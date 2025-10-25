네이버 뉴스 라이브러리

"1960년 6.경 대구피학살자유족회 대표위원으로 선임되어 피학살자의 유골을 발굴하고 수습하여 피학살자들의 추모제를 지내는 등 유족회 활동을 하였는데,"

"박창암 부장은 '피학살자유족회 간부들은 남로당원의 가족이고, 그들이 4·19 이후 혼란을 틈타 정부 전복을 꾀했으니 철저히 수사하여 기소하라'고 (지시)하여 이런 내용에 초점을 맞추어 기소를 진행하였습니다."

1960년 11월 8일 자 <동아일보> 기사 "피학살양민 유가족대회"위의 <2009년 하반기 조사보고서>에 담긴 또 다른 글인 '5·16쿠데타 직후 인권침해 사건'에 따르면, 1960년 11월 6일의 경주 유족대회에 참가한 대구 유족들의 핵심 인물은 이원식이다. 위 기사에 언급된 "대구 출신 유족" 중 하나가 바로 그다. '5·16쿠데타 직후 인권침해 사건'은 이원식이 4·19와 5·16 사이에 벌인 활동을 이렇게 정리한다.전쟁 중에 끌려가 학살당한 아내를 추모하는 그의 활동은 이듬해 5·16 쿠데타 뒤에 '빨갱이 운동'으로 매도됐다. 그렇게 매도됐다는 점은 경상남북도에서 피학살자 유족에 대한 수사를 담당했던 검사가 진실화해위원회에 진술한 내용에서 확인된다. 위 글에 따르면, 이 전직 검사는 박창암 혁명검찰부장으로부터 지시받은 내용을 언급하면서 이렇게 진술했다.유족들에게 정부전복죄 등을 뒤집어씌우는 짜맞추기 수사가 진행됐을 뿐 아니라 적법절차를 무시하는 불법수사가 진행됐다. 이원식은 영장 없이 체포돼 140일간 구금됐다가 기소됐다. 또 고문도 있었다. 위 글은 "잠 안 재주기, 구타 등의 가혹행위"가 있었다고 알려준다.빨갱이라는 증거도 없고 적법절차도 준수되지 않았지만, 박정희 정권의 혁명재판소는 1962년 2월 그에게 사형을 선고했다. 그랬다가 실질적 최고 재판관인 국가재건최고회의 박정희 의장의 확인 절차를 거쳐 무기징역으로 감형했다. 이원식은 약 10년간 복역하다가 1970년경 석방됐다.그러나 이것이 끝이 아니었다. 박 정권은 이원식을 계속 감시하고 괴롭혔다. '5·16쿠데타 직후 인권침해 사건'은 "이원식은 석방된 후에도 간첩사건 등 시국 관련 공안사건이 발생하면 수사기관에 연행되어 조사를 받거나 사회안전법에 의해 수감된 적이 있다고 한다"라는 내용을 알려준다. '이원식의 항일독립운동의 건'에 따르면 그는 그런 고초를 겪으며 살다가 1978년에 눈을 감았다.이원식은 어려서부터 항일투쟁에 참여한 것이 계기가 되어 이승만 정권하에서 국민보도연맹에 편입됐다. 이 때문에 한국전쟁 중에 학살당할 뻔했던 그를 대신해 부인 정신자가 끌려가 죽임을 당했다. 이를 원통하게 생각한 그는 이승만이 쫓겨난 뒤 유골 수습과 항의 활동을 전개했으나, 5·16으로 세상이 뒤집히는 바람에 빨갱이로 몰려 사형선고를 받았다가 10년간 옥살이를 했다.2009년 10월 13일 진실화해위원회는 이원식에 대한 대한민국의 국가범죄를 인정했고, 2011년 3월 24일 대법원은 이원식의 무죄를 확정한 사실을 세상에 밝혔다.