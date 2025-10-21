▲
트럼프의 관세 정책을 1면 기사로 다룬 영국 신문들. 관세를 피하기 위해 기업들이 대거 생산기반을 미국으로 이전할 경우 한국내 일자리와 산업 경쟁력에 미치는 충격이 클 것으로 보인다.셔터스톡
미국의 록히드마틴사에서 제작하는 F-35는 최고의 스텔스 전투기로 불리지만, 동시에 '돈 먹는 하마'라는 비판이 따라다닌다. 개발· 배치·운용하는 데만 1대당 수천억 원이나 들어간다. 게다가 잦은 사고와 기체 결함 소식도 끊이지 않는다. 드론이 헤집고 다니는 전장이 많아지는 현실에서 이처럼 값비싼 전투기가 얼마나 효용이 있을지도 논란이다. 그래도 한국을 포함한 여러 나라들은 이 전투기들을 사들였고 앞으로도 사들일 예정이다. 마치 안보를 담보해 줄 핵심 무기처럼 말이다.
한때는 독보적 능력을 과시하는 무기들도 세월이 지나 업그레이드되지 못하면 제 성능을 발휘하지 못한다. 고철처럼 삐걱거릴지도 모른다. 현실의 전장에는 더 이상 맞지 않을 수도 있다. 사실 무기가 갖는 위력은 그 자체의 파괴력보다, 막강한 파괴력이 불러오는 두려움에 있다. 어쩌면 오늘의 미국이 그런 모습일지 모르겠다.
저물어가는 패권국의 겁박
'미국은 우리에게 무엇인가'. 군부 독재와 민주화 운동 시기를 거쳐, 민주 정부가 집권한 지금까지 한국 사회를 관통하는 논쟁적 질문이다. 한국 정부는 정권의 성격과 관계없이 미국을 외교안보 통상 정책의 핵심 축으로 삼아왔다. 미국과의 동맹은 최고의 안보자산으로 간주되었다. 미국에 지나치게 의존적이고 저자세라는 비판에도 불구하고, 한미동맹은 많은 대가를 치르더라도 유지해야 하는 가치이자 목표가 되었다. 미국이 한국에 막강한 영향력을 행사하게 된 배경에는, 한국의 자발적인 순응과 미국으로부터 배제될지 모른다는 공포감이 있다.
미국은 여전히 군사적· 경제적 측면 모두에서 막강한 국가임에는 틀림이 없지만 오늘의 미국이 더 이상 예전과 같지 않다는 것도 분명해지고 있다. MAGA('Make America Great Again'의 약자로 트럼프 대통령의 정책과 정치적 메시지를 상징)야말로 미국 스스로 '위대함'에서 멀어지고 있다는 역설적 자기 표현이다. 저물어가는 패권국의 위기감은 다른 나라들을 향한 관세 협박과 투자라는 이름의 갈취로 나타나고 있다. 트럼프에게 한국은 미국을 이용해 이익을 본 나라로, 한국이 거덜이 나든 말든 그 대가를 돌려받아야 할 나라일 뿐이다. 때로는 압도되고 겁먹으며 그래도 미국이라는 나라를 통해 안전을 보장받으려 했던 한국에 시한폭탄이 떨어진 셈이다.
미국이 요구하는 대규모 투자는 그 규모나 방식이 어떠하든, 한국 산업의 미래나 지속가능성을 희생시키는 것을 전제한다. 미국은 최대 소비시장이란 이점을 활용해 한국을 비롯한 다른 나라 기업들의 현지 투자를 유치해왔다. 이미 많은 한국 기업들이 미국 시장에 진출해 있다. 한국은 최대 대미 투자국(2023년)이며, 무역협회의 2024년 발표 자료에 따르면 지난해만해도 미국의 50개 주 중 47개 주에 한국 기업이 진출했다.
국내 기업의 미국 이전이 가져올 충격