말했다.


김동연 지사는 특히 "(10.15 부동산 대책으로) 일부 불편을 겪거나 피해를 보는 분도 있겠지만, 대다수의 국민이 집값 상승으로 엄청난 피해를 보게 되고, 경제에 엄청난 압력으로 작용할 것"이라며 "지금은 찔끔찔끔이 아니라 광범위한 선제적인 대책, 시장의 예상을 뛰어넘는 대책이 필요한 때"라고 강조했다.

김은혜 "22년 김동연과 25년 김동연 중 누가 진짜?"

앞서 김은혜 의원은 지난 2022년 새로운물결 대선후보 당시 김동연 지사가 했던 발언을 복기하면서 "22년 김동연 후보와 지금 25년 김동연 지사가 말이 다르다"고 주장했다.

그러면서 "2022년에 규제 지역으로 묶은 곳 중에 7군데와 지금 규제 지역으로 묶은 것을 비교해 보니까 이재명 정부가 묶은 데는 과거 규제 해제 때보다 집값이 더 떨어졌다"면서 "유동성이 오히려 과소 유입되고 있다. 규제 난사 아니냐"고 물었다.

김 의원은 이어 이재명 정부 대통령실 비서관, 장차관급 이상 고위 공무원들이 투기 규제 지역에 주택을 소유한 사실들을 언급한 뒤, "그런데 국민에게는 빚내서 집 사지 말라고 할 자격이 있나? 서울에 바리케이드 치고 들어오지 말라는 거냐"며 "저는 살다 살다 이런 내로남불 집단은 처음"이라고 목소리를 높였다.

김은혜 의원은 또 "이 정부는 국민의 내 집 마련 사다리를 불사르고 영구히 월세민에 만족하라고 강요하는 것과 마찬가지"라며 "이 정부는 집이 있으면 세금으로 때려잡고 집이 없으면 집값으로 때려잡는다. 국민의 재산권, 거주 이전의 자유, 헌법에 보장된 국민의 권리를 철저히 짓밟고 있다"고 말했다.

특히 김 의원은 "이런 위헌적 조치에 왜 (김동연) 지사는 동조하나. 억울한 경기도민을 위해서라면 단 한 번이라도 목소리를 내야 하는 거 아니냐"면서 "22년 김동연과 25년 김동연 중에 누가 진짜인가? 이 정부의 부동산 대책에 계속 침묵하고 동조한다면 (2022년 당시) 부동산 대책에 눈·귀를 가렸던 그들과 (김동연) 지사는 차이가 없어 보인다"고 주장했다.

김은혜 국민의힘 의원이 20일 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 질의하고 있다.경기도

김동연 "집값 천정부지로 올라서 피해 보는 사람들은 과연 누구?"

이에 대해 김동연 지사는 "경제 정책 중에서 부동산 정책이 가장 섬세해야 하고 또 관련되는 사람들이 많다"면서 "한번 생각해 봐라. 만약 집값이 천정부지로 올라서 피해 보는 사람들은 과연 누구냐"고 반문했다.

김 지사는 "물론 이번 조치(10.15 부동산 대책)로 인해서 실수요자들, 또는 일부 불편을 겪거나 피해를 보는 분도 있겠지만, 대다수의 국민이 부동산 가격과 집값 상승으로 엄청난 피해를 보게 되고 그것은 우리 경제에 엄청난 압력으로 작용할 것"이라고 설명했다.

김동연 지사는 이어 김은혜 의원의 '말 바꾸기' 주장에 대해 "저 보고 경제부총리 때 얘기, 새물결 때 얘기하는데, 상황과 여건이 다르다, 경제 정책이 어떻게 그런 여건에 상관없이 똑같이 갈 수 있겠느냐"면서 "지금 상황은 찔끔찔끔이 아니라 광범위하고 아주 신속한 조치가 필요한 시점이라고 판단한다"고 반박했다. "제가 만약에 (지금) 경제를 책임지는 자리에 있었어도 비슷한 부동산 대책을 만들었을 것"이라고도 했다.

김 지사는 특히 "이제 출범한 지 5개월밖에 안 된 이재명 정부가 유동성 문제 또는 집값에 있어서 정말 아픔을 감수하면서까지 이런 조치를 취했다면 정치권이나 지방자치단체에서도 같이 힘을 합쳐서 이 대책이 성공하게끔 해야 한다"고 강조했다.

"경기도는 국정 제1동반자…이재명 정부와 동행"

앞서 김동연 지사는 국정감사 모두발언을 통해 "경기도는 이재명 정부의 '국정 제1동반자'로서 1천421만 도민이 더 나은 삶을 살 수 있도록 하는 일, 그것을 국민 전체의 삶의 질 향상으로 이어가는 일에 앞장서겠다"고 밝혔다.

김 지사는 "두 달 전부터 '달려간 곳마다 달라진다'라는 목표로 경기도 31개 시군의 민생 현장을 찾고 있다"며 "지역마다 현안은 다양하지만, 어려움 속에서도 희망을 키워가는 도민의 마음은 같다"고 말했다.

김 지사는 이어 "분명한 것은 국민주권 정부 출범과 함께 경기도는 깊은 밤을 지나 새로운 새벽을 맞이하고 있다는 사실"이라며 "'경기도가 바뀌면 대한민국이 바뀐다' 이것이 전국 최대 지자체 경기도가 갖고 있는 자부심"이라고 강조했다.

김동연 지사는 경기도의 정책 방향과 관련 "반도체·기후경제·AI '미래성장 3대 프로젝트'로 대한민국 미래 먹거리를 준비하고 있다"고 소개했다. ▲글로벌 4대 반도체 기업을 유치 ▲39조 원의 첨단산업 민간투자 ▲세계 최대 '반도체 메가클러스터' ▲'경기RE100' ▲기후테크 스타트업 육성 ▲지방정부 최초 'AI국' 신설 ▲3+3 'AI 혁신 클러스터' 등의 성과도 강조했다.

김 지사는 이어 "경기도는 '임금 삭감 없는 주 4.5일제'를 전국 최초로 시행하고 있다. 정부의 주요 국정과제로 채택된 만큼 전국으로 확산시켜 국민의 일주일을 바꿀 수 있도록 역할을 다하겠다"며 "또 광역 지방정부 최초로 '간병 SOS 프로젝트'도 시작했다. 이 역시 도의 건의로 국정과제에 채택된 '간병국가책임제' 실현의 든든한 디딤돌이 될 것"이라고 말했다.

김동연 지사는 전국 최초로 도입한 '기후보험' 등을 언급하면서 "경기도는 그동안 선제적으로 해온 정책의 완성도를 높여 대한민국의 변화를 힘차게 견인해 나가겠다"고 밝혔다.

이 외에도 김 지사는 ▲기회타운 3대 프로젝트 ▲The 경기패스 ▲똑버스 ▲경기북부 대개조 프로젝트 ▲미군 반환공여구역 개발 ▲GTX 등 핵심 정책의 성과를 설명했다.
