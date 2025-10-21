▲
서울 여의도 63빌딩에서 바라본 강남북 집합건물(아파트·다세대·연립·오피스텔) 모습.연합뉴스
아파트 가격에 분노까지? 서초, 강남뿐만 아니라 마포구나 성동구도 입지가 좋은 신축 아파트 59㎡, 과거 25평짜리 아파트가 20억 원을 훌쩍 넘는다. 서초구 한 아파트는 50억 원에 육박한다. 34평이 아니라 25평짜리가.
해당 아파트를 소유하지 못한, 그러나 '성실하게 일 해온 사람들'은 분노할 만하다. 집은 의식주의 하나다. 과연 이런 집값이 공정한가라는 의문을 넘어 반감까지 들게 한다.
그런데 자본주의 시장에서 형성된 가격은, 다 공정하다고 여겨지는 경우가 많다. 실제로 시장가격(market price)과 공정가격(fair price)은 혼용되어 사용된다. 여기에는 시장은 언제나 옳다, 공정하다는 강한 믿음이 배어 있다. 그러나 이렇게 단순하게만 이해하고 주장하면 우리의 수준은 극우 커뮤니티나 <조선일보>에 달린 극단적 댓글의 사고 수준과 같게 된다.
질문해보자. 시장은 언제나 옳고, 공정한가?
1. 만약 시장이 언제나 옳고 공정했다면 미국이나 한국을 포함한 거의 모든 선진 자본주의 국가에 공정거래위원회 같은 정부 조직이 있을 이유가 없다.
2. 자본주의의 꽃인 주식시장에서 특정 주식이 급등한다고 사이드카를 발동하는 만행을 저질러서는 안 된다. 급등인지 아닌지는 시장이 판단하는 것이지 어떻게 금융당국이 제동을 건단 말인가?
3. 자유무역에 따라 시장가로 정해진 한국산 철강이나 자동차에 대해 미국이 관세를 매길 이유가 없다. 중국뿐만 아니라 한국이나 일본도 미국을 이용해 먹었다면서, 불공정한 무역 관행을 뜯어고치겠다고 말할 이유가 없어진다. 트럼프는 지금 시장 자체가 불공정하다고 분통을 터뜨리고 있는 것이고, 전 세계 자유민주주의 국가들은 트럼프가 "받아적어"라고 쏴붙이는 대로 가격을 새롭게 인위적으로 매기고 있는 것이다. 윤석열씨나 조선일보식으로 말하자면 반국가세력 또는 좌파들의 준동에 다름없다.
뭐가 맞는가? 그래도 시장가는 언제나 공정한 가격인가? 시장가가 모든 사람들에 의해 공정하다고 믿어진 적이 인류 역사상 단 한번이라도 있었나?
세계의 부자들은 왜 피카소나 반 고흐의 작품에는 수천만 달러를 매기면서도 조선의 산수화는 수천만 원도 아까워하나? 인류의 심미안은 '교육된 편견'이란 게 존재하지 않는가?
서양식 미적 감각에 익숙해진 우리의 심미안은 공정한가? 공정한 눈을 갖지 않은 인간이 예술품, 공산품, 농작물 등에 공정한 가격을 매길 수 있나? 인간의 마음이 흔들리지 않으면 경영학에 마케팅 기법이란 게 존재할 필요가 없고 특별히 돈 들여 광고를 하지 않아도 인간들은 수요와 공급에 따라 가격을 정할 것이다.
그런가? 한국 사람들이 언제부터 이렇게 치즈를 많이 먹었지? 사과나 배에 길들여진 50대인 내 입맛은 아직 변하지 않았지만 우리의 아이들이 선호하는 과일은 망고나 체리일 수도 있지 않은가 말이다.
그러니 시장은 무조건 맞다, 시장가는 늘 공정하다, 그냥 시장을 놔둬라, 가격이 모든 것을 말해준다, '시장을 조금이라도 건들면 좌파 빨갱이다'와 같은 주장을 하는 기자나 대중이라면 이 글을 볼 필요가 없다.
어떤 자본주의 국가도 가격에 영향을 미치지 않았던 정부는 없다. 정부의 재정정책, 중앙은행의 통화정책이 돈의 흐름을 좌우한다. 돈의 양, 유통 속도, 정책이 집중되는 분야에 따라 시장가격이 움직인다. 정부가 맘 먹고 정책을 폈는데 시장가에 전혀 영향을 못 준다면 그건 무능한 정부다.
현대자본주의 시장에서 그래서 가격은 탐구, 분석, 논쟁의 대상이었지 그냥 하늘에서 떨어진, 자연에 맡겨놓는, 천부인권 같은 절대 불가침의 영역은 전혀 아니었다.
비유하자면 비가 많이 와서 홍수가 자주 나면 옛날 사람들은 하늘에 비 좀 그치게 해달라고 기도를 했지만, 지금은 정부에 제방이라도 미리 쌓는 등 예방 대책을 세워놓으라고 요구하는 건 당연하다.
우리는 신에게 제사 지내는 부족국가의 부족원이 아니며, 왕정 치하에서 고통 받는 힘 없는 백성도 아니다.
국민의 생명과 안전을 넘어 국민의 행복 추구권까지 헌법으로 보장해 놓은 대한민국에서 의식주 중 하나인 부동산 가격, 특히 특정 지역의 가격에 대해서는 정부가 절대 개입하지 말라는 법이라도 있는가? 라면값이나 빵값에 분노한 민심에 정부가 놀라서 정부가 대책을 내놓는 것은 당연하고 서울 지역 집값 앙등(昂騰)에 대한 대책은 그냥 시장에 맡겨두라고?
사실 21년 전 경국대전을 들먹이며 수도이전을 반대했던 헌법재판관들의 머릿속에도 이런 무지와 편견이 팽배해 있었던 것 아닌가 나는 의심한다. 사회 곳곳에 광범위하게 퍼진 이런 무지한 편견이 윤석열식 계엄령을 용인해 온 한국적 토양이라는 점을 재차 명토박는다.
진짜 문제는 '시장의 믿음'이다