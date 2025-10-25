기사를 스크랩했습니다.
비상계엄을 빙자한 12·3 내란 때 반국가세력 체포조가 있었으며 이 무렵에 군이 시신가방 3천 개와 종이 관 1천 개를 구입했다는 보도는 우리 사회를 놀라게 만들었다.

국가비상사태를 빙자해 야권이나 반정부세력을 체포하거나 학살하는 일은 일제강점기에도 있었고 이승만 때도 있었다. 5·18 광주 학살 직전인 1980년 5·17 쿠데타(비상계엄 확대조치) 때도 마찬가지다.


범법 혐의가 없는데도 국가안보나 질서유지를 빌미로 무고한 사람들을 잡아들이거나 죽이는 일들은 그런 시절에 많이 자행됐다. 윤석열 정권과 극우세력이 친일을 옹호하고 이승만·박정희·전두환을 찬미하는 것은 그래서 위험한 일이었다.

반국가세력에 대한 사전 검거 혹은 예비검속의 빌미가 되는 국가비상사태가 일반 소요가 아닌 전쟁일 경우에는 인명살상 가능성이 한층 높아진다. 그래서 한국전쟁 때의 참극은 훨씬 비참했다.

진실화해위원회가 펴낸 <2009년 하반기 조사보고서>의 일환인 '군위·경주·대구 지역 국민보도연맹 사건' 편은 1950년 한국전쟁(6·25전쟁) 발발 직후에 경상북도 남부에서 자행된 만행을 열거한다. 항일투쟁이나 진보운동에 참여한 전력으로 인해 국민보도연맹원 등으로 분류됐다가 전쟁 초반에 희생된 사람들의 규모가 "군위 100여 명, 경주 최소 280여 명, 대구 1000여 명 정도로 추산"된다고 기술한다.

그때 "대구 1000여 명"에 포함될 뻔했다가 살아남은 의사가 있다. 대구 남산동에 거주하면서 병원을 운영하던 37세의 이원식이 바로 그다. 위 글에 따르면, 1913년생인 그는 국민보도연맹 경상북도지부 회원이었다.

이원식은 일제 때의 항일운동가다. 그는 저명한 항일투사이자 반제국주의 사회주의운동가이며 대구 지역 교사인 현준혁(1906~1945)을 따랐던 학생운동가다.

군경이 부인을 끌고 간 뒤 학살

진실·화해를위한과거사정리위원회의 <2008년 하반기 조사보고서>진실화해위원회

진실·화해를위한과거사정리위원회의 <2008년 하반기 조사보고서>에 실린 '이원식의 항일독립운동의 건'은 "이원식은 재학 중이던 1930.8 현준혁의 지도하에 한글보급운동에 참여했던 사실이 확인되었다", "비합법 비밀결사조직 기관지 등의 문건 배포 활동을 담당한 개연성이 있다"고 설명한다. 이는 그가 이승만 정권하에서 보도연맹에 편입된 배경을 시사한다.

이승만 정권은 빨갱이였다가 전향한 사람들이 보도연맹 회원이라고 주장했지만, 실제의 전향 여부를 떠나 이승만을 반대한 사람들이 보도연맹 회원이었다. 진짜로 전향한 사람들이 이 단체 회원이었다면, 전쟁 발발 직후에 그들부터 학살한 이유를 이해할 수 없게 된다.

이원식은 보도연맹 회원이었기 때문에 '학살 1순위'였지만, 학살을 당하지 않았다. 이것은 그에게 가슴 아픈 일이었다. 그를 체포하고자 집에 들이닥친 사람들이 그의 부인 정신자를 잡아갔기 때문이다.

그의 자녀들인 이광달·이광미씨가 진실규명 신청인으로 등장하는 위의 '군위·경주·대구 지역 국민보도연맹 사건'은 "모친인 정신자가 1950년 8월 중순경 부친인 이원식을 대신해 군경에 의해 대구여경찰서로 연행"됐다고 기술한다. 당시 28세인 정신자는 "유치장에 감금된 후 행방불명"됐다고 한다.

군경이 집에 들이닥쳐 부인을 끌고 간 뒤 학살한 사실을 알게 된 이원식은 하늘이 무너지는 듯했지만, 당시에는 어쩔 길이 없었다. 한을 품고 있던 그가 행동에 나선 것은 이승만 정권이 무너진 직후다.

1960년 4·19 당시 47세였던 그는 피학살자유족회를 결성하고 경주 지역 유족 등과 함께 진상규명 및 항의대회와 유골 발굴 등을 추진했다. 이 과정에서 생긴 이원식 등과 군경 유가족 간의 충돌이 그해 11월 8일 자 <동아일보>에 보도됐다.

"경주지구 양민 피학살자 유족대회는 6일 정오부터 경주시 역전광장에서 거행되었다. 동 대회는 현지 경주 출신 유족과 대구 출신 유족 100여 명 참석 아래 지난 2일 동 유족회 사무실을 습격하고 문서·간판 등을 약탈해간 군경 유가족을 규탄하는 고발 성명서 등을 낭독·결의했다고 한다."

1960년 11월 8일 자 <동아일보> 기사 "피학살양민 유가족대회"네이버 뉴스 라이브러리

위의 <2009년 하반기 조사보고서>에 담긴 또 다른 글인 '5·16쿠데타 직후 인권침해 사건'에 따르면, 1960년 11월 6일의 경주 유족대회에 참가한 대구 유족들의 핵심 인물은 이원식이다. 위 기사에 언급된 "대구 출신 유족" 중 하나가 바로 그다. '5·16쿠데타 직후 인권침해 사건'은 이원식이 4·19와 5·16 사이에 벌인 활동을 이렇게 정리한다.

"1960년 6.경 대구피학살자유족회 대표위원으로 선임되어 피학살자의 유골을 발굴하고 수습하여 피학살자들의 추모제를 지내는 등 유족회 활동을 하였는데,"

2011년 대법원은 무죄 확정

전쟁 중에 끌려가 학살당한 아내를 추모하는 그의 활동은 이듬해 5·16 쿠데타 뒤에 '빨갱이 운동'으로 매도됐다. 그렇게 매도됐다는 점은 경상남북도에서 피학살자 유족에 대한 수사를 담당했던 검사가 진실화해위원회에 진술한 내용에서 확인된다. 위 글에 따르면, 이 전직 검사는 박창암 혁명검찰부장으로부터 지시받은 내용을 언급하면서 이렇게 진술했다.

"박창암 부장은 '피학살자유족회 간부들은 남로당원의 가족이고, 그들이 4·19 이후 혼란을 틈타 정부 전복을 꾀했으니 철저히 수사하여 기소하라'고 (지시)하여 이런 내용에 초점을 맞추어 기소를 진행하였습니다."

유족들에게 정부전복죄 등을 뒤집어씌우는 짜맞추기 수사가 진행됐을 뿐 아니라 적법절차를 무시하는 불법수사가 진행됐다. 이원식은 영장 없이 체포돼 140일간 구금됐다가 기소됐다. 또 고문도 있었다. 위 글은 "잠 안 재주기, 구타 등의 가혹행위"가 있었다고 알려준다.

빨갱이라는 증거도 없고 적법절차도 준수되지 않았지만, 박정희 정권의 혁명재판소는 1962년 2월 그에게 사형을 선고했다. 그랬다가 실질적 최고 재판관인 국가재건최고회의 박정희 의장의 확인 절차를 거쳐 무기징역으로 감형했다. 이원식은 약 10년간 복역하다가 1970년경 석방됐다.

그러나 이것이 끝이 아니었다. 박 정권은 이원식을 계속 감시하고 괴롭혔다. '5·16쿠데타 직후 인권침해 사건'은 "이원식은 석방된 후에도 간첩사건 등 시국 관련 공안사건이 발생하면 수사기관에 연행되어 조사를 받거나 사회안전법에 의해 수감된 적이 있다고 한다"라는 내용을 알려준다. '이원식의 항일독립운동의 건'에 따르면 그는 그런 고초를 겪으며 살다가 1978년에 눈을 감았다.

이원식은 어려서부터 항일투쟁에 참여한 것이 계기가 되어 이승만 정권하에서 국민보도연맹에 편입됐다. 이 때문에 한국전쟁 중에 학살당할 뻔했던 그를 대신해 부인 정신자가 끌려가 죽임을 당했다. 이를 원통하게 생각한 그는 이승만이 쫓겨난 뒤 유골 수습과 항의 활동을 전개했으나, 5·16으로 세상이 뒤집히는 바람에 빨갱이로 몰려 사형선고를 받았다가 10년간 옥살이를 했다.

2009년 10월 13일 진실화해위원회는 이원식에 대한 대한민국의 국가범죄를 인정했고, 2011년 3월 24일 대법원은 이원식의 무죄를 확정한 사실을 세상에 밝혔다.
